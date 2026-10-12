Niets is onbespreekbaar viva sinds 1972

Niets is onbespreekbaar viva sinds 1972

Bouillon d’Amsterdam breidt in 2027 uit naar déze drie steden

Gepubliceerd op: Bewerkt op:
Wieke Veenboer

Auteur

Wieke Veenboer

VIVA hoofdredacteur

Bouillon d’Amsterdam breidt in 2027 uit naar déze drie steden
Beeld: Bouillon d'Amsterdam

Uit eten gaan is één van mijn favoriete bezigheden, maar de laatste jaren is het wel een stuk prijziger geworden. Tuurlijk, ik woon in zo ongeveer de duurste stad van Nederland (Amsterdam), maar dan nog zou ik het wel zo prettig vinden om buiten de deur niet gelijk honderd euro per persoon kwijt te zijn.

Maar ik ben natuurlijk ook wel weer kritisch, want ik wil dan nog steeds wel goede bediening, lekker eten, nog wat keuzes qua wijn en eventueel cocktails, en de sfeer moet ook nog goed zijn. Daarom was ik oprecht helemaal in de gloria toen Bouillon d'Amsterdam hun eerste vestiging opende in Amsterdam; dit is precíes waar ik naar op zoek was.

Bouillon d'Amsterdam

Het concept van Bouillon d'Amsterdam was mij namelijk al bekend, en dus wist ik precies wat ik kon verwachtte. Want hoezo moet je het wiel opnieuw uitvinden, als je gewoon een succesformule van onze zuiderburen kunt copy-pasten? De bouillons in Parijs zijn al sinds jaar en dag enorm populair (hier vind je onze vijf favorieten), dus het is niet zo'n gekke gedachte dat dit ook in Nederland zou werken. En jawel; werken doet het. Al gauw opende de tweede locatie van Bouillon d'Amsterdam (in Zuid), en ook daar staan er vaak rijen voor het diner.

Dus wat doe je dan? Juist, je pakt door. En dat gaan ze doen, want Bouillon d'Amsterdam gaat uitbreiden in Nederland; ze gaan locaties openen in drie nieuwe steden in 2027.

Den Haag, Utrecht en Eindhoven

De eerste zal Den Haag worden, waar in het eerste kwartaal van 2027 de derde locatie van Bouillon zal openen. Daarna zullen Utrecht en Eindhoven volgen -- maar de adressen van de drie locaties blijven nog even geheim.

De formule blijft hetzelfde: klassiek Franse gerechten (voor een hele fijne prijs), snelle en goede service, en -- ook wel weer heel leuk -- de panden schijnen weer heel bijzonder te zijn. Dat is natuurlijk in Amsterdam ook het geval, want daar opende de eerste locatie zijn deuren in het Port van Cleve, vlakbij de Dam.

We moeten dus nog éven geduld hebben, maar zodra het kan schuiven we aan. ZIN IN.

Geschreven door

Wieke Veenboer
Wieke Veenboer

VIVA hoofdredacteur

Wieke woont in Amsterdam met kat Suki, houdt van goed eten, wijn, Reddit en Formule 1. Voor VIVA schrijft ze over wat haar bezighoudt: van relaties en carrière tot popcultuur en dilemma’s.

Wieke
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