Bouillon d’Amsterdam breidt in 2027 uit naar déze drie steden

Maar ik ben natuurlijk ook wel weer kritisch, want ik wil dan nog steeds wel goede bediening, lekker eten, nog wat keuzes qua wijn en eventueel cocktails, en de sfeer moet ook nog goed zijn. Daarom was ik oprecht helemaal in de gloria toen Bouillon d'Amsterdam hun eerste vestiging opende in Amsterdam; dit is precíes waar ik naar op zoek was.

Bouillon d'Amsterdam

Het concept van Bouillon d'Amsterdam was mij namelijk al bekend, en dus wist ik precies wat ik kon verwachtte. Want hoezo moet je het wiel opnieuw uitvinden, als je gewoon een succesformule van onze zuiderburen kunt copy-pasten? De bouillons in Parijs zijn al sinds jaar en dag enorm populair (hier vind je onze vijf favorieten), dus het is niet zo'n gekke gedachte dat dit ook in Nederland zou werken. En jawel; werken doet het. Al gauw opende de tweede locatie van Bouillon d'Amsterdam (in Zuid), en ook daar staan er vaak rijen voor het diner.

Dus wat doe je dan? Juist, je pakt door. En dat gaan ze doen, want Bouillon d'Amsterdam gaat uitbreiden in Nederland; ze gaan locaties openen in drie nieuwe steden in 2027.

Den Haag, Utrecht en Eindhoven

De eerste zal Den Haag worden, waar in het eerste kwartaal van 2027 de derde locatie van Bouillon zal openen. Daarna zullen Utrecht en Eindhoven volgen -- maar de adressen van de drie locaties blijven nog even geheim.

De formule blijft hetzelfde: klassiek Franse gerechten (voor een hele fijne prijs), snelle en goede service, en -- ook wel weer heel leuk -- de panden schijnen weer heel bijzonder te zijn. Dat is natuurlijk in Amsterdam ook het geval, want daar opende de eerste locatie zijn deuren in het Port van Cleve, vlakbij de Dam.

We moeten dus nog éven geduld hebben, maar zodra het kan schuiven we aan. ZIN IN.