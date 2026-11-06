Á la VIVA: de mooiste burgundy mascara’s

Burgundy is the new black, want de laatste jaren hebben velen hun vaste mascara ervoor ingeruild. En dat is eigenlijk niks nieuws: in de jaren negentig was de kleur al ontzettend populair op ons gezicht. Ik snap ook wel waarom, want het oogt een stuk minder hard dan we van de gebruikelijke zwarte oogmake-up gewend zijn. Bovendien staat het bij bijna elke oogkleur, en al helemáál bij groenbruine ogen.

Voor ik je de mooiste mascara's tip, alvast een hack: gebruik een witte primer onder je mascara, want die laat de kleur al helemaal goed uitkomen. Een goedkope van de drogist is hier al perfect voor.

Burgundy mascara's

Revolution

Een goede mascara hoeft echt niet duur te zijn. Sterker nog: ik geef er zelf vaak niet meer dan tien euro aan uit. De Revolution Wrap Lash Tubing mascara is een goede budgetoptie. De mascara zorgt niet alleen voor extra volume én langere wimpers, maar bevat ook verzorgende ingrediënten. En dat voor maar 8,99 euro.

Kiko

Met Kiko Milano ga je nooit de mist in wat mij betreft: de prijs-kwaliteitverhouding is altijd top. En je raadt het niet... maar ze hebben nu ook een burgundy mascara in hun assortiment. De bordeauxrode kleur oogt net wat lichter dan de mascara hiervoor. Een extra pluspunt: het product zorgt voor volume. Dat willen we. Je scoort 'm voor 11,24 euro.

PUPA

Deze mascara van PUPA Milano schreeuwt: het is bijna kerst! En dat is iets waar ik héél blij van word. Het burgundy goedje voor op je wimpers heeft namelijk glitters. Do I need to say more? Als het aan mij ligt niet. Hij is dus perfect voor de feestdagen, maar ook gewoon voor elke doordeweekse dag. Je moet zelf de slingers ophangen, toch? Dat doe je voor 19,99 euro.

Clinique

Eerder ging de Black Honey-lipstick van Clinique al helemaal viraal en nu heeft het merk een bijpassende mascara. Een matchende mascara én lipkleur maken je look helemaal af. Daarnaast is-ie ook geschikt voor de gevoelige huid; hij is vrij van verschillende irriterende ingrediënten zoals alcohol en parabenen. Voor 24,37 euro heb je dus ook echt wat.

Essence

Ik ben al jaren een trouwe fan van de Lash Princess-lijn van Kruidvat. Het is lekker betaalbaar (lees: nog geen vier euro) en doet gewoon wat het belooft: een laag volume bezorgen op mijn wimpers. Inmiddels is er ook een burgundy variant aan toegevoegd. Voor die prijs ga ik 'm zeker testen.