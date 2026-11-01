5x Onze favoriete bouillons in Parijs

Maar goed, daar is het dan waarschijnlijk wel heel duur, toch? Valt dus allemaal hartstikke mee. Een tripje naar Parijs kun je echt zo duur maken als je zelf wilt. En als je vooral bij bouillons ontbijt, luncht en/of dineert, zal het zeker niet in de papieren lopen.

Maar wat is een bouillon? Fun fact: het concept is ooit begonnen door een Nederlands bedrijf in Frankrijk. Een bouillon is volgens Wikipedia een ruim en traditioneel restaurant waar je voor een klein bedrag kunt eten. De menukaart is Frans en de restaurants danken hun naam aan het gerecht dat er in eerste instantie voornamelijk werd geserveerd: bouillon.

En in heel Parijs vind je er een heleboel; ik tip bij deze de vijf allerleukste om te bezoeken. Het is wel aan te raden om vroeg te gaan (dus zodra ze opengaan of ruim voor etenstijd), tenzij je bereid bent in de rij te staan. Die rijen staan er namelijk elke dag; bouillons blijven ongekend populair (dus nee, geen TikTok-rijen), maar het is te begrijpen waarom. Het eten is goed, simpel en extreem betaalbaar.

De beste bouillons van Parijs

1. Bouillon Chartier

Misschien ken je Café Restaurant Amsterdam wel (ook wel bekend als Cradam) of het nieuwere Bouillon d'Amsterdam; daar hebben ze echt een copy-paste gedaan na een bezoek aan Bouillon Chartier. Zelfs de vormgeving van de menukaarten is hetzelfde. Het grote verschil is de prijs: hier heb je nog œufs mayonnaise voor twee euro. En die steak met frites? Die kost hier nog geen twaalf euro. Het is allemaal heerlijk, het gaat snel (dat is overigens zo bij alle bouillons) en de locaties zijn stuk voor stuk prachtig. Inmiddels zijn er drie vestigingen in de stad te vinden: in Montparnasse, in het 2e arrondissement en in het 10e arrondissement.

Meerdere locaties – Website

Bouillon Chartier

2. Bouillon Pigalle

Tijdens mijn laatste trip was ik hier voor het eerst en ik vond het geweldig. Waar vind je anders een authentieke Franse uiensoep voor € 3,80?! En ja, dat is inclusief brood en kaas uit de oven. Zó lekker. Maar ze hebben hier ook kleine raviolikussentjes op z'n Dauphinés, gevuld met kaas en geserveerd met prei. Verslavend lekker. Sla ook zeker de desserts niet over, want die zijn ook top. Van apple crumble tot crème brûlée: de keuze is hier reuze.

22 Bd de Clichy, Parijs – Website

Bouillon Pigalle // Unsplash

3. Bouillon République

Qua inrichting voelt deze misschien het meest massaal aan, maar laat je daardoor niet afschrikken; het eten is er namelijk top. Zeker als je van visgerechten houdt, zit je hier goed. Het restaurant is van dezelfde eigenaren als Bouillon Pigalle, dus de menukaarten komen ook redelijk overeen. Naast de vis zijn de steak tartare en de slakken echte aanraders.

39 Bd du Temple, Parijs – Website

Bouillon République

4. Bouillon Julien

In het 10e arrondissement vind je Bouillon Julien, dat qua inrichting misschien wel het mooiste is van dit rijtje. De prijzen liggen ietsje hoger, maar dat mag de pret niet drukken. Ze staan bekend om hun eigen signature-bouillon: Le Bouillon Julien, een runderbouillon met koriander, citroengras, rundvlees en fregola. De kaart is iets kleiner dan bij bovenstaande adressen, maar alle usual suspects vind je er: steak frites voor € 12,80 en slakken voor € 9,90. Bestel ook zeker de tarte tatin met ui, bacon en kaas – héérlijk.

16 Rue du Faubourg Saint-Denis, Parijs – Website

Bouillon Julien

5. Ma! Le Bouillon Chic Italien

Bouillons zijn natuurlijk echt typisch Frans (of nog specifieker: typisch Parijs), maar vlakbij de Rue la Lafayette vind je een heuse bouillon met alleen maar Italiaanse gerechten op het menu. Denk aan een cacio e pepe voor iets meer dan tien euro, maar ook kleine pizza's, arancini's (met truffel), tomatensoep en natuurlijk tiramisu. En neem vooral ook een kijkje op de kaart met alle Spritzes: die heb je hier al vanaf nog geen vijf euro. Dief van je eigen portemonnee, dus.

26-28 Bd des Italiens, Parijs - Website