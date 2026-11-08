Vrienden op het scherm, vijanden erachter: deze Hollywood-collega’s konden elkaar niet uitstaan

Van knallende ruzies op de filmset tot collega's die elkaar na de opnames liever nooit meer zien: in Hollywood is het niet altijd rozengeur en maneschijn.

Frenemies of toch enemies?

Hoewel sommige acteurs hun strijdbijl inmiddels hebben begraven, waren deze samenwerkingen allesbehalve gezellig. Dit zijn zes Hollywood-duo's bij wie de vonken vooral buiten beeld oversloegen, and not in a good way.

New Line Cinema

Rachel McAdams en Ryan Gosling

'If you're a bird, I'm a bird', ging even niet op achter de schermen van The Notebook. Hoofdrolspelers Rachel McAdams en Ryan Gosling moesten er alles aan doen om elkaar niet in de haren te vliegen op het moment dat de camera's stopten met draaien. Het was zelfs zó erg dat Ryan de regisseur heeft gevraagd om zijn tegenspeler op een specifiek moment te vervangen. "I can't do it with her", zou hij gezegd hebben. Dit deelde de acteur zelf met VH1. Maar het bleef niet alleen bij irritatie, want de twee kregen zelfs schreeuwende ruzie op de set. Plottwist van de eeuw: uiteindelijk hebben de sterren off-screen met elkaar gedatet. Zo zie je maar dat haat en liefde héél dicht bij elkaar liggen.

Sarah Jessica Parker en Kim Cattrall

In Sex and the City zijn Carrie en Samantha beste vriendinnen, maar acteurs Sarah Jessica Parker en Kim Cattrall moeten niks van elkaar hebben. Er zou nooit sprake zijn geweest van een vriendschap, liet Kim weten. Ze noemde de relatie zelfs toxic. Waarom de twee met elkaar in de clinch lagen? Volgens de geruchten ging het om geld: SJP zou in het tweede seizoen naast hoofdrolspeler ook optreden als executive producer waardoor haar salaris een flinke boost kreeg. Toen Kim daar lucht van kreeg, heeft ze geprobeerd te onderhandelen over haar eigen vergoeding. Dit zou ervoor gezorgd hebben dat de overige meiden 'not happy' waren. Er is daarna nog een hoop voorgevallen, maar bottomline: de twee hebben nooit een warme band gehad. Dit zorgde ook voor ongemak op de set van de serie en films. De vete zou zelfs een van de redenen zijn dat Kim niet te zien was in de seizoenen van And Just Like That..

Zendaya en Sydney Sweeney

Ook op de set van Euphoria zou het er achter de schermen niet bepaald gezellig aan toegegaan zijn. Verschillende media meldden dat hoofdrolspelers Zendaya en Sydney Sweeney elkaar niet kunnen uitstaan. Reden? Hun uiteenlopende politieke opvattingen zouden voor spanningen hebben gezorgd. Vooral Sydneys omstreden jeanscampagne voor American Eagle zou bij Zendaya verkeerd zijn gevallen. Alsof dat nog niet genoeg was, beweerde een anonieme bron van The Sun dat Sydney ooit wel héél flirterig deed tegen Zendaya's hubby Tom Holland. De geruchten werden verder aangewakkerd toen de acteurs elkaar bij de première van het derde seizoen leken te vermijden. Toch is het maar de vraag hoeveel hiervan klopt. Hun collega Jessica Blair Herman (Heather in de serie) ontkende dat er ruzie was op de set. Ook Zendaya en Sydney hebben zich er nooit duidelijk over uitgelaten. Van een bevestigde vete is dus geen sprake.

Vin Diesel en Dwayne Johnson

©Universal Pictures/courtesy Everett Collection

Fast & Furious draait om familie en loyaliteit, maar achter de schermen was er weinig sprake van family first. Vin Diesel en Dwayne 'The Rock' Johnson kregen het tijdens de opnames flink met elkaar aan de stok. In 2016 plaatste The Rock zelfs een Instagrambericht waarin hij sommige mannelijke collega's 'candy asses' noemde. Hoewel hij geen namen noemde, werd al snel duidelijk dat hij het over Vin had. De twee bleken verschillende ideeën te hebben over werkethiek en samenwerken, waardoor ze tijdens The Fate of the Furious zelfs geen scènes meer samen opnamen. In 2021 liet The Rock weten nooit meer terug te keren naar de franchise. Maar zeg nooit nooit: in 2023 begroeven de acteurs de strijdbijl en maakte hij alsnog zijn comeback in Fast X.

Charlize Theron en Tom Hardy

Village Roadshow Pictures

Dat het er op de set van Mad Max: Fury Road nogal explosief aan toeging, had niet alleen met de actiescènes te maken. Hoofdrolspelers Charlize Theron en Tom Hardy konden elkaar tijdens de opnames namelijk niet luchten of zien. Vooral Toms gewoonte om te laat te komen, schoot bij Charlize in het verkeerde keelgat. Toen hij op een dag maar liefst drie (!) uur te laat verscheen, barstte de bom. Er ontstond een flinke ruzie, waarbij Charlize zich zo onveilig voelde dat ze om extra beveiliging op de set vroeg. Later gaf ze toe dat de twee voortdurend ruzie maakten of elkaar compleet negeerden. Inmiddels kijken beide acteurs met spijt terug op hun gedrag en erkennen ze dat ze beter met elkaar hadden moeten omgaan.

Lucy Liu en Bill Murray

Columbia Pictures

In Charlie's Angels vormden Lucy Liu, Cameron Diaz en Drew Barrymore een ijzersterk team, maar met collega Bill Murray klikte het een stuk minder. Tijdens de opnames van de film uit 2000 ging het flink mis toen de cast een scène had aangepast terwijl Bill afwezig was. Bij zijn terugkeer begon de acteur volgens Lucy beledigingen naar haar hoofd te slingeren. En dat pikte ze niet. In een interview vertelde ze dat zijn taalgebruik 'inexcusable and unacceptable' was en dat ze hem daarom direct confronteerde. Naar verluidt zou Bill zelfs hebben gezegd dat Lucy niet kon acteren, al heeft zij die uitspraak nooit bevestigd. Spijt van haar reactie heeft ze niet. Wel benadrukte ze later dat ze geen wrok meer koestert tegenover haar voormalige collega.