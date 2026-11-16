Heb je nu zin in een James Bond-marathon, dan ben je wel even zoet: er zijn namelijk 25 (!) films. Dít zijn de beste zeven volgens IMDb.

Robert Pattinson is James Bond

Correct me if I'm wrong, maar er is geen iconischere manier om jezelf voor te stellen dan James Bond dat doet. 'The name is Bond. James Bond.' Het is gewoon zó goed. De films over 007, zoals de geheim agent ook wordt genoemd, zijn gebaseerd op de verhalen van Ian Fleming, die twaalf romans en twee verhalenbundels over hem schreef. Het eerste boek, Casino Royale, verscheen in 1953. Toch was dat niet de eerste film die uitkwam. Dat was namelijk Dr. No in 1962.

In 2021 kwam de 25e officiële Bond-film uit. No Time to Die was gemaakt door regisseur Cary Joji Fukunaga en Daniel Craig speelde de hoofdrol. (Net als in de vier films daarvoor.) Voor de nieuwste film nemen regisseur Denis Villeneuve en acteur Robert Pattinson het stokje over.

Tekst loopt door onder de post.

Producenten Amy Pascal en David Heyman hebben het volste vertrouwen in Pattinson als de geheim agent. "James Bond is een van de meest geliefde, inspirerende, iconische en tegelijkertijd raadselachtige personages uit de literatuur en film. Het erfgoed van dit personage is in uitstekende handen bij Robert Pattinson. Zijn onbevreesdheid als acteur, zijn zelfrelativerende humor en zijn vermogen om zichzelf voortdurend opnieuw uit te vinden, maken hem de perfecte Bond voor onze tijd", delen ze in een verklaring (via: Variety).

Top (00)7

Als je alle Bond-films wil kijken vóór de nieuwste uitkomt, kun je maar beter meteen beginnen. Er zijn namelijk vijfentwintig films om te zien. Dít is de top (00)7 volgens IMDb.