‘Zolang ik leef, zal Anne-Bo niet vergeten worden’: Annemieke richtte stichting op na plotseling verlies dochter (19)

Zeven jaar later zijn bijna zeshonderd meiden bij de stichting aangesloten. Aan VIVA vertelt Annemieke over haar dochter en de bijzondere manier waarop ze haar herinnering levend houdt.

Groot hart voor iedereen

‘Anne-Bo was een vrolijk, open en spontaan meisje, met een groot hart voor iedereen. Ze kwam altijd op voor de underdog, had een enorm rechtvaardigheidsgevoel en kon slecht tegen onrecht, net als ik. Ze was pas vijftien toen een vriendin van mij vertelde over jonge meisjes in de opvang die graag contact wilden met leeftijdsgenoten. Anne-Bo sprong meteen op de fiets naar ze toe, ook al was het een half uur fietsen. Het was voor mij de allerliefste dochter die je je kunt voorstellen. We hielden zoveel van elkaar.’

Naast het helpen van anderen deed Anne-Bo ook graag dingen samen met haar moeder. ‘We wonen midden in de stad, dus maakten vaak een ommetje: even winkels kijken, kletsen en een cola drinken op het terras.’

Politie voor de deur

Maar dan staat op 13 oktober 2019 opeens de politie voor Annemiekes deur. ‘Ze vertelden dat Anne-Bo er niet meer was. Het was een kerngezond meisje van nog maar negentien jaar, dus het was compleet onverwacht, zonder enige aanleiding. Ze is overleden door myocarditis, een ontsteking van de hartspier, en is gevonden in haar studentenhuis in Amsterdam.

Ik raakte in shock en ben daar eigenlijk nooit meer uitgekomen. Het verdriet is te groot. Eigenlijk kan ik het nog niet geloven. Dagelijks vraag ik mezelf af of het waar is. Mijn leven is daarna nooit meer hetzelfde geweest: alles is anders.’

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Anne-Bo (eigen beeld)

Stichting Anne-Bo

Toch gaat Annemieke na drie maanden weer werken. ‘God knows why. Het was afleiding’, blikt ze terug. ‘Maar vanaf de dag dat ik het nieuws kreeg, wist ik al direct dat ik een stichting wilde oprichten. Mijn grootste nachtmerrie was dat Anne-Bo vergeten zou worden, dus besloot ik dat dit niet ging gebeuren zolang ik leef.’

Hoewel ze dit verlangen in het begin nog niet kan uitspreken, voelt ze al wel dat ze jonge meiden wil helpen voor wie studeren niet vanzelfsprekend is. ‘Zo wilde ik Anne-Bo's leven voortzetten’, vertelt Annemieke.

In eerste instantie wil ze de meiden financieel ondersteunen, maar na onderzoek naar kansenongelijkheid merkt ze dat dit niet genoeg is. ‘Toen wist ik: ik ga hun hele studie betalen én de meiden koppelen aan een persoonlijke coach. Stichting Anne-Bo was geboren.’

Lange weg zonder hulp

Anne-Bo studeerde zelf International Business. ‘Het was niet de vraag óf ze ging studeren, maar wat. Het hoorde erbij, want iedereen in haar omgeving studeerde’, zegt Annemieke.

‘De studenten bij Stichting Anne-Bo zijn meiden met een vluchtverleden, meiden die geen ouders meer hebben, ouders hebben die kampen met een verslaving of in een onveilige situatie leven. Ze hebben allemaal financiële problemen.’

‘Zonder geld, netwerk of ondersteuning is de weg naar een studie wel heel lang. Coaches zijn er niet alleen voor hulp bij hun studie of stages, maar ook voor de meiden die hun goede cijfers graag met iemand willen delen. Ze zijn er om op terug te kunnen vallen.’

Annemieke richt zich specifiek op meiden. Niet alleen vanwege Anne-Bo, maar ook omdat ze ziet dat meisjes het in moeilijke situaties vaak zwaarder hebben.

Vriendschappen en studentenhuizen

De stichting is inmiddels uitgebreid met de Anne-Bo Academie. ‘Ik wilde dat de eenzame meiden elkaar leerden kennen, dus ging ik met een groepje bowlen. Meisjes blijven meisjes, onder welke omstandigheden ook: ze babbelden heerlijk met elkaar. Ik bestelde bitterballen en cola voor ze en luisterde mee. Twee maanden later kreeg ik de vraag: gaan we weer iets leuks doen? Zo ontstond de academie, waarbij we veel leuke, maar ook leerzame dingen doen. Hier zijn ontzettend veel vriendschappen uit ontstaan.’

Er zijn ook Anne-Bo-studentenhuizen, onder meer in Haarlem en Delft, waar de meiden samenwonen. Daarnaast wonen via DUWO zo'n zestig meiden in een studio. ‘Zonder een dak boven je hoofd wordt studeren wel heel ingewikkeld.’

Succesvolle meiden

Inmiddels zijn bijna zeshonderd meiden bij de stichting aangesloten en zijn er al verschillende diploma's behaald.

‘De eerste 22 meiden zijn vorig jaar afgestudeerd, onder wie onze Cheyenne, die zelfs cum laude afstudeerde. Zij heeft nu een heel mooie baan in de marketing en communicatie. Verder werkt Saskia bij een groot pr-bureau en Esther in de zorg. Dit jaar zullen er nog meer volgen. Daar ben ik heel trots op.

Anne-Bo zou het ook geweldig hebben gevonden. Het past supergoed bij haar. Ze zou gek zijn geweest op deze meiden en voor ze klaar hebben gestaan. Ik zeg altijd dat ze met ons meereist.’

Van meisjes naar vrouwen

‘Stichting Anne-Bo helpt me bij het gemis van mijn dochter, maar het verdriet wordt niet minder. Dat blijft altijd’, zegt Annemieke. ‘Het is voor mij wel heel fijn dat we het zo vaak over haar hebben en dat haar naam overal wordt genoemd. Ik krijg ook zóveel liefde van de meisjes terug. Laatst was ik jarig en ging het los met felicitaties in de groepsapp.’

Annemieke is met haar stichting genomineerd voor de Omarmprijs, een Amsterdamse onderscheiding voor initiatieven die zich inzetten tegen armoede en kansenongelijkheid.

‘Ik vind dat hartstikke leuk, maar daar doe ik het niet voor. Ik doe het voor de meisjes. Ik ben onwijs trots dat we zoveel kunnen betekenen in de levens van jonge, dappere meiden. Ze groeien van schuchtere, eenzame meisjes uit tot zelfbewuste jonge vrouwen. Heel bijzonder.’