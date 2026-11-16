Zo kom je het najaar door: 7x de leukste wandelingen die eindigen bij een pannenkoekenhuis

Niks zo lekker als een crispy, zonnige wandeling op een herfstdag, maar natuurlijk nog beter met een zoete snack na.

Wandelingen met pannenkoekenhuizen

Dennenlucht, Mastbos Breda

Een bos waarin ik al heel wat wandelingen heb gemaakt, is het Mastbos in Breda. Ik ben er om de hoek opgegroeid en ga er graag met mijn hond heen. De paden zijn er dan ook prachtig: het is een van de oudste aangelegde bossen in Nederland. Loop je niet langs de hoge bomen, dan zijn het wel de uitgestrekte weides waar je doorheen gaat. Aan de rand van het bos heb je het pannenkoekenhuis Dennenlucht. Van pannenkoeken met curryworst tot gyoza's: er is genoeg keuze.

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Boerderij Meerzicht, Amsterdamse bos

Het Amsterdamse Bos is de perfecte plek om te ontglippen aan alle drukte van de stad. Bovendien is het er onwijs groot: zelfs 22 keer zo groot als het Vondelpark. Je kan dus verschillende routes én afstanden nemen. Loop bijvoorbeeld over de weides, door de bossen of langs de bekende roeivijver de Bosbaan. Het kan allemaal, zolang je maar eindigt bij Boerderij Meerzicht: daar geniet je van een heerlijke grote, classic pannenkoek.

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Boshuis Drie, Ermelo

Een plek die je dit najaar sowieso op je lijstje moet zetten, is de Veluwe. Hallo, wandelwalhalla. Afgelopen winter belandde ik tijdens mijn vriendinnenweekend bij Boshuis Drie in Ermelo. De wandeling was heerlijk, maar de pannenkoek erna was nog lekkerder. De bediening was er onwijs lief, wat de hele ervaring nog gezelliger maakte. Er staat ook genoeg ander lekkers op de kaart.

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Hans & Grietje, Zeewolde

Een iconisch pannenkoekenhuis dat niet in dit lijstje mag ontbreken, is Hans & Grietje in Zeewolde. Ik kende het nog niet (sorry), maar het werd mij vanaf meerdere kanten ingefluisterd. Het ziet er van binnen namelijk sprookjesachtig uit: het is net alsof je je ineens in de Efteling waant. Om mooie wandelingen zit het pannenkoekenhuis ook niet verlegen. Neem bijvoorbeeld het Broodkruimeltjespad om de sprookjesachtige middag helemaal af te toppen.

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Pannenkoekenhuis Bram, Zoutelande

De meeste wandelingen in deze lijst zijn in het bos, maar een strandtocht is minstens zo lekker op een koude dag. In Zoutelande vind je onder aan de duinen in het dorp Pannenkoekenhuis Bram. Ze hebben hier een hoop variaties op spekpannenkoeken (de all-time faves van velen), bijzondere combinaties met zoals stroopwafel of gewoon de basics. Daarna kun je nog het dorp in om wat winkels af te struinen.

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Jachthut op den Hamer, Wellerlooi

Jachthut op den Hamer is het allereerste pannenkoekenhuis in Limburg en daarom zeker een bezoekje waard. Het is gelegen aan Nationaal Park De Maasduinen en Landgoed De Hamer, dus er zijn genoeg wandelopties. Geen inspiratie? Er staat een informatiebord met verschillende wandelroutes. Zo ben je verzekerd van een heerlijke tocht.

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Het Pannekoekschip, Groningen

Als je dacht dat pannenkoekenhuizen enkel in bosgebieden gelegen waren, heb je het goed mis: in hartje Groningen heb je er een op een boot, het Pannekoekschip. Het is een tweemastzeilklipper die gebouwd is in 1908. Hoe gezellig om daar neer te ploffen na een stadswandeling?