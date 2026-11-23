Spoiler: krachttraining en pilates zijn lang niet de tegenpolen die ze op social media lijken te zijn.

Princess of gym girlie

Eerst even dit: niet alle pilates is hetzelfde. Je hebt klassieke matpilates en reformerpilates. Ook is niet elke workout met lichte gewichtjes op een mat pilates. Sommige lessen focussen op mobiliteit, bij andere verzuren je spieren tot je hardop je schoonmoeder vervloekt.

Pilates bestaat uit een reeks bewegingen die je heel pietje-precies uitvoert, op een mat of op een reformer. De nadruk ligt op corestabiliteit, flexibiliteit en spieruithoudingsvermogen. Bij krachttraining gebruik je weerstand – van dumbbells, halters of apparaten – om je spieren sterker te maken en spiermassa op te bouwen. Dat doe je door de belasting geleidelijk te verhogen, met meer reps, zwaardere gewichten of moeilijkere oefeningen. Met een duur woord: progressive overload.

Ook bij pilates werken je spieren tegen weerstand, namelijk die van je eigen lichaamsgewicht of de veren van de reformer. Je spieren kunnen dus ook groeien door pilates, als je ze voldoende belast. Het ding is alleen: bij pilates loop je sneller tegen een grens aan qua weerstand. Je kunt meer veren aanhaken of oefeningen moeilijker maken, maar bij krachttraining kun je de belasting veel makkelijker blijven verhogen.

De mythe van de pilatesbody

Pilates is meer dan een sport. Het is een lifestyle, een identiteit en voor veel vrouwen ook een schoonheidsideaal. De begeerde ‘pilatesbody’ is niet veel anders dan een modellenlichaam: lange, slanke benen, subtiele spierdefinitie en vooral geen brede schouders.

Maar hier zit een mythe in waar we meteen korte metten mee maken. Van pilates krijg je géén langere spieren. Er is geen overtuigend bewijs dat je met rekoefeningen spiervezels langer kunt maken. De Britse bewegingsfysioloog Christopher Morse verwijst naar een experiment waarbij onderzoekers zestien dagen lang gewichten aan de vleugels van kwartels hingen om hun spieren op te rekken. Da's toch andere koek dan een uurtje reformerpilates.

Wat pilates wél kan doen, is je flexibeler maken. Met je neus je knieën aantikken? Sure. Maar dat komt volgens Morse vooral doordat je lichaam de rek beter aankan en je bewegingsbereik toeneemt.

Ook krijg je geen slank lichaam cadeau bij je pilatesabbo (zou leuk zijn, maar nog een paar sokken it is). Onderzoek laat zien dat pilates kan helpen bij gewichtsverlies, maar voor een lager vetpercentage is het bewijs een stuk minder overtuigend. Of je eruitziet als een model hangt ook af van je genen, leefstijl en je resting bitch face.

De angst om bulky te worden

Aan de andere kant is er de angst om na drie keer bankdrukken wakker te worden als bodybuilder. Voor sommige vrouwen genoeg reden om krachttraining links te laten liggen. Maar word je daar echt zo lomp gespierd van?

Krachttraining kan je spieren groter maken. En vrouwen kunnen relatief gezien net zo goed spiermassa opbouwen als mannen. Maar hoeveel spiermassa je opbouwt, hangt af van je aanleg, hoe je traint en hoe lang je dat volhoudt. Vooral trainingsvolume en progressieve belasting wegen mee. Hoe meer uitdagende sets je per spiergroep doet, hoe meer spiergroei je normaal gesproken kunt verwachten. En om ze meer te laten groeien, moet je je spieren blijven uitdagen.

Train je jarenlang fanatiek je armen, dan kun je natuurlijk Popeye-armen krijgen. Maar dat gebeurt niet zomaar. En een toned postuur dan? Toned houdt gewoon in dat je spieren te zien zijn. Dat hangt niet alleen af van hoeveel spiermassa je hebt, maar ook van hoeveel lichaamsvet eroverheen zit.

You win some, you lose some

Maar goed, dat pilatesfiguur en kleerkasteffect kunnen we dus uit ons hoofd zetten. Wat is nog meer het verschil voor je lichaam, en wat is juist helemaal niet zo tegengesteld? Best een boel, zo blijkt.

Neem lenigheid. Daarvoor denk je misschien eerder aan een reformer dan aan een halterstang. Toch laat onderzoek zien dat ook krachttraining je range of motion kan vergroten, vooral als je oefeningen over een groot bewegingsbereik uitvoert. Voel je je altijd een stijve hark na het liften? Focus dan eens hierop.

Kun je voor een kaarsrechte houding wel beter pilates doen dan krachttraining? Nee hoor, pilates heeft geen patent op een goede houding. Ook bij squats en deadlifts moeten je buik- en rugspieren aan het werk om je romp stabiel te houden. En met roeioefeningen pak je juist je bovenrug aan. Klinkt misschien seksloos, maar het telt.

En dan moeten we het nog hebben over je botten. Die gaan lekker op genoeg zware belasting. Zeker als je ouder wordt. Voor vrouwen is dat nogal belangrijk, omdat de botdichtheid al tijdens de perimenopauze kan afnemen en rond de menopauze zelfs flink kan kelderen. Krachttraining kan helpen om je botten sterk te houden.

Pilates geeft je botten doorgaans minder prikkels om sterker te worden. Pilates kan wél bijdragen aan je balans, stabiliteit en lichaamscontrole. Ook handig als je op je tachtigste nog zonder hulp je sokken wilt aantrekken.

Afvalrace

Stel dat je niet per se slanke benen tot in je oksels ambieert of grotere billen wilt, maar vooral een paar pondjes aan je verleden wilt doneren? Kun je dan beter met je klauwen aan de veren van een reformer trekken of met je goeie gedrag op de hip-thrustbank gaan liggen?

Met beide sporten verbrand je calorieën. Hoeveel hangt af van hoe lang en intensief je traint. Om af te vallen telt vooral je totale energiebalans: hoeveel energie je binnenkrijgt en hoeveel je verbruikt. Een uur sporten doet niet zoveel als je de hele dag loopt te snaaien. De wijsheid zit 'm in een calorietekort.

Krachttraining heeft wel een voordeel als je wilt afvallen. Het helpt je om spiermassa te behouden terwijl je gewicht verliest. En nog een geheimpje: meer spiermassa zorgt voor een ietsiepietsie hoger energieverbruik in rust.

Auw

Bang voor blessures bij krachttraining? Pilates mag dan een vriendelijker imago hebben, dat betekent niet dat je er geen blessures kunt oplopen. Bij beide sporten kun je jezelf overbelasten, bijvoorbeeld door te zwaar te trainen of de belasting te snel op te voeren. En hoewel pilates kan helpen bij chronische lage rugpijn, geldt dat ook voor andere vormen van beweging.

Dus, pilates of krachttraining?

Dumbbells of reformer, meid, het hoeft geen wedstrijdje te zijn. Maar als we heel streng een antwoord moeten geven op de vraag wat fysiologisch gezien beter is, dan is dat op lange termijn toch echt krachttraining. Zeker als je maar twee à drie keer per week tijd hebt om te sporten. Met krachttraining bouw je spierkracht en spiermassa op en geef je je botten de belasting die ze nodig hebben. En dat wordt alleen maar belangrijker naarmate je ouder wordt. Pilates heeft zeker voordelen, maar er is weinig overtuigend bewijs dat het op specifieke punten beter werkt dan krachttraining.

Moet je dan maar afscheid nemen van de reformer? Nee hoor. Voor meer lichaamscontrole en rompstabiliteit is pilates een prima keuze. En misschien vind je het ook gewoon leuker. Da's ook wat waard. Een gymroutine die je na drie weken opgeeft, zet namelijk geen zoden aan de dijk.

Nog een gouden tip, mocht je de tijd, financiën en fut hebben: combineer ze. Pilates kan je helpen om je squats en deadlifts gecontroleerder uit te voeren, terwijl je met krachttraining juist de spierkracht opbouwt die je bij pittige pilatesoefeningen goed kunt gebruiken. Twee dagen in de week team halters en straatrap door je AirPods, en wanneer je wilt team Alo-setje en stretchen. Lekker van twee walletjes eten.