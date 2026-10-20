VIVA400-winnaar Anki helpt vrouwen afvallen met de Lazyfitgirl Methode: ‘Overgewicht betekent niet dat je geen discipline hebt’

VIVA reikte dertien jaar lang awards uit aan vrouwen die inspireren, door wie ze zijn of wat ze doen. Er waren zes categorieën: zakenwonders, creatieven, wereldverbeteraars, zorgdragers, techtalenten en krachtpatsers. Anki won de publieksprijs.

25 kilo afgevallen

Veel ondernemersdromen beginnen al van jongs af aan, maar bij Anki is dat niet het geval. “Het ontstond heel organisch vanuit mijn eigen afvalverhaal. Op mijn twintigste zei mijn neuroloog dat ik mijn kwaliteit van leven kon verbeteren door gezonder te eten en meer te bewegen. Het veranderde mijn motivatie, want ik wilde me fitter voelen; ik had een heel passief leven, voelde me depressief en had eetbuien.”

Ze besluit de opleiding tot voedingsdeskundige te volgen. “Ik besefte dat ik nooit meer op dieet wil, want was klaar met streng zijn voor mezelf, afvallen en vervolgens weer aankomen. Dus maakte ik kleine veranderingen in wat ik toch al at. Ook bewoog ik meer, vooral door te wandelen. Dat bleek voor mij veel beter vol te houden: ik viel 25 kilo af en zelfs na drie zwangerschappen lukte dat steeds weer opnieuw.”

Lazyfitgirl Methode

“Na mijn opleiding heb ik tieners met morbide obesitas begeleid en me volledig verdiept in vetverlies”, vervolgt Anki. “Op al die kennis is mijn methode gebaseerd. Mijn passie ligt nu bij het doorgeven van de kennis, omdat ik zelf weet hoe frustrerend het is om je hele leven bezig te zijn met je gewicht. Ik groeide op met overgewicht, probeerde allerlei diëten en dacht lang dat ik gewoon meer discipline nodig had. Ik was een emotie-eter en had eetbuien. Toen ik ontdekte dat het ook anders kon, wilde ik dat heel graag doorgeven aan andere vrouwen.”

Zo komt de Lazyfitgirl Methode tot leven. “Ik leer vrouwen vooral slimme eetswitches te maken, waardoor je vaak ongemerkt honderden calorieën kunt besparen, terwijl je juist voedzamer eet. Gewoon met producten uit de supermarkt en recepten die passen in een druk leven. Maar we kijken ook naar mindset en gewoontes; we pakken het totaalplaatje aan. Het doel is niet zo snel mogelijk afvallen, maar iets creëren wat je echt kunt volhouden. Een echte transformatie dus.”

Geboortekaartjes in DM

Inmiddels heeft Anki al meer dan 13.000 vrouwen (!) geholpen. “Het meest bijzondere vind ik de verhalen van vrouwen die eerst moeten afvallen om aan een fertiliteitstraject te mogen beginnen. Als ik dan maanden of soms jaren later ineens een geboortekaartje in mijn DM krijg… dan maakt mijn hart echt een sprongetje. Dan besef ik weer hoeveel impact mijn werk soms kan hebben. Het aantal vrouwen met obesitas, die vijftig kilo afvallen of meer, groeit ook. Ik ben ontzettend trots op hen.”

De grootste misvatting over afvallende vrouwen? “Dat overgewicht betekent dat je geen discipline hebt”, meent Anki. “Onze leefomgeving is enorm veranderd: eten is overal, we bewegen minder en veel vrouwen hebben een druk leven. Ook is je aanleg voor overgewicht deels genetisch bepaald. Toch krijgen vrouwen nog steeds te horen: eet gewoon wat minder en beweeg wat meer, maar zo simpel is het niet.”

Opkomst van TikTok

Sinds 2020 is één ding aan haar werk veranderd: de opkomst van TikTok. “Het mooie is dat kennis veel toegankelijker is geworden, maar er is ook enorm veel voedingsonzin. Iedere week lijkt er weer iets anders ‘slecht’ te zijn. Ik probeer juist de nuance terug te brengen en vrouwen niet bang te maken voor eten. Ik gebruik mijn bereik dus graag om de juiste kennis te delen.”

Herkenning en eerlijkheid

Inmiddels is VIVA terug, en hoopt Anki dat we het gaan hebben over de enorme druk die op vrouwen ligt. “We moeten een goede moeder zijn, carrière maken, sporten, gezond eten, sociaal zijn én er ook nog goed uitzien. Ik zou het mooi vinden als we wat minder praten over hoe vrouwen zichzelf kunnen verbeteren en meer over hoe we het leven voor vrouwen fijner kunnen maken. Vrouwen hebben behoefte aan herkenning en eerlijkheid, denk ik.”

Als ze één iemand voor de VIVA400-awards mocht nomineren, dan zou het Esther Vergeer zijn. Zij won maar liefst zeven keer goud bij rolstoeltennis op de Paralympische spelen. “Niet alleen vanwege wat zij zelf heeft bereikt, maar vooral omdat ze haar succes daarna heeft ingezet om anderen kansen te geven. Met de Esther Vergeer Foundation zorgt ze ervoor dat kinderen met een lichamelijke beperking kunnen sporten. Ik vind het heel mooi als iemand haar eigen verhaal en bereik gebruikt om het leven van anderen daadwerkelijk beter te maken.”

VIVA400-publieksprijs

Het is nu zes jaar nadat Anki er zelf met de VIVA400-publieksprijs vandoor ging. “Ik vond dat ontzettend bijzonder. Mijn bedrijf was toen nog veel kleiner en het voelde echt als erkenning: blijkbaar ziet iemand wat ik aan het bouwen ben en wat ik voor vrouwen probeer te betekenen.” Haar doorzettingsvermogen heeft haar zo ver gebracht, denkt ze. “Als ik ergens in geloof, geef ik niet snel op.”

En dat blijkt: in die zes jaar is de Lazyfitgirlmethode enorm gegroeid. Iets wat ze toen misschien niet had kunnen denken. “In 2020 had ik al het plan voor een journal, die is er inmiddels. Privé heb ik nog een derde kindje mogen krijgen; mijn drie jongens zijn een enorme drijfveer. Ik wil hen laten zien dat je voor je dromen mag gaan.”

Beeld: Emma Peijnenburg