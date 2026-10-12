Praktische tips voor Londen van iemand die er heeft gewoond

Een stad waar ik al jaren verliefd op ben, waar ik me elke keer weer thuis voelde en nu vanwege omstandigheden eens langer wilde verblijven. En dat ging makkelijk: ik boekte een ticket met de Eurostar (dat heeft sowieso altijd mijn voorkeur qua vervoer naar Londen) en zorgde dat ik mijn terugticket kosteloos kon omboeken. Zo kon ik zelf kiezen hoe lang ik weg wilde blijven.

Het werd zo'n drie maanden.

En het is dat ik terug moest (nou ja, moest... Ik wilde Lowlands niet missen -- luxeprobleem), anders was ik er nog veel langer gebleven. Had ik er het liefst nu nog gewoond. Want Londen heeft echt een plekje in mijn hart veroverd, en daarom deel ik met alle liefde al mijn tips met je. Goed, een echte local ben ik niet -- dat doet drie maanden niet met je -- maar ik kan je wél helpen met praktische tips. De eerste geef ik je nu al, en die lijkt voor de hand te liggen, maar velen vergeten het toch: regel je ETA, dat is zo gedaan via de app en anders kom je het land niet in. Zou toch jammer zijn.

Je hoeft echt niet midden in het centrum te slapen

Mijn eerste tip: laat het idee los dat je per se in hartje Londen moet verblijven. Natuurlijk is het heerlijk als je vanuit je hotel zo Covent Garden in rolt, maar je betaalt daar ook voor. En dat staat wat mij betreft niet helemaal in verhouding tot wat je ervoor terugkrijgt.

Londen is gigantisch en bestaat uit ontzettend veel leuke wijken die ieder weer compleet anders aanvoelen. Kijk daarom vooral iets verder dan Soho, Covent Garden en Westminster. Zeker omdat jezelf verplaatsen in Londen hartstikke makkelijk is, en eigenlijk ook gewoon een heel leuke manier om de stad beter te leren kennen.

Zelf ben ik bijvoorbeeld groot fan van Hampstead en Highgate in Noord-Londen. Toegegeven: dit zijn bepaald niet de budgetwijken van de stad, maar ze zijn zó leuk. Het is met de metro slechts twintig minuten van het drukke Oxford Street, maar het voelt compleet anders. Knusse straatjes, typisch Engelse pubs, geen hoogbouw of grote hotels; alsof je in een dorp op zich bent beland. Het zal je dan vast ook niet verbazen dat veel bekende films hier zijn opgenomen, zoals Bridget Jones. Hier vind je vooral appartementen als accommodatie; hotels zijn er nauwelijks.

Wil je juist iets rauwers en vaak wat betaalbaarders, kijk dan eens richting Whitechapel en Oost-Londen. Je zit nog steeds zo in het centrum, maar het prijsverschil is enorm. Zelf heb ik ook een tijdje in Canary Wharf geslapen; hier juist veel hoogbouw en het doet ergens denken aan de Zuidas, maar het is goed bereikbaar en omringd door restaurants.

En dat vind ik sowieso een van de leukste dingen aan Londen: het centrum is absoluut niet de enige plek waar het gebeurt.

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Hampstead // Unsplash

Pak de fiets

Iets wat ik véél te weinig Nederlanders zie doen in Londen: fietsen. Nu snap ik dat ook wel, hoor. Het links rijden is even wennen, en veel mensen zien Londen toch nog niet echt als een fietsstad. En dat is volledig onterecht, want het is de laatste jaren júist ingericht op fietsers. Overal zie je een apart fietsvlak, en waar ik in Amsterdam nog weleens van mijn sokken kan worden gereden door een auto, is dat in Londen nog geen enkele keer gebeurd. Serieus waar, ik vind fietsen in Amsterdam enger dan in Londen. Dus probeer het vooral.

Dat doe ik dus altijd met een Lime-fiets: download de app (of huur een fiets via de Uber-app, want die werken samen) en koop vooral een Lime Pass. Dit is uiteindelijk echt veel goedkoper, want dan koop je in één keer een vast aantal minuten. En je kan ze echt overal neerzetten in Londen, ook wel zo handig.

En daarnaast vind ik een stad fietsend ontdekken ook echt de allerleukste manier.

Londen is zo duur als je het zelf maakt

Tsja, het is geen geheim dat Londen redelijk aan de prijs is. Maar je kan het wel echt zo duur maken als je zelf wilt. Bij niet elk restaurant betaal je de hoofdprijs en je kan op je trip echt wel op bepaalde dingen besparen. Zoals de fiets, zoals ik hierboven al noemde, en door dus bijvoorbeeld niet rondom Soho en Covent Garden te verblijven.

Maar qua eten zijn er ook genoeg opties die niet gelijk een rib uit je lijf kosten. En daar heb ik één tip voor die ik altijd geef als mensen naar Londen gaan: download de app Too Good To Go. Die hebben we in Nederland ook, maar wij kunnen nog wel wat leren van het Engelse aanbod. Neem nu de bekende Food Hall van Harrods: ziet er waanzinnig uit, maar die prijzen... Nou, dan is dit je kans: zet het alarm aan van Harrods bij Too Good To Go, en meestal komt elke dag tussen zes en zeven uur 's avonds (en die moet je dan ook die avond ophalen) weer een pakket vrij. En dat scheelt je dan zo twintig pond én je kan er meerdere dagen van eten.

Deze app is sowieso een aanrader, want ook meerdere bagelshops doen mee, net als koffiezaakjes, en de porties zijn vaak echt heel goed (check wel even de ratings).

Maar ook qua activiteiten kan je flink besparen zonder dat je er iets voor hoeft te laten: een groot aantal fantastische musea kun je namelijk gratis bezoeken. Je kunt dus uren rondlopen in Tate Modern, het British Museum of de National Gallery zonder entree te betalen. Wandel daarna langs de Thames, haal ergens iets te eten en plof in een park neer en je hebt voor relatief weinig geld een hele dag gevuld.

Ook is de Sky Garden helemaal gratis, je moet alleen via de site een gratis ticket bestellen -- en doe dit op tijd, want die gaan altijd heel hard.

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Harrods // Unsplash

Kijk verder dan Oxford Street

Oxford Street is leuk als je voor het eerst naar Londen gaat en graag de grote winkels wilt zien, maar de stad heeft zóveel leukere plekken om rond te struinen. Ja, het is een must-see en is zeker leuk om te shoppen. Maar ik vind het niet de leukste winkelstraat: dat is voor mij King's Road in Chelsea, vlak bij Harrods. Veel minder druk en omringd door leuke restaurants en koffiezaken.

En wat voor mij al reden genoeg is om terug te gaan naar Londen: de vintage winkels. Oooh, wat ben ik hier goed geslaagd. Gloednieuwe sandalen van Chloé, een tas van Gucci, een Burberry-trenchcoat in perfecte staat en een vriendin van mij scoorde een Chanel-tas voor een hele fijne prijs. De belangrijkste regel voor vintage winkels in Londen: in de duurste wijken vind je de beste items. Zo slaag ik altijd bij Designs in Hampstead (Rosslyn Hill), maar je hebt er ook enorm veel in Knightsbridge -- zeker als je op zoek bent naar tassen of andere accessoires. Van Hermès tot aan Louis Vuitton, ze hebben hier werkelijk elk model dat je maar kan bedenken. Bij Bagista, Seller en Sign of the Times kijk je in ieder geval je ogen uit.

Doe niet alles in één weekend

Probeer Londen niet in drie dagen uit te spelen. Dat gaat je namelijk nooit lukken en dan ben je alleen maar aan het haasten. Je hoeft niet én Buckingham Palace én de Big Ben én Camden én Notting Hill én Shoreditch én Borough Market én Harrods van een lijstje af te vinken. Kan overigens wel, zeker als je een Lime-fiets pakt. Maar leuk? Dat weet ik zo net nog niet.

Hier geldt ook wel echt: voorbereiding is key. En ook een stukje verwachtingsmanagement. Ga er niet van uit dat je de hele stad in twee, drie dagen kan ontdekken. Sterker nog: het duurde mij een stuk of vijf à zes trips voor ik de wijken onder de Thames ontdekte. Maar dat maakte mij helemaal niet uit, want ik had de tijd van mijn leven.

Laat je niet afschrikken door de metrokaart

Mocht je het fietsen echt niet aandurven, laat je dan vooral niet afschrikken door het gigantische metrostelsel. Ik was in het begin wel redelijk overwhelmed door alle stations en verschillende lijnen, maar het is echt heel makkelijk, goedkoop én snel. Als je met de Eurostar gaat, kan je zo vanaf King's Cross (dat naast St. Pancras ligt) alle kanten van Londen op. Vlieg je op Heathrow, dan is er een speciale metro die je ook in 45 minuten naar het centrum brengt. Vanuit Gatwick hetzelfde verhaal; de metro is verreweg het snelst en betaalbaarst.

Dat leidt me tot het volgende punt: een Uber of andere taxi kan ontspannen klinken... Maar snel is anders. Zo heb ik eens een Uber genomen naar het vliegveld (Gatwick) omdat dat volgens mijn app even lang was als met de metro (en ik lui was). Het resultaat: we deden er 2,5 uur over in plaats van 50 minuten en hebben gerend naar ons vliegtuig. De enige Uber die ik wél zou aanraden in Londen, is de Uber Boat: voor een paar pond ga je het mooiste deel van de Thames af. Een stuk goedkoper dan de rondvaartboten en net zo'n mooi uitzicht.

Het openbaar vervoer in Londen is dus hartstikke goed te doen -- óók de bussen. En zo zie je ook nog eens iets van de stad. Maar deze zijn wel een stuk langzamer dan de metro.

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Mijn favorieten

Mijn favoriete wijken en favoriete vintage designerwinkels heb ik al met je gedeeld, maar er moet natuurlijk ook gegeten worden -- en ook daar heb ik tips voor. Zo zijn er een paar restaurants waar ik altijd linea recta heenga wanneer ik weer in Londen ben, en ik doe niet aan gatekeepen. Komen ze.

Din Tai Fung

In Londen vind je meerdere vestigingen van Din Tai Fung; het is een wereldwijde keten, maar de enige locaties in Europa zitten in de Engelse hoofdstad. En het is toevallig ook mijn lievelingsrestaurant ter wereld. Ze staan bekend om de Xiao Long Bao's (soepdumplings -- ze hebben er zelfs Michelinsterren voor gekregen), en die zijn de hype meer dan waard. Die móet je dus bestellen, maar ook de noodles in de home made spicy sauce (valt heel erg mee qua pittigheid) zijn echt geweldig, net als de komkommers (kunnen komkommers bijzonder zijn? Jep, hier wel), de gebakken spinazie, de wontons... Tsja, eigenlijk alles. En qua prijs is het heel betaalbaar én zijn het goede porties. Mijn all-time favorite.

Dishoom

Voor veel Londen-gangers zal dit, net als die hierboven, een schot voor open doel zijn. Ja, Dishoom is gehyped. Maar ja, het is ook gewoon heel lekker. Vast niet het meest authentieke Indiase restaurant -- gok ik, ik ben nog nooit in India geweest -- maar heel toegankelijk en altijd goede kwaliteit. Het heeft door de jaren heen een beetje een 'fastfood'-reputatie gekregen, omdat ze inmiddels meer dan tien locaties in Londen hebben. Maar ja, die hebben ze ook om een reden kunnen openen. Omdat het gewoon écht goed en lekker is. Mocht je helemaal willen uitpakken en houden van Indiaas eten, maak dan een reservering bij Gymkhana (42 Albemarle St.): het is een van de weinige Indiase restaurants met twee Michelinsterren. Het kost je wel wat (en reserveer ver van tevoren), maar als je van deze keuken houdt... Waan-zin-nig.

Soho

Als je op zoek bent naar hippe zaken, goede koffie of matcha, gezellige pubs of een snelle hap, heeft Soho het allemaal. Daarom even mijn favorieten hier op een rijtje. Crunch (60 Dean St.) voor lunch, Noodle Inn (4-6 Old Compton St.) voor waanzinnige hand-pulled noodles, Breadstall voor pizza slices (92 Berwick St.), Honest Greens (21 St Anne's Ct.) voor een gezond, maar vullend ontbijt of lunch, The Devonshire (17 Denman St.) voor het ouderwetse kroeggevoel, Brasserie Zédel (20 Sherwood St.) voelt als een Franse bouillon, The Ivy (26-28 Broadwick St.) schenkt héérlijke huischampagne, The Little Scarlett Door (12-13 Greek St.) moet je heen voor cocktails en Bone Daddies (31 Peter St.) voor ramen. Dan denk je: Soho is helemaal niet een heel grote wijk, maar het zit echt vól met hotspots. Want dit zijn ze nog lang niet allemaal.