"Catholic schoolgirls known for praying hard and sinning even harder", aldus de streamingdienst.

Dé serie voor millennials: The Body

Er zijn een aantal millennialfilms die ik zó vaak heb gezien dat ik ze ongetwijfeld nu nog kan meepraten. Jawbreaker is daar een van. Een ander? Sugar & Spice. Of wat dacht je van Cruel Intentions, de OG met Sarah Michelle Gellar, Reese Witherspoon en Ryan Phillippe? De films waren een perfecte mix van bitchy schoolgirls, criminele activiteiten en complete absurditeit. Als dit ook helemaal jouw vibe is, dan wil je vanavond nog The Body opzetten.

De Netflix-serie is een coming-of-age-drama over een groep katholieke schoolmeiden, The Lions, die bidden alsof hun leven ervan afhangt, maar ondertussen alles doen wat God verboden heeft. Wanneer de aanvoerders van een dansteam hun nieuwste aanwinst Grace (Sofia Wylie) tijdens een uit de hand gelopen ontgroening onderwerpen aan een drugsritueel, besluiten ze meteen maar even de duivel op te roepen. Alles voor een plekje op het regionale kampioenschap. Alleen blijkt dat toch niet zo'n goed idee. Grace begint zich vreemd te gedragen, op school gebeuren onverklaarbare dingen en de meiden hebben ineens een duister geheim om verborgen te houden.

The Body. Courtesy of Netflix © 2026

100% score

Maker Quinn Shephard omschrijft de serie zelf als gritty camp: een rauw, absurd tienerdrama met een flinke dosis katholieke horror. Voor de serie liet ze zich inspireren door Y2K-klassiekers als Mean Girls en Jennifer's Body, maar ook door Carrie en Heavenly Creatures. Kortom: gemene meiden, duistere geheimen en bovennatuurlijke chaos. Netflix geeft The Body de labels ijzingwekkend en sensueel. Wat wil je als millennial nog meer?

De serie wordt in ieder geval goed ontvangen. Hij kwam binnen op Rotten Tomatoes met een score van 100%. Ook kritische IMDb-kijkers geven The Body een dikke ruim voldoende: een 7,6 om precies te zijn.

Het eerste seizoen van The Body telt acht afleveringen van elk een uur. En je kunt het nu bingen. Check hieronder alvast de trailer.