Van leuke winkels en gezellige horeca tot historische cultuur: Breda heeft het allemaal. Deze bourgondische stad is dan ook de perfecte plek voor een dagje uit. Om jou net zo’n fijn gevoel aan de stad te geven als dat ik heb, tip ik je mijn favorieten.

24 uur in Breda

De laatste jaren schieten nieuwe koffiespots in Breda als paddenstoelen uit de grond. Een ontwikkeling waar ikzelf helemaal niet ontevreden mee ben. Of je nu van ver of dichtbij komt, de dag beginnen met een bakske (bij deze een gratis lesje Brabants) is altijd een goed idee. Vanuit het station ben je zo bij Sip First (Sint Janstraat 24), een koffietent zo gezellig alsof je in het café zit. Ze hebben keuze uit veel verschillende koffies. Probeer ook zeker de anchovy plate uit; van die smaken geniet je nog de hele dag na.

Een andere favoriet is Emily’s Health Bar (Nieuwe Ginnekenstraat 24c), een glazen koffietent midden in de Nieuwe Ginnekenstraat dat je gelijk een vakantiegevoel bezorgt. Alles is vers gemaakt. De super green smootie en avo toast zijn heerlijk en bovendien een goede bodem om de hele dag op pad te kunnen. Ook kun je er heerlijk mensen kijken.

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Shoppen

In Breda heb je naast de reguliere winkelketens veel leuke boutiques die je zeker niet mag missen. Aan de Ginnekenweg vind je verschillende mooie zaken, waarvan sommige wat luxer. We noemen het ook wel de PC. Hooftstraat van Breda. Jacomijn (Ginnekenweg 89) is een winkel waar je uren kunt struinen, want ze hebben er de leukste sieraden. Een stukje verderop is ook de parfumwinkel Skins (Wilhelminastraat 19). Hier shop je unieke parfums die lang blijven hangen, al zijn ze daarom ook duurder.

In het centrum zou ik de winkels in de Veemarktstraat ook niet overslaan. Hier is Co&Co (Veemarktstraat 10), een winkel waar ze merken verkopen als Studio Amaya en Co’Couture. Daar moet je zijn als je unieke items wil scoren. Hetzelfde geldt voor kinderkledingwinkel Dot and Julot (Veemarktstraat 63).

Fijne lunchplekken

Om te lunchen zijn er genoeg fijne plekken. Een begrip in Breda is Super Sandwich (Ginnekenweg 2B en Mivervum 7160), daar besteedde ik heel wat lunches tijdens mijn middelbareschooltijd. De broodjes hebben een waanzinnige crunch en de ingrediënten zijn overheerlijk. Je kunt kiezen uit een pistolet of sandwich. Zelf neem ik altijd carpaccio nieuwe stijl (ga hiervoor als je een carpaccio fan bent), maar het overgrote deel bestelt hier pikante kip, bij Bredanaars bekend als een PK’tje. Schrik niet als er een rij staat; ik zei al dat het populair is. Neem ‘m to go mee naar het Wilhelminapark om de hoek.

Waar je ook lekkere broodjes kunt afhalen, is Locale in de winkelstraat (Ginnekenstraat 86). Hier maken ze schiacciata, traditioneel Italiaans platbrood uit Toscane dat de afgelopen jaren won aan populariteit. Het is een kleine tent, en met een beetje geluk kun je het broodje buiten op het bankje opeten. Binnen zijn ook een paar tafels. Sinds kort is er ook een tent op de grote markt geopend, die is ook het proberen waard.

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Voor een wat uitgebreidere lunch zou ik je Luther (Wilhelminastraat 23) aanraden. Op de warmere dagen kun je in de binnentuin zitten, en op de koudere knus binnen. Ze hebben een menukaart met gerechten die je niet overal hebt. De Gamba & Krab brioche is een echte aanrader. Kun je niet kiezen? Ga voor de Luthers lunch, waarbij je een wisselend broodje, soep en salade krijgt. Die stelt nooit teleur.

Bourgondische activiteiten

Brabant staat bekend om haar gezelligheid, en Breda maakt dat ook helemaal waar. Hoe je die gezelligheid optimaal benut? Door een bruine kroeg in te duiken, zoals Dok19 (Haven 19), aan de haven, of Boerke Verschuren (Ginnekenmarkt 13) op de Ginnekenmarkt, plekken waar je de Brabantse gezelligheid écht proeft. Dat laatste is op een klein, groen plein met verschillende terrassen, dat Frans aanvoelt. Om de hoek zijn de natuurgebieden het Mastbos en Markdal, waar je een heerlijke wandeling maakt. Als je meer te weten wil komen over de geschiedenis van Breda, kun je naar het Stedelijk Museum.

Bij Latour (Veemarktstraat 31), in het centrum, kun je een wijn- en kaasproeverij boeken in hun vijftien-eeuwse wijnkelder. Erg gezellig. Liever geen alcohol? Een high tea is ook mogelijk. Cocktail liefhebbers moeten zeker een kijkje nemen bij The Streetfood Club (Van Coothplein 17B). Daarvan zit ook een vestiging in Utrecht. Het is een oud theater en het interieur is er waanzinnig: van planten en muurschilderingen tot prachtige lampen. Er is shared dining. Soms zijn er ook dinershows, van bijvoorbeeld Mamma Mia! of een - jawel - siptease. De alcohol vloeit hier rijkelijk, want je mag onbeperkt cocktails bestellen. Mijn vriendinnen en ik gingen naar die laatste, en beleefden een hilarische dag. Boek het wel op tijd.

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Restaurants voor een gezellige avond

Mijn favorieten voor het avondeten verschillen van chique tot makkelijk. Na een citytrip kun je behoorlijk moe zijn, dus als je liever voor chill gaat, raad ik je aan een pokebowl af te halen bij Kahuna (Ginnekenmarkt 12) op de Ginnekenmarkt. Mijn go to maaltijd als ik even geen zin heb om te koken. Op hetzelfde plein vind je Moeke (Ginnekenmarkt 17), een grandcafé met een uitgebreide menukaart en een goede sfeer. Je kan hier voor een simpele burger gaan, gamba’s of vegetarische lasagna. Voor ieder wat wils, dus.

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Verder vind ik shared dining altijd heel gezellig als je op pad bent: zo proef je van alles wat. Perfect ook voor mensen die niet kunnen kiezen. Clique (Van Coothplein 3) en De Botanist (Tolbrugstraat 19) zijn daarvoor fijne plekken. Beide internationale keukens. Bij de eerste zou ik echt voor de camembert uit de oven gaan en de tweede voor de beef tataki.

Een onvergetelijke ervaring krijg je bij Amí Bistro (Ginnekenstraat 88), een moderne Franse keuken die volgens veel gasten zelfs een Michelinster zou moeten krijgen. Het is wat duurder, maar een geweldige plek voor fijnproevers.

Of je nu gaat genieten van de horeca, winkels, natuur of cultuur; na een dagje Breda zul je vast inzien waarom het de parel van ‘t zuiden wordt genoemd.