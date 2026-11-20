Inclusief de prijzen, de waarde van de adventskalender en waar je 'm kan scoren.

De leukste beauty adventskalenders van 2026

Space NK - Beauty Advent Calender

Voor beautyliefhebbers is deze adventskalender toch wel een van de holy grails. Waarom? Hij is gigantisch uitgebreid, is niet goedkoop, maar de waarde ervan is dit jaar ruim € 1400 – en dat is ook niet mis. Space NK is een Britse beautyketen met veel vestigingen; zie het als de Engelse versie van Sephora. Dus verwacht in deze adventskalender merken als Rare Beauty, Fenty, Tatcha, Summer Fridays, maar ook luxe merken als Augustinus Bader en Glossier. Vorig jaar was-ie binnen no time uitverkocht, maar op het moment van schrijven is hij nog op voorraad.

Olcay Gulsen Beauty

Vind ik leuk: merken die met hun adventskalenders ook echt hun best doen om de verpakking zo mooi mogelijk te maken. Deze vanity case van Olcay Gulsen Beauty bijvoorbeeld: superklassiek en stijlvol, en die zou ik zo op mijn make-uptafel plaatsen. Er zitten twaalf fullsizeproducten in van OGB, van skincare tot aan make-up. Verwacht dus blush en mascara, maar ook maskers en serum. OGB heeft tegenwoordig ook producten met PDRN, en dat werkt echt zó fijn voor je huid. Wat dat is? Een bouwsteen van DNA, die meestal bestaat uit zalmsperma (of forelsperma). Dat klinkt minder smakelijk, maar het is enorm goed voor de huid; het werkt herstellend en huidverjongend.

Yves Rocher

Als je op zoek bent naar een adventskalender die betaalbaar en volledig is, is deze van Yves Rocher een goede optie. Hij heeft namelijk 24 vakjes, en je vindt er haircare, skincare, make-up én nagellak. Echt voor ieder wat wils dus, en daarom heel leuk om voor jezelf te kopen, maar ook als cadeau tijdens de feestdagen voor een ander. Zelf gebruik ik al jaren de producten van Yves Rocher regelmatig en ben ik er altijd blij mee; hun kwaliteit is gewoon altijd constant. Hiermee zit je goed, dus.

Rituals

Wie houdt er nu níet van Rituals?! Volgens mij maak je echt iedereen blij met een pakket en is dit al sinds jaar en dag dé go-to op verjaardagen als je even geen inspiratie hebt of iets wilt uitzoeken wat in ieder geval in de smaak valt. En hun adventskalenders zijn daarin niet anders: hun premium adventskalender is in de vorm van een trein (heel cute) en er zitten zes fullsizeproducten in. Denk daarbij aan hun welbekende foaming gels en lotion, maar er zitten ook geurkaarsen in, tanning drops, geurstokjes en shampoo. Is deze te uitgebreid voor je? Ze hebben ook een Classic Advent Calendar, die kost € 89,99 (met een waarde van €163,90).

ICI PARIS XL

Kijk, dat is ook nog eens leuk: een serieus betaalbare beautyadventskalender, want deze is nog geen 30 euro. Verwacht hier geen uitgebreide make-up, maar juist meer skincare. Verzorgende lipbalms, bodyscrubs, lotion, bodybutter... Echt ideaal als verwenmomentje voor jezelf én op het moment van schrijven is-ie ook nog eens in de aanbieding.

Sephora

Mocht je ook zo balen dat Sephora nog altijd geen comeback heeft gemaakt in Nederland: gelukkig zijn er allerlei manieren om hun producten toch vanuit Nederland te bestellen. Hun adventskalender met beautyaccessoires is namelijk gewoon te verkrijgen via bol.com. Mocht je niet bekend zijn met het huismerk van Sephora, dan mis je echt wat. Ik sla zelf altijd groots in bij hun locaties; vooral de maskers zijn echt een hit bij mij. En die zitten hier ook in. Net zoals hun mascara (die heb ik toevallig ook al in huis en vind ik heel fijn), hun gloss balm en hun dupe van de Rhode-blushes.

NYX Professional Make-up

Tip: op het moment van schrijven is deze adventskalender in de aanbieding, van €99,95 afgeprijsd naar €84,95. Scheelt toch weer wat, en hij is wel flink gevuld. NYX Professional Make-up vind ik sowieso een prettig merk; goede kwaliteit en betaalbaar. Ook een groot pluspunt van deze adventskalender is dat er alleen maar fullsizeproducten in zitten. En – ook leuk – er zit ook een oogschaduwpalet in. Vaak wordt dat overgeslagen door make-upmerken, en dat vind ik zo jammer; want zo'n mooi en uitgebreid palet is toch vaak bijzonder en komt altijd goed van pas.

L'Oréal Paris

Tsja, L'Oréal Paris heeft natuurlijk geen introductie meer nodig. Mijn allereerste make-upproducten waren van L'Oréal Paris en nog altijd zijn er producten waarbij ik heel merktrouw aan ze ben. Bijvoorbeeld de setting spray: die is écht waanzinnig (je make-up gaat nergens meer heen), en die zit ook in deze adventskalender. Net als hun Glass Skin Glow Masks; die doe ik ook eens per week op en vind ik echt heerlijk hydraterend. Jep, ook die zitten in deze adventskalender. Ook zit er shampoo in, lippenstiften én hun Panorama-mascara – en die ligt ook standaard in mijn make-uptasje. Echt een goede value for money ook dus, deze adventskalender.

Catrice

Over value for money gesproken: ook de adventskalender van Catrice valt met € 39,99 heel erg mee, zeker als je bedenkt dat hij bestaat uit 24 vakjes. Ze richten zich met deze adventskalender op de feestdagen: dus als je een complete festive look wilt creëren, zit je met deze goed. Van nagels tot aan make-up én het aanbrengen ervan (hij bevat namelijk ook make-upkwasten).

MAC Cosmetics

Last but certainly not least... Ook MAC Cosmetics heeft dit jaar een adventskalender, en niet zomaar eentje. Het mooie aan deze adventskalender is dat ze echt hebben gekeken naar hun eigen bestsellers; best vaak zie je in bepaalde kalenders dat een merk niet echt gangbare kleuren lippenstift erin doet bijvoorbeeld, of juist hun meest iconische en beroemde producten er niet in doet – ik snap zelf niet waarom, eerlijk gezegd. En MAC Cosmetics pakt het wat dat betreft heel goed aan: hun waanzinnige (en iconische) kleur Ruby Woo zit erin, net als de meer neutrale kleur Crème in Your Coffee. Ook twee van hun populairste kleuren lipliners zitten erin (Spice en Whirl), net als hun MACStacked & Elevated-mascara. Echt een perfecte adventskalender voor als je hoogstaande producten wilt die het écht waard zijn, en waarvan je echt alles gaat gebruiken.