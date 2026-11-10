Deze drie vrouwen trekken zich weinig aan van hoe het ‘hoort’

Tijdens de aftrap van Woodford Reserve Old Fashioned Week in Amsterdam vertellen ze over de keuzes die ze maakten en de reacties die ze daarop kregen.

Lelani Lewis: 'Er was geen vijfjarenplan'

Jerk chicken, salted cod fritters, cassave, bakbanaan en pepers: voor chef en auteur Lelani Lewis zijn het vertrouwde smaken en ingrediënten. Met haar werk zet ze de moderne Caribische keuken centraal, geïnspireerd door de roots van haar vader, die uit Grenada komt (een eilandengroep in het Caribisch gebied).

Daarnaast richtte ze Code Noir op, een platform en gelijknamig kookboek waarin recepten en verhalen uit de Caribische keuken samenkomen. Daarbij besteedt ze aandacht aan de geschiedenis achter gerechten, de mensen die ze maken en de verschillende culinaire invloeden die de keuken hebben gevormd.

Waar de meesten in haar vakgebied starten met een opleiding, begint zij heel anders. "Ik had helemaal geen ervaring met het werken in restaurants, maar ik wist dat ik de keuken van mijn vader naar Amsterdam wilde brengen - en dat ze ervan zouden houden. Er was geen vijfjarenplan. Alles draaide om instinct en intuïtie", vertelt Lelani. "Veel dingen die je eng vindt, pushen je carrière juist. Inmiddels is het mijn missie geworden om te werken met vrouwelijke én multiculturele chefs."

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Sevilay Maria: 'BN'ers zeggen: wat weinig kliks'

Een foto maken, bekijken en eventueel opnieuw proberen: met een digitale camera kan het allemaal binnen een paar seconden en het liefst knallen we er ook nog een paar filters op achteraf. Fotograaf en kunstenaar Sevilay Maria moet daar allemaal niets van hebben: zij werkt onder meer met de wet plate collodion-techniek uit 1851. Daarbij worden foto's met behulp van chemicaliën op glasplaten vastgelegd.

Het is een arbeidsintensief proces dat behoorlijk wat voorbereiding vraagt. Bovendien kun je een opname niet zomaar even wissen en opnieuw beginnen. Kortom: de ergste nachtmerrie van menig influencer, want je kunt dus niet zomaar een fotosessie met 100 foto's maken. De horror.

Maria maakte met deze techniek de fotoserie #MYOWNGENDER, waarin ze mensen portretteert die zich niet herkennen in de traditionele tweedeling tussen man en vrouw. Ook werkte ze aan een project waarin vooroordelen over ouder worden centraal staan.

"Juist door AI en nu alles zo snel gaat, vind ik het bijzonder om het op deze manier te blijven doen. Ik begin al twee uur van te voren met het leren kennen van de persoon voor de camera. Bekende Nederlanders zeggen weleens: wat gebruik je weinig kliks. Maar waar de meeste fotografen 450 foto's maken, heb ik het al in tien shots. Het levert pure beelden op."

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51 North Photography

Victorine van der Ven: 'Het onmogelijke werkte in mijn voordeel'

Toen Victorine van der Ven in 2022 haar modemerk THE LAUNCH oprichtte, besloot ze een van de gebruikelijke werkwijzen in de mode-industrie achterwege te laten: kleding op voorraad produceren. Victorine besloot het over een andere boeg te gooien, en ging voor een made-to-order aanpak.

Na jarenlang in de branche te hebben gewerkt, had ze namelijk gezien hoeveel kledingmerken laten maken zonder vooraf te weten of die stukken daadwerkelijk verkocht worden. Bij THE LAUNCH wordt kleding daarom pas geproduceerd nadat een klant een bestelling heeft geplaatst, om zo verspilling tegen te gaan.

Het voorkomt dus dat het merk met grote hoeveelheden onverkochte kleding blijft zitten, maar heeft ook een nadeel: klanten moeten langer wachten op hun bestelling. En dat terwijl veel consumenten gewend zijn dat ze vandaag iets bestellen en het morgen al in huis hebben.

Victorine kreeg regelmatig te horen dat haar bedrijfsmodel niet zou werken, maar toch besloot ze het te proberen. En inmiddels heeft ze met THE LAUNCH een modemerk opgebouwd waarin die andere manier van produceren centraal staat.

"Duurzame mode moest geen geitenwollensok imago hebben. Bovendien hebben mensen een kledingitem diezelfde avond al in huis als ze iets bestellen. Mijn vrienden zeiden: waar gaan mensen op wachten? Dat zette mij aan het denken. Ik had een unique selling point nodig. Broeken voor lange mensen bleek de niche te zijn. Inmiddels staat THE LAUNCH bekend om haar drie lengtes. Wij hebben het onmogelijke in ons voordeel mogen gebruiken."

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51 North Photography

Tradities in de whiskeywereld

Woodford Reserve brengt deze drie vrouwelijke makers tijdens Old Fashioned Week samen. Waarom? Ook in de Amerikaanse whiskeywereld spelen ambacht en gevestigde werkwijzen een belangrijke rol. Bovendien werden de belangrijkste functies in de branche lange tijd vooral door mannen bekleed.

Woodford Reserve pakt het, net als bovenstaande drie vrouwen, anders aan. Bij Woodford Reserve is Elizabeth McCall namelijk master distiller, een van de belangrijkste functies binnen de distilleerderij. Ze houdt zich bezig met de kwaliteit en productie van bourbon, maar experimenteert daarnaast met nieuwe smaken en productiemethoden. Leuk: ook de fles van Woodford Reserve is qua design heel anders dan je zou verwachten van een whiskeymerk. Ook weer om te laten zien dat je eigen pad bewandelen en risico's nemen júist goed is.

Daarbij moet ze rekening houden met de kenmerken die drinkers juist van Woodford Reserve verwachten. Want wie een bekende bourbon koopt, wil doorgaans ook dat die vertrouwd smaakt.

Ook bij de Old Fashioned draait veel om het oorspronkelijke recept. De cocktail bestaat al meer dan 150 jaar en wordt traditioneel gemaakt met whiskey, suiker en bitters. Toch weten bartenders met die paar ingrediënten steeds weer nieuwe variaties te bedenken, bijvoorbeeld door andere bitters te gebruiken of te experimenteren met de verhoudingen.

Old Fashioned Week in Amsterdam

Van 9 tot en met 15 november 2026 vindt Woodford Reserve Old Fashioned Week plaats. Meer dan veertig cocktailbars in Nederland doen mee en serveren hun eigen interpretatie van de bekende Old Fashioned.

Ook komen er internationale gastbartenders naar Amsterdam. Op 11 november is de Sloveense bar Silk & Fizz te gast bij Sins of Sal en op 15 november neemt Gucci Giardino uit Florence Pulitzer's Bar over. Op 26 november volgt nog een gastoptreden van Basta uit Berlijn bij The Hoxton.

Meer informatie over Old Fashioned Week en de deelnemende bars vind je op de website van Woodford Reserve.