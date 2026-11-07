Deze stad is uitgekozen tot vegan stad van Nederland (+ onze favoriete tips)

Dat Utrecht een leuke stad is voor een dagje weg, wisten we natuurlijk al. Lekker struinen langs de Oudegracht, een beetje winkelen en borrelen op het Neude. Maar ook op culinair gebied heeft de Domstad nogal wat te bieden. Zeker als je graag plantaardig eet.

Utrecht is de vegan stad van Nederland

Uit nieuw onderzoek van vakantieplatform Holidu en foodtourorganisatie V for Food blijkt namelijk dat Utrecht de meest vegan-vriendelijke stad van Nederland is. De onderzoekers vergeleken 54 gemeenten en telden hoeveel volledig vegetarische en vegan restaurants er per 100.000 inwoners zijn.

Utrecht komt als winnaar uit de bus, met 55 restaurants, waarvan twintig volledig vegan. Omgerekend zijn dat 14,6 adressen per 100.000 inwoners. Amsterdam heeft met 97 zaken weliswaar meer keuze, maar komt door het grotere inwonertal niet verder dan 10,3. Van uitgebreide diners met meerdere gangen tot lekker vette snacks: dit zijn de Utrechtse adresjes die je wilt onthouden als je weer een dagje gaat shoppen in Uuuu.

1. Life's a Peach

Een dagje Utrecht beginnen met koffie en versgebakken focaccia? Daar zeggen we geen nee tegen. Bij Life's a Peach, een kleine vegan bakkerij in de Hardebollenstraat, draait het om Italiaanse lekkernijen. Denk aan rijkbelegde focaccia, gebak en andere zoete verleidingen.

Alles is plantaardig, dus je hoeft niet eerst uitgebreid de ingrediëntenlijst te bestuderen. Ideaal voor een koffiedate of een lekkere lunch tijdens het shoppen.

2. Last Vegas

Wie denkt dat vegan eten altijd gezond moet zijn, is duidelijk nog nooit bij Last Vegas geweest. In deze volledig plantaardige snackbar aan de Korte Jansstraat bestel je gewoon een kapsalon, Turkse pizza, loaded fries of een portie bitterballen.

3. Kasvio

Mag het allemaal wat chiquer? Reserveer dan een tafel bij Kasvio. Hier staat geen standaard vegaburger op het menu. Nee nee, dat is zó 2013. Hier serveren ze een uitgebreid plantaardig diner met seizoensgebonden ingrediënten.

De keuken haalt inspiratie uit de natuur, met onder meer lokale producten, wilde planten en fermentatie. Het menu is opgebouwd rond de thema's Tuin, Vuur en Bos. Je kunt er zelfs huisgemaakte kombucha bij drinken.

4. BROEI

Bij BROEI aan de Oosterkade kun je eigenlijk de hele dag terecht. Van ontbijt en lunch tot borrel en diner: de keuken is volledig plantaardig en maakt de gerechten zelf. Het restaurant ligt aan het water, dus bij mooi weer met een lekker najaarszonnetje is het ook een fijne plek om even neer te strijken.

5. VanPlanten

Ook buiten de binnenstad vind je fantastische restaurants met een volledig plantaardige keuken. In de Utrechtse wijk Lombok vind je VanPlanten, een vegan restaurant aan de Surinamestraat.

6. Vegitalian

Zin in Italiaans? Ook dat hoef je als vegan niet te missen. En zeker niet bij de Vegitalian aan de Schoutenstraat. Je kunt er terecht voor pizza, lunch, zoete lekkernijen en cocktails. Wel even opletten bij het bestellen: de kaart is vegetarisch, maar niet ieder gerecht is automatisch vegan.

Vegan food tour

Kun je niet kiezen? Dan is een plantaardige foodtour misschien iets voor jou. V for Food organiseert wandelingen langs verschillende vegan hotspots in Utrecht, waarbij je onderweg allerlei hapjes proeft en meer hoort over de ondernemers achter de restaurants.