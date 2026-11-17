Hollywood heeft het antwoord. Dit moet je weten over de Thigh Lie, dé pose die de rode loper verovert.

Thigh Lie

Ja, ja, ook jij hebt een favoriete pose voor foto's. Of het nu een hand op je heup is, nonchalant over je schouder kijken of naar de zijkant draaien. Ieder z'n ding. Maar waar Hollywood nu obsessed mee is, is de Thigh Lie. Zo werkt het: hoofd omhoog, schouders naar achteren en beide handen zachtjes tegen de bovenbenen drukken.

Het klinkt misschien een beetje gek, maar het effect is hartstikke chic. Vroeger poseerden sterren massaal met hun handen in hun zij, ook wel bekend als the teapot. Anno 2026 laten ze hun handen een stuk lager rusten dankzij de nieuwe favoriet op de rode loper.

Het werkt, echt waar

Deze pose is niet alleen mooi, maar ook hartstikke slim. Door je handen op je bovenbenen te plaatsen en je lichaam een klein beetje naar buiten te buigen, ontstaat er ruimte tussen je armen en je middel. Hierdoor komen je natuurlijke rondingen beter tot hun recht én creëer je optisch een zandloperfiguur.

Een tweede voordeel is dat je een plek hebt om je handen te laten, waardoor ze niet in een ongemakkelijke hoek vereeuwigd worden. En als laatste: omdat je handen lager zitten dan bij de traditionele teapot, wordt je silhouet minder onderbroken. Dit zorgt voor langere lijnen, die er eleganter uitzien op beeld. En doordat je rechtop staat met je schouders naar achteren, straal je ook nog eens zelfvertrouwen uit. Win-win-win, of niet?

Nu jij

Weet je wat het leukste is? Je hoeft geen muur aan paparazzi voor je neus te hebben om deze pose na te apen. Dít is hoe je het doet:

Ga rechtop staan met je voeten een beetje uit elkaar. Ontspan je schouders en plaats je handpalmen aan de voorkant van je bovenbenen, net iets onder je heupen. Buig je ellebogen een klein beetje naar buiten, zodat er ruimte ontstaat tussen je armen en je lichaam. Til je kin iets op en kijk recht in de camera. Het is uitdagend en hartstikke sexy. Als je de pose iets speelser wil maken, zet dan één voet een stukje naar voren of draai je lichaam een klein beetje opzij.

Dit klinkt als een hoop regels om te onthouden, maar de belangrijkste: je moet comfortabel zijn. Als je arm verkrampt of je benen lijken op die van Bambi op het ijs, try again. Het doel is dat de pose er effortlessly chic uitziet. Als je 'm eenmaal onder de knie hebt, pas je zó in het rijtje Zendaya, Teyana Taylor en Sofia Richie Grainge.

Redacteur Misha probeerde het zelf ook even uit. Dít was het resultaat. Zeer geslaagd, vindt ze zelf.