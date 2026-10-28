Dit ingrediënt in wimperserums zorgt voor donkere kringen onder je ogen

Want ja, dat serum werkte — en hoe. Eindelijk had ik de lengte én de volume waar ik van droomde, maar toch ben ik er abrupt mee gestopt. Waarom? Ik kwam erachter dat er een ingrediënt in mijn wimperserum zat dat juist voor donkere kringen onder je ogen kan zorgen. Daarnaast kan het ook zorgen voor droge ogen (had ik ook last van) en zelfs pigmentatie van de iris, wat blijvend is.

Prostaglandine analogen

De boosdoener hiervan zijn prostaglandine analogen, wat een hormoonachtige stof is die de haarcyclus beïnvloedt. En de haargroei waar het voor zorgt, is eigenlijk een bijwerking ervan. Zo werd het eerder al gebruikt om glaucoom en oculair hypertensie tegen te gaan: prostaglandine analogen verlagen namelijk de druk in het oog.

De bijkomende haargroei was toen al een bekende bijwerking, en daar zagen cosmetische merken natuurlijk wel een verdienmodel in. En met succes, want wimperserums zijn sindsdien een groot succes — maar veel weten toch niet welke bijwerkingen je ook kan verwachten.

Prostaglandine analogen hebben, naast het stimuleren van haargroei, namelijk ook als bijwerking dat ze ervoor zorgen dat het vetweefsel afneemt. Omdat je het op je wimpers bij je ogen smeert, kan dit gevolgen hebben voor het vetweefsel onder je ogen. En als dat afneemt, dan krijg je dus meer last van — je voelt ‘m al aankomen — donkere kringen onder je ogen. En helaas is dit ook blijvend.

Donkere kringen onder je ogen dankzij wimperserum

Ook kan het zorgen voor hyperpigmentatie rondom je ogen, waar een kennis van mij last van heeft gekregen. Die loopt nu met een permanent streepje op haar oogleden, precies waar ze elke dag trouw haar wimperserum aanbracht.

Waar je op moet letten bij het kopen van een wimperserum? Prostaglandine analogen dus, maar dat is een verzamelnaam voor meerdere ingrediënten. Let dus ook op als je onderstaande ingrediënten ziet staan:

Isopropyl cloprestonate

Trifluoromethyl dechloro ethylprostenolamide

Isopropanol phenylhydroxypentene dihydroxycyclopentylheptenate

Methylamido dihydro noralfaprostal

Trifluoromethyl dechloro ethylprostenolamide

Er is ook goed nieuws: er bestaat namelijk ook meerdere wimperserums zónder prostaglandine analogen. Toegegeven, die werken minder snel, maar zijn wel een stuk vriendelijker voor je ogen. Extra tip: slik dagelijks biotine, dat helpt namelijk ook enorm met de stimulatie van haargroei — al zorgt biotine ervoor dat het haar op je volledige lichaam sneller gaat groeien.

Wimperserums zonder prostaglandine analogen

Gelukkig zijn er ook genoeg wimpersums zónder prostaglandine analogen -- en die heb ik even voor je op een rijtje gezet. Toegegeven, ze werken niet zo snel als die mét... Maar ze zijn op de lange termijn wel een stuk beter voor je.

Headerbeeld: Unsplash