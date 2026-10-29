Deze ouderwetse babynamen worden in 2027 weer helemaal populair

En die trend zet volgend jaar nog even gestaag door, zo is te zien uit de officiële SVB-gegevens.

Ouderwetse babynamen die populair worden in 2027

Welke namen we volgend jaar kunnen verwachten? Dat zijn er best een hoop. En ook leuk: niet allemaal zijn het Nederlandse ouderwetse namen. We 'lenen' ook wat namen uit bijvoorbeeld het Frans of Engels. En ik heb even gecheckt, maar mijn naam zit er niet bij. Maar goed, een naam als Wieke is überhaupt nooit 'in' geweest, laat staan dat die een comeback maakt. Jarenlang (en eigenlijk nog steeds) wilde ik mijn naam officieel veranderen omdat ik 'm zo lelijk vind. Dus misschien haal ik hier wel wat inspiratie uit.

Florence

De naam Florence gaan we volgend jaar hoogstwaarschijnlijk meer horen – al is dat alsnog in best kleine getalen. Maar Florence is on the rise: in 2024 werden er nog maar 10 meisjes Florence genoemd en in 2025 waren dat er 29. Oftewel: een stijging van 190 procent. Grote kans dat die naam in 2026 dus nog meer is voorgekomen.

Henry

Ook Henry bleek te winnen aan populariteit: deze naam steeg ruim 142 procent in 2025 ten opzichte van 2024. Nu moet ik eerlijk zeggen: ik vind dit een lieve naam, maar om de een of andere reden toch meer iets voor een huisdier? Sorry.

Leonard

De naam Leonard is in 2025 verdubbeld ten opzichte van 2024, al moet ik eerlijk bekennen dat ik in het echt nog nooit een Leonard heb ontmoet. Een Lennart of Lennard? Ja, die wel – maar niet met deze spelling. Maar toegegeven, het klinkt toch een stukje meer fancy dan de Nederlandse spelling.

Guusje

Vind ik heel leuk, de naam Guusje voor een meisje. En ik ben daar niet de enige in: in 2025 gaven 111 ouders hun dochter deze naam. En dat is 39 procent meer dan het jaar daarvoor, want toen waren het er nog maar 80. Een echt goede trendvoorspeller ben ik niet, maar ik doe een poging: ik denk namelijk dat deze naam voor meisjes de komende jaren echt heel populair gaat worden.

Bente

Net als Bente, trouwens – en ik weet zeker dat de zangeres Bente daar een groot aandeel in heeft. Echt ouderwets vind ik deze naam niet klinken. Toch is-ie al best oud: in 1880 werd de naam voor het eerst gegeven aan meisjes, maar in 1990 werd het pas echt een populaire naam. De laatste jaren had Bente even een dipje, maar ineens dook hij met 136 keer weer op in 2025.

Pleun

Fun fact: Pleun werd in de jaren 70 vooral gegeven aan jongens. Het is pas sinds een jaar of vijftien dat de naam voornamelijk aan meisjes wordt gegeven, en afgelopen jaar steeg die enorm in populariteit. 119 meisjes kregen de naam Pleun, dat is het hoogste aantal in tien jaar.

Melle

Melle is een Friese naam die al eeuwen bestaat, maar de laatste decennia aan populariteit won. Vooral in de jaren 90 en de jaren 2000 was-ie enorm populair, maar daarna verdween Melle grotendeels van de geboortekaartjes. Tot vorig jaar; toen werd de naam ineens weer 215 keer gegeven aan een jongen.