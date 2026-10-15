ADE 2026: deze feestjes zijn het slaaptekort waard

Een house-labeleigenaar, afro-dj en producer, een vriendin (38) die nog nooit een ADE-editie heeft geskipt en een muziekjournalist die zelf ook clubnachten host, hielpen ons kiezen. Onze criteria: je kunt erop vertrouwen dat de dj’s je ergens mee naartoe nemen, er komt af en toe een plaat voorbij die pure nostalgie oproept en het is de schade van je 30+ kater of de oppas dubbel en dwars waard. Komt 'ie dan he:

1. Voor wie écht voor de muziek komt: Breakfast Club: Second Wind

Geen zondagochtend zo heilig als deze. Breakfast Club is voor mensen die écht voor de muziek komen inmiddels een Amsterdams clubinstituut. Ze hebben deze ADE meerdere edities, maar dit is wel een klassiekertje. Verwacht bij Breakfast Club geen hysterische mainstage, maar dj's die de tijd nemen en sets die zich subtiel ontvouwen. Laat dat maar over aan Christian AB b2b Ogazón, Gene on Earth, Marie K en Craig Richards. Fun fact: de gemiddelde leeftijd bij de Breakfast Club is 31.

Wanneer: zondag 25 oktober, 09.00 tot 19.00 uur

Waar: RADION, Amsterdam

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2. Voor de underground feels: TILLATEC invites Cruise, ...IsBurning, tiNI & THE GAYNG + Mala Junta

Als je TILLATEC nog nooit vanbinnen hebt gezien, is dit het moment: de Amsterdamse club sluit in november definitief de deuren. Tijdens de laatste ADE-weekender haalt TILLATEC vier queer collectieven en communities in huis: Cruise, ...IsBurning, tiNI & THE GAYNG en het Berlijnse Mala Junta.

Bij dit soort avonden gaat het niet alleen om wie er achter de decks staat, maar net zo goed om wie ervoor staat. De club en collectieven zijn bewust bezig met de sfeer en veiligheid op de dansvloer. Geen garantie natuurlijk dat jij je automatisch overal veilig voelt, maar wel een plek waar daar actief over wordt nagedacht. Extra nostalgiepunt: je danst hier in het voormalige pand van De School. En dit is dus echt een van je laatste kansen.

Wanneer: zaterdag 24 oktober tot maandag 26 oktober

Waar: TILLATEC, Amsterdam

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Techno is tijdens ADE overal, maar deze line-up is wel echt next level. Jeff Mills is een Detroit-techno legende, Marcel Dettmann was jarenlang resident van de Berlijnse Berghain. Helena Hauff gooit daar weer electro en acid doorheen en FJAAK speelt live. Dus ja, dit is niet negen uur lang dezelfde beuktechno. De Londense club fabric organiseert de avond samen met Loud Contact en neemt twee ruimtes van WestWeelde over. Deze lijkt me dus voor als je één avond wilt kiezen waarop je gewoon kunt vertrouwen dat de muziek goed is.

Wanneer: vrijdag 23 oktober, 22.00 tot 07.00 uur

Waar: WestWeelde, Amsterdam

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4. Voor de 90s-raver in je: KI/KI 5 HOURS

Wie dertigplus is en vroeger los ging op trance en de euforische rave van de nineties, gaat waarschijnlijk heel lekker op KI/KI. De Amsterdamse dj groeide vanuit de queer underground uit tot een van de populairste namen binnen de elektronische muziek. Dat leverde haar onder andere een Edison op: ze was de eerste vrouwelijke winnaar in de categorie Dance. Tijdens ADE is de Ziggo Dome vijf uur lang van haar. Tijdens ADE is de Ziggo Dome vijf uur lang van haar. Voor middernacht zit het erop. Kun je daarna zelfs nog even je favo serie kijken in bed.

Wanneer: donderdag 22 oktober of vrijdag 23 oktober, vanaf 18.30 uur

Waar: Ziggo Dome, Amsterdam

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5. Voor de keuzestressclubber: Avalon Emerson presents 9000 Dreams

Avalon Emersons smaak gaat alle kanten op en toch klopt het altijd. Ze cureert deze ADE-nacht helemaal zelf en nodigde onder anderen Aurora Halal en Sedef Adası uit, twee andere vrouwelijke selectors die net zo weinig te schaften hebben met genrehokjes, plus Ineffekt en Verraco.

9000 Dreams is Avalons eigen platform. Je stapt dus echt haar muzikale universum binnen, in plaats van dat zij één naam is op een poster met nog 39 anderen. Ook fijn als je tijdens ADE al overprikkeld raakt van het openen van de timetable. Even alles loslaten is hier het devies. De locatie helpt ook: Bajes zit in een voormalige gevangenis.

Wanneer: vrijdag 23 oktober, 23.00 tot 06.00 uur

Waar: Bajes Amsterdam

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6. Voor de afrohouse vibes: CAIIRO presents AKHET

Bij afrohouse denk je misschien meteen aan een zonnige beachclub en houten kralen-armbandjes, maar dan heb je het over de starter pack. CAIIRO is voor de afro-tech en amapiano conaisseur. Onthoud deze naam: CAIIRO is een Zuid-afrikaanse dj en producer en maakt diepe, donkere afrohouse. Tijdens ADE brengt hij zijn eigen concept AKHET naar de Elementenstraat. De meeste namen worden nog bekendgemaakt, maar wat wel zeker is: dit is er eentje om zonnebril voor in te pakken.

Wanneer: vrijdag 23 oktober, 23.00 tot 06.00 uur

Waar: Elementenstraat 25, Amsterdam

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7. Voor de culture clubber: Patta x Keep Hush x Sankofa Archives x Mosaiko x Studio Strip

Patta en het Londense danceplatform Keep Hush organiseren jaarlijks samen een ADE-avond in Skatecafe. Dit jaar sluiten de Amsterdamse communities Sankofa Archives, Mosaiko en Studio Strip aan, die ieder hun eigen ruimte hosten.

Dat hoor je terug in de muziek: van grime, bubbling en UK bass tot baile funk, dancehall, afrobeats, amapiano, hiphop en house. Onder anderen EYCEE b2b Chalé, LaShanti, Passion DEEZ, Tida Kamara en Mondesir & Jarreau Vandal staan op de flyer. Hier kom je voor de sounds en blijf je voor de culture.

Wanneer: zaterdag 24 oktober, 21.00 tot 03.00 uur

Waar: Skatecafe, Amsterdam

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8. Voor de clubkat: SPIELRAUM 55HRS

Deze is voor de clubkat die even helemaal op wil gaan in de muziek. Op een dansvloer waar extra aandacht is voor sfeer en veiligheid. De queer-run club RAUM doet dat goed. En dan die line-up. Kittin & The Hacker is alleen al een enorme nostalgieknaller voor iedereen die begin jaren nul uitging. Daarnaast staan onder anderen DVS1, Djrum, D.Dan, Octo Octa, Rødhåd, Sedef Adası, Luke Slater, Sandrien en Wata Igarashi geprogrammeerd. Geen idee wat zij draaien? Denk aan techno, electro, acid en alles wat daar lekker tussendoor glipt. En don’t worry: je hoeft natuurlijk niet 55 uur te blijven. Maar het mág wel.

Wanneer: vrijdag 23 oktober 23.00 uur tot maandag 26 oktober 06.00 uur

Waar: Club RAUM, Amsterdam

Tickets zijn uitverkocht, hou Ticketswap in de gaten

9. Voor de househead: SlapFunk x Yoyaku

ADE noemt deze jarenlange collab inmiddels een zaterdagochtendritueel. Officieel is het een after, maar je kunt natuurlijk net zo goed arriveren als je je havermout net achter de kiezen hebt. Niemand die het opvalt.

SlapFunk begon vijftien jaar geleden met illegale raves in Utrecht en groeide uit tot een underground housecommunity met een mega trouwe achterban. Voor deze editie werken ze samen met de Parijse crew Yoyaku. Met onder anderen Mari.te, Magda, Nathalie Seres en Tomoki Tamura. Misschien zegt geen van die namen je iets, maar dat maakt hier eigenlijk geen reet uit. Bij SlapFunk weet je: de dj's hebben smaak. Bij SlapFunk weet je: hier worden pareltjes gedraaid.

Wanneer: zaterdag 24 oktober, 08.00 tot 22.00 uur

Waar: Klaproos, Amsterdam-Noord

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10. Voor de bassfanaat: BAMBII + Jarreau Vandal + Tsunamy

BAMBII groeide op in Toronto, maar haar Jamaicaanse roots hoor je duidelijk terug. Dancehall, jungle, UK garage en dikke bass domineren haar sets. Voor haar eigen clubnacht JERK bracht ze die sounds juist samen. Voor ADE staan Jarreau Vandal en de Londense Tsunamy naast haar, die allebei net zo makkelijk switchen tussen Caribische, Afrikaanse en elektronische clubmuziek. Eén ding hebben ze alle drie gemeen: bass. Om half elf is het klaar. Daarna kun je door, maar je moet niks natuurlijk.

Wanneer: vrijdag 23 oktober, 19.00 tot 22.30 uur

Waar: Parallel, Amsterdam

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11. Voor de 00’s-lover: Can I Get a JAE

JAE! weet precies welke liedjes je instantly terugbrengen naar je tienerjaren. Ze mixt de r&b- en hiphopbangers uit onze jonge jaren met dancehall, afrobeats, amapiano en baile funk van nu.

Haar eerste avond in Bitterzoet was zo snel uitverkocht dat er een tweede werd toegevoegd. Die is op zondagavond, op een heerlijk christelijk tijdstip. Dus mocht je nog één keer goed willen whinen voordat je maandag weer op je bureaustoel zit te wippen: dit is je kans.

Wanneer: zondag 25 oktober, 18.00 tot 22.00 uur

Waar: Bitterzoet, Amsterdam

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12. Voor de discodolly: DGTL ADE Folamour All Day Long

Zondag overdag dansen op de lange, groovy sets van de Franse dj en producer Folamour. Wat wil je nog meer? Hij heeft zeven uur lang de Kromhouthal voor zichzelf en neemt je mee langs disco, funk, soul en house, met feelgood vocalen en heerlijke grooves.

Wanneer: zondag 25 oktober, 15.00 tot 22.00

Waar: Kromhouthal, Amsterdam

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13. Voor de woowoo girlies: A Soft Landing

Nog eentje dan, en dit keer geen feestje. A Soft Landing komt uit de side-programmering van ADE en is precies bedoeld als zachte landing na je feestweek. Of je nou helemaal naar de ratten bent gegaan of niet, op zondag kun je hier weer even opladen.

Je begint met een blue lotus-theeceremonie, gevolgd door een begeleide Thai yoga massage, die je zowel geeft als krijgt. Daarna sluit je af met een sound journey met onder andere klankschalen. Kan erger.

Wanneer: zondag 25 oktober, 14.30 tot 16.30 uur

Waar: The Stargate, Amsterdam

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14. Voor de cocktailclubber: Dante HiFi x W Lounge

Niet iedereen heeft tijdens ADE behoefte aan een donkere club waar de techno zo hard staat dat je elkaar niet meer kunt verstaan. Bij W Lounge pakken ze het dit jaar anders aan. Drie dagen lang neemt Dante HiFi, een muziekconcept uit Miami, de lounge over. Verwacht relaxte listening sessions waarbij de muziek gedurende de avond langzaam wordt opgebouwd. Ondertussen nip je aan een goede cocktail en bestel je eventueel nog een hapje vanuit MR PORTER. Ideaal als je wel van goede muziek houdt, maar ook gewoon nog een gesprek wilt kunnen voeren. En je de volgende ochtend graag iets van je dag wilt meekrijgen.

Wanneer: Vrijdag t/m zondag, van 's middags tot laat

Waar: W Lounge, W Amsterdam

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