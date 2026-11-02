Parabenen vermijden en retinol smeren? Volgens beautyexpert dr. Heleen Kibbelaar kijken we naar de verkeerde dingen

Sta jij ook weleens bij de drogist met een serum in je linkerhand en een moisturizer in je rechterhand, turend naar de ingrediëntenlijst? Zo. Veel. Ingrediënten. Wat werkt nou tegen die droge huid? En wat tegen de rimpels? Help!?

Haal rustig adem. Het komt allemaal goed. Want volgens dr. Heleen Kibbelaar, die via @sciencemeetscosmetics bijna 130.000 volgers meeneemt in de wetenschap achter cosmetica, zegt zo'n lijstje achter op de verpakking veel minder dan we denken.

Sterker nog, we zijn er volgens haar veel te erg op gefocust. "Natuurlijk zijn er stoffen waarvan de werking wetenschappelijk is aangetoond, zoals retinol, vitamine C en niacinamide. Maar dat betekent niet dat ieder product waar die stoffen in zitten ook werkt", legt ze uit.

Een bewezen ingrediënt is nog geen bewezen crème

Hoe dat zit? Het draait allemaal om de formulering: de manier waarop ingrediënten worden gecombineerd en verwerkt. Vitamine C kan bijvoorbeeld niet zomaar door de huidbarrière heen. Daar zijn weer hele andere ingrediënten en technieken voor nodig.



Sommige cosmeticamerken benadrukken dat ze wetenschappelijk bewezen ingrediënten gebruiken. Maar bewijs voor een ingrediënt is nog geen bewijs voor de werking van het product zelf, legt Kibbelaar uit. “Een merk kan zeggen dat een serum klinisch bewezen ingrediënten bevat. Dat betekent niet automatisch dat het serum zelf klinisch is onderzocht op het beloofde effect.” Het is dus belangrijk om goed te lezen waarop de claim betrekking heeft: op een ingrediënt of op het eindproduct.

En die parabenen dan?

Ook de angst voor ingrediënten is onterecht. Parabenen, sulfaten en alcohol worden op sociale media regelmatig afgeschilderd als stoffen die je absoluut moet vermijden. "Er is altijd wel weer een ingrediënt dat in een kwaad daglicht wordt gezet. Terwijl dat lang niet altijd op grondig onderzoek is gebaseerd."

Neem alcohol, dat volgens beauty-influencers je huid zou uitdrogen. "Alcohol verdampt heel snel en wordt vaak in lage concentraties gebruikt. Je kunt dus niet zeggen dat een crème met alcohol uitdrogend werkt." Bovendien moeten cosmeticaproducten die in Europa worden verkocht aan strenge veiligheidseisen voldoen. Dat betekent natuurlijk niet dat ieder product voor iedere huid geschikt is, maar je hoeft niet bij voorbaat bang te zijn voor een ingrediënt omdat iemand op TikTok het 'giftig' noemt.

Kijk naar het sterretje

Maar hoe weet je dan wel of je een goed product koopt? De belangrijkste tip die Kibbelaar heeft is voor de hand liggend, maar toch vergeten we 'm vaak. Kijk naar de kleine lettertjes. "Stel, je wilt iets tegen pigmentvlekken. Zoek dan naar een product dat specifiek belooft pigmentvlekken te verminderen. "Liefst met een concreet resultaat erbij, zoals een percentage dat aangeeft hoeveel minder zichtbaar de vlekken worden.” Staat er een sterretje bij die claim dat verwijst naar een klinische test, inclusief het aantal deelnemers? Dan weet je dat er onderzoek naar is gedaan." Let daarbij wel op of het onderzoek over het complete product gaat of alleen over een ingrediënt. Dat laatste wordt volgens Kibbelaar nogal eens door elkaar gehaald.

Dan toch nog goed nieuws: daarvoor hoef je niet meteen naar de duurste merken te grijpen. "Ook betaalbare drogisterijmerken doen onderzoek naar hun producten, zoals Kruidvat of Nivea. Al zetten ze de resultaten niet altijd op de verpakking. Bedenk dus eerst wat je huid nodig heeft en zoek daar dan een product bij. Niet andersom door iets te kopen omdat er een populair ingrediënt in zit."