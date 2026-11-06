Deze vijf opvallende regels in IJsland kende je waarschijnlijk nog niet: van naakt douchen tot offroad rijden

Kindernamen moeten eerst langs een officiële commissie en kunnen worden afgewezen. En voor je het openbare zwembad induikt, moet je eerst uit de (zwem)kleren onder de douche.

IJslandse regels

Reis je naar Singapore, let dan op dat je geen kauwgom meehebt. Dat mag namelijk niet zomaar. En het voeren van duiven in Venetië kan je een boete van maximaal 500 euro opleveren. Elk land heeft wel een paar opvallende regels. In IJsland kunnen ze er ook wat van. Dít zijn de vijf die er uitspringen.

Je mag je kind niet zomaar elke naam geven

IJsland is erg strikt als het aankomt op babynamen. Er is zelfs een officiële namencommissie (Mannanafnanefnd) die uit drie experts bestaat en beslist welke nieuwe namen worden toegelaten. Ouders kunnen een naam kiezen uit het namenregister. Staat hun gewenste naam daar niet tussen, dan moeten ze toestemming aanvragen en uitleg geven over hun keuze. Om goedkeuring te krijgen moet de naam voldoen aan de IJslandse taalregels – spelling, grammatica én uitspraak – en mag die het kind niet in verlegenheid brengen. Zo zul je daar niet snel een Harriet, Duncan of Caesar tegenkomen, omdat het niet in de lokale grammaticapatronen past.

Buitenkatten moeten tijdens het broedseizoen een belletje dragen

Gaat jouw freeloading huisgenoot op vier poten – ja, ik heb het over je kat – weleens alleen een rondje buiten doen? In Reykjavík zijn buitenkatten verplicht een belletje te dragen tijdens het broedseizoen van vogels. Verwilderde katten worden gelinkt aan ten minste 14 procent van het wereldwijde uitsterven van vogel-, zoogdier- en reptielsoorten. Door het gerinkel van de bel worden vogels gealarmeerd en kunnen ze wegvliegen voor ze worden aangevallen. Ook een avondklok voor katten, kortom: het beperken van de tijd die katten buiten doorbrengen, moet helpen om vogels te beschermen.

Naakt douchen vóór je gaat zwemmen

Even snel onder de douche voor je het openbare zwembad induikt, is ook in Nederland de norm. Maar wij doen dat meestal in zwemkleding. In IJsland moet je volledig naakt onder de straal gaan staan én je met zeep wassen. Waarom? Simpel: hygiëne. Door iedereen vooraf grondig te laten douchen, blijft het zwemwater schoner en is er minder chloor nodig. Voor IJslanders is het de normaalste zaak van de wereld, maar toeristen moeten soms wennen aan de regel. Wie zich niet aan de regels houdt, kan daarop aangesproken worden en bij herhaalde overtreding zelfs uit het zwembad verwijderd worden.

Geen wijn bij de supermarkt

Wil je een fles Pinot Grigio voor bij het avondeten? Dan moet je in IJsland naar een aparte winkel. De supermarkt verkoopt namelijk geen alcoholische dranken. Voor wijn, sterke drank en regulier bier moet je naar Vínbúðin, de staatswinkel die het grootste deel van de alcoholverkoop verzorgt. Die winkels hebben beperkte openingstijden en zijn op zondag gesloten. En om er iets te kunnen kopen, moet je minimaal twintig zijn. Het idee achter de strenge regels is om alcoholgebruik en de bijbehorende gezondheidsrisico's terug te dringen.

Stukje offroaden? Dat kan je duur komen te staan

Met een huurauto dwars door het IJslandse landschap rijden voor die ene perfecte foto? Geen goed idee. In het land is offroad rijden verboden en overtreders riskeren hoge boetes of zelfs een gevangenisstraf. Klinkt dat streng? Daar is een reden voor. Vulkanische bodem raakt gemakkelijk beschadigd en door het koude klimaat én het korte groeiseizoen kan het tientallen jaren duren voordat planten en begroeiing zich herstellen nadat jij eroverheen bent gecrosst. Automobilisten moeten op bestaande wegen en toegestane routes blijven. Maar er zijn wel een paar wettelijke uitzonderingen, bijvoorbeeld het rijden over stevig bevroren of besneeuwde ondergrond als daarbij geen schade aan de natuur kan ontstaan.