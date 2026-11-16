De sauna kent talloze voordelen: het kan leiden tot een verbeterde bloedcirculatie, is goed voor je mentale gezondheid, bevordert je eigenwaarde, verzacht pijnlijke en gespannen spieren én verbetert je huid. Het heeft zelfs wat weg van matig intensief sporten. Dus je snapt wel: dat willen we wel met enkel een beetje relaxen, maar wekelijks een dagpas aanschaffen loopt ook zo in de papieren.

Sauna zonder villa

Daarom klinkt een sauna aan huis als een droom. Stel je even voor: je komt thuis van een dag vol meetings of een zware hardloopsessie en je ploft zo die warmtecabine in. Ja hoor, count me in. Maar een sauna aan huis klinkt (voor mij dan) ook als een ver-van-je-bedshow. Ik woon immers in een appartement van 52 vierkante meter en heb bovendien niet de centen om er een maandsalaris aan uit te geven.

Maar voor deze sauna van Action hoef ik heus niet in een villa met 12 kamers te wonen: ze verkopen een draagbare stoomsauna. Die neemt niet alleen weinig plek in, maar berg je na gebruik ook zo weer op. Hóe handig.

Draagbare stoomsauna

Deze sauna heeft maar liefst negen verschillende temperatuurstanden: van 34 tot 46 graden. Er zit een temperatuurmeter bij, waardoor je het precies bijhoudt. Verder sluit je de cabine met een rits af als je erin zit. Er zit een plastic raampje in, maar verder zit je helemaal privé. Wel zo fijn als hij ergens in de woonkamer staat en de postbode onverwachts langsloopt.

Ze raden aan om niet langer dan twintig minuten in de cabine te blijven en ondertussen voldoende water te drinken – iets wat je ongetwijfeld ook gewend bent bij de reguliere sauna. Inbegrepen is ook een kleine klapstoel: neem een tijdschrift (of de online VIVA!) mee en je zit twintig minuten lang gebakken.

En als je letterlijk gebakken bent en eruit gaat? Dan berg je 'm zo weer op: haal de stekker eruit en laat 'm minimaal vijftien minuten afkoelen. Daarna kun je hem weer opbergen. Het beste van alles is dat-ie € 79,95 kost. Dat betekent: nét zo duur als twee dagpassen bij een reguliere sauna. Ik zou het dus wel weten.