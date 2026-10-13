Zeehondencentrum Pieterburen dreigt failliet te gaan: 70 zeehonden in levensgevaar (zo kun je helpen)

Hoe we kunnen helpen? Door te doneren! Stichting Steunfonds Zeehondencentrum Pieterburen heeft namelijk een GoFundMe-actie opgezet om geld in te zamelen. Op het moment van schrijven is er al ruim 34.500 euro opgehaald. De stichting hoopt nog altijd op een klein wonder.

Geldproblemen

Het zeehondencentrum kampt al langer met financiële problemen. In april 2025 opende het centrum op een nieuwe locatie in Lauwersoog, onder de naam Werelderfgoedcentrum Waddenzee (WEC). De verhuizing was nodig omdat de oude locatie in Pieterburen achterstallig onderhoud had, maar de overstap bracht onverwachte kosten met zich mee. Tegelijkertijd vielen de inkomsten uit donaties en entreekaartjes tegen.

Een maand geleden trok de stichting al aan de noodbel. ‘Wat als er morgen een zeehond onze hulp nodig heeft, maar wij er niet meer zijn? Helaas moeten we deze vraag momenteel wel stellen. Onze financiële situatie is kwetsbaar en dat maakt onze toekomst onzeker’, schreven ze op Instagram, waarbij ze om donaties vroegen.

Ook ging de stichting op zoek naar nieuwe inkomstenbronnen, maar dat leverde niet genoeg op. De verwachte steun vanuit de gemeente en de provincie Groningen bleef eveneens uit.

De tekst loopt verder onder de Instagram-post.

Geschokt en verdrietig

‘We zijn geschokt en verdrietig’, laat directeur-bestuurder Bas Wemmenhove op de website van het zeehondencentrum weten.

Ook het bestuur reageert aangeslagen. ‘We hebben heel hard gewerkt om het tij te keren, maar dat heeft niet voldoende financiële zekerheid opgeleverd.’

Het bestuur neemt daarbij ook zelf verantwoordelijkheid. ‘Achteraf zijn we mogelijk te optimistisch geweest over de bezoekersontwikkeling en het tijdig opvangen van tegenvallers. Ook zijn belangrijke financiële problemen, ondanks de inzet van externe deskundigen, te laat volledig in beeld gekomen. Dat rekenen wij ons aan.’

Grote gevolgen

Als het zeehondencentrum over twee weken daadwerkelijk zijn deuren moet sluiten, gebeurt dat vlak voordat het pupseizoen van de grijze zeehond begint, in november of begin december.

Volgens het centrum zouden daardoor zo'n zeventig zeehonden, onder wie ongeveer 35 pasgeboren pups, mogelijk niet de hulp krijgen die ze nodig hebben om te overleven. Ook dreigen veertig medewerkers hun baan te verliezen.

Andere zeehondenopvangcentra, zoals A Seal in Stellendam en Ecomare op Texel, hebben nog niet aangegeven of ze de dieren eventueel kunnen opvangen. Wel laten ze weten met het zeehondencentrum mee te leven.

Zeehondencentrum Pieterburen

Het zeehondencentrum werd in 1971 opgericht door Lenie 't Hart. Gewoon in haar achtertuin. Maar ruim elf jaar daarvoor redde ze samen met haar familie al zeehondenpups. Na het overlijden van haar moeder zette ze de opvang voort.

Zeehonden hadden destijds haar hulp hard nodig. De dieren werden gedood voor hun vacht, werden ernstig ziek door watervervuiling of raakten als jonge pup hun moeder kwijt.

Tegenwoordig vangt het centrum niet alleen zeehonden op, maar doet het ook wetenschappelijk onderzoek en zet het zich in om problemen bij de dieren te voorkomen.

Met het mogelijke faillissement staat dus veel meer op het spel dan alleen de toekomst van het centrum. Ook tientallen jaren aan kennis, ervaring en zorg voor zeehonden dreigen verloren te gaan.

Doneren aan de GoFundMe kan via deze link.

Bron: Het Parool, NOS