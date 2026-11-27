Maar ik kijk ook alvast uit naar de boeken die volgend jaar uitkomen. Deze titels hebben al een plekje gekregen in mijn agenda.

The Last Days of Vic & Coco - Taylor Jenkins Reid

Sinds The Seven Husbands of Evelyn Hugo ben ik fan van de Amerikaanse auteur Taylor Jenkins Reid. Op 2 maart brengt ze haar langverwachte roman The Last Days of Vic & Coco uit. Het verhaal gaat over twee vriendinnen, met de bijnamen Crown Vic en Baby Blue, die niets liever doen dan mensen oplichten. En daar zijn ze aardig goed in. Maar als steeds meer mensen doorkrijgen wat het duo doet, besluiten ze nog één klus te doen. Dit moet hun klapper worden, maar het kan de twee ook duur komen te staan.

The Last Days of Vic & Coco verschijnt op 2 maart 2027.

Modern Classic - Emily Henry

Mijn collectie fysieke boeken bestaat voornamelijk uit Emily Henry-titels. De Amerikaanse auteur brengt in april 2027 een nieuw boek uit: Modern Classic. Het boek gaat over Beckett Heyburn, een scenarioschrijver met een burn-out. Ze besluit haar struggles tijdelijk achter zich te laten na het overlijden van haar mentor en vlucht naar een kuststad. Daar ontmoet ze een asielhond en haar norse baasje, die de scenarioschrijver precies kan geven wat ze nodig heeft: avontuur en romance.

Modern Classic verschijnt op 8 april 2027.

Karro - Jenny Mustard

Karro staat op het punt veertig te worden en maakt de balans op van haar leven: een geweldige zoon, een echtgenoot die de Britse politiek bestiert, een prachtig huis en genoeg geld om te doen wat ze wil – inclusief een sporadische dosis opium. Haar leven is perfect tot ze verwikkeld raakt in een affaire met een jongere Amerikaanse kunstenaar. 'Wat begint als een ontwaking, verandert al snel in een schandaal; de reactie van de samenleving is onmiddellijk en ingrijpend.'

Karro verschijnt op 8 april 2027.

Aftertaste - Chloe Michelle Howarth

Meadhbh en Aly ontmoeten elkaar per toeval op een feestje en worden meteen stapelverliefd. Ze brengen samen de zomer door, op een manier waar we allemaal van dromen: het is sexy, het is gezellig, het is luchtig. Het stel verwacht dat de realiteit hun liefdesbubbel vroeg of laat zal doorprikken, maar dat gebeurt niet. Ze worden nog verliefder en krijgen op een gegeven moment zelfs kids. 'Iedereen heeft het over het ontmoeten van de liefde van je leven. Maar wat gebeurt er als je bang bent om diegene te verliezen?'

Aftertaste verschijnt op 10 juni 2027.

Cardinal Rule - Liz Tomforde

Na de Windy City-serie kan Liz bij mij nog weinig fout doen. Ik kijk enorm uit naar haar nieuwe boek: Cardinal Rule, trouwens het eerste boek in een nieuwe reeks. 'Hij is de grootste PR-nachtmerrie van de NBA. Zij is het jongere zusje van zijn beste vriend. Verliefd worden op elkaar is het enige schandaal dat geen van beiden zich kan veroorloven.'

Cardinal Rule verschijnt op 2 maart 2027.

The Arrangement - Vi Keeland

'Hij was de baas. Zij zat in de problemen.' Het professionele leven van de hoofdpersoon (haar naam is nog niet bekendgemaakt, red.) wordt op z'n kop gezet als haar geliefde baas plots overlijdt én haar promotie wordt gedwarsboomd door zijn opvolger. Zijn vervreemde zoon, die ze een dag eerder had afgewezen. De twee sluiten een overeenkomst: zij gaat aan de slag als zijn personal assistent terwijl hij zijn draai vindt in het bedrijf en daarna wil hij de promotie heroverwegen. 'Maar niets aan Theo Woodward is simpel. Niet wanneer de man die je niet kunt uitstaan ook diegene is die je maar niet uit je hoofd krijgt.'

The Arrangement verschijnt op 10 januari 2027.

The Best I Ever Had - Christina Lauren

Frankie Flowers en haar buurjongen Bobby Falo waren alles voor elkaar alles voor elkaar, tot het op hun achttiende gruwelijk misging. Inmiddels zijn we elf jaar verder en heeft Frankie ver van haar geboortedorp een succesvol leven opgebouwd. Wanneer ze voor de zomer terugkeert naar Lake Himmel, blijkt Bobby nog steeds haar buurman te zijn én weet hij haar opnieuw uit de tent te lokken. De drang naar competitie, de plagerijen en de seksuele spanning: het is alsof de tijd heeft stilgestaan. Dit zorgt ervoor dat Frankie gaat twijfelen: wat zorgde er destijds voor dat er een einde kwam aan hun relatie?

The Best I Ever Had verschijnt op 11 mei 2027.

Enemies to Lawyers - Letizia Lorini

Naast een billionaire romance ben ik altijd te porren voor een enemies to lovers-verhaal. Dus Enemies to Lawyers kan ik niet overslaan. De ambitieuze, jonge advocaat Ivy Isley krijgt na jaren eindelijk de kans om iets anders dan een scheidingszaak op te pakken: een massaclaim tegen een datingapp die de gegevens van gebruikers verkoopt. Twee problemen: haar directe collega is Miles Montrose, haar aartsvijand binnen het kantoor. En de advocaat aan de andere kant van de tafel is Spencer, Ivy's ex-vriend. Als Miles voorstelt een relatie te faken om Spencer aan het wankelen te brengen, bloeit er echt iets tussen de twee.

Enemies to Lawyers verschijnt op 2 februari 2027.

Bad Idea - Elle Kennedy

Na de serie Off Campus, een verfilming van haar boekenreeks, komt Elle Kennedy met een nieuwe standalone (een boek dat los van de serie gelezen kan worden, red.): Bad Idea. Dit keer gaat het over de nieuwe generatie Off Campus-studenten. Een relatie staat niet op de prioriteitenlijst van balletdanseres Ivy di Laurentis, maar wat extra ervaring tussen de lakens om haar crush te verleiden is mooi meegenomen. De ideale kandidaat voor haar spoedcursus in de liefde? AJ Connelly, de voormalige beste vriend van haar broer, met wie de chemie iets te goed blijkt te zijn.

Bad Idea verschijnt op 16 maart 2027.

Champagne Problems - Hannah Grace

Formule 1 én een man die hunkert naar een vrouw die juist in haar single era zit? Ik wil het nu! Champagne Problems vertelt het verhaal van Ivy Miller, die één regel heeft: geen relaties met atleten meer. Dat wordt moeilijk als ze aan de slag gaat voor een F1-team en haar oude crush tegen het lijf loopt. Saint Thompson is een coureur die denkt dat hij en Ivy er nu echt voor kunnen gaan, maar zij wil het juist casual houden. En je raadt het al: daar gaat hij niet mee akkoord. Hij zet alles op alles om haar hart te veroveren.

Champagne Problems verschijnt op 16 februari 2027.