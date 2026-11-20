Zes vriendinnen staan op zaterdagavond in de rij voor Berghain, de wereldberoemde technoclub in Berlijn. Ze hebben hun kansen proberen te vergroten door zich op te splitsen, want binnenkomen is hier allesbehalve vanzelfsprekend. Maar als ze uiteindelijk voor de portiers staan, blijkt slechts één van hen welkom. Madelief mag doorlopen, haar vijf vriendinnen worden geweigerd. "Ik dacht: ik ben nu eindelijk binnen, ik ga echt niet meer weg."

En dus begint haar eerste bezoek aan de legendarische nachtclub anders dan verwacht: in haar eentje. "We stonden al rond elf uur 's avonds in de rij, dus toen ik binnenkwam, was het nog heel rustig. Ik heb eerst de hele club verkend. Dat was eigenlijk best bijzonder, want normaal gesproken is het er ontzettend druk."

Na een tijdje strijkt ze neer aan de bar, waar ze een stel van rond de zestig ontmoet. Hun zoon had ze op de gastenlijst gezet. "Ik raakte met ze aan de praat en ben uiteindelijk met hen gaan dansen. Ik dacht: ik kan wel de hele avond alleen blijven, maar zo is het ook gezellig."

De beroemdste deur van Berlijn

Wie een beetje van techno houdt, heeft ongetwijfeld van Berghain gehoord. De club opende in 2004 in een voormalige energiecentrale in het oosten van Berlijn en groeide uit tot een begrip in de internationale dancescene. Niet alleen vanwege de muziek, maar ook vanwege het mysterieuze imago. Binnen fotograferen is verboden en de portiers bepalen wie er wel en niet naar binnen mag. Waarom iemand wordt geweigerd, blijft meestal onduidelijk.

Ook Madelief stond ooit aan de verkeerde kant van de deur. "Een paar jaar voor mijn eerste echte bezoek had ik het al eens geprobeerd. Toen werd ik geweigerd. Ik was er destijds ook totaal niet op voorbereid." Eenmaal binnen ontdekte ze dat veel verhalen over Berghain nogal overdreven zijn. Zo hoef je echt niet van top tot teen in het zwart gekleed te zijn om een kans te maken. "Je ziet soms mensen halfnaakt in de rij staan met tuigjes aan, maar de meeste bezoekers dragen gewoon hun winterkleding. Ze nemen hun partyoutfit mee in een tas en kleden zich binnen om."

Zelf denkt ze dat zelfverzekerdheid een rol speelt. "Je moet vooral niet heel onzeker overkomen. Ik maakte gewoon oogcontact met de portiers en glimlachte. Sommige mensen proberen juist stoer te kijken, dat werkt niet. Al blijft het soms ook wel gewoon een kwestie van geluk, denk ik."

Eenmaal binnen

En dan sta je dus ineens binnen. Maar hoe ziet die wereldberoemde club er eigenlijk uit? Wie een donkere, beklemmende bunker verwacht, zal volgens Madelief verrast worden. De belangrijkste dansvloer bevindt zich in een enorme industriële zaal met metershoge plafonds. Het geluid is indrukwekkend en de lichtinstallatie maakt de ervaring compleet. "Het is echt een gigantische ruimte. Er zijn overal verhogingen waar mensen op kunnen dansen en je hebt verschillende plekken waar je even kunt zitten. Achter een van de bars staan een soort Romeinse pilaren. Het ziet er heel bijzonder uit."

Een verdieping hoger ligt Panorama Bar, waar de sfeer behoorlijk anders is. Terwijl beneden de techno uit de speakers klinkt, wordt boven vooral house gedraaid. "Mensen denken bij Berghain vaak aan heel duistere, harde muziek. Maar in Panorama Bar hoor je juist ontzettend lekkere, dansbare house. Er is veel meer licht en de sfeer is vrolijker."

Madelief is minstens zo enthousiast over de muziek in de grote zaal. "Je hoort er echt goede, groovy techno. Natuurlijk kan het soms behoorlijk stevig zijn, maar het is niet per se die keiharde techno die tegenwoordig op veel andere feesten wordt gedraaid."

Feesten op zondag

Ook de muziekprogrammering is volgens haar een belangrijke reden om te proberen binnen te komen. Berghain heeft een lange geschiedenis met gerenommeerde dj's, maar geeft ook ruimte aan artiesten die buiten de gebaande paden draaien. Madelief zag er onder anderen Boris en Ogazón optreden.

En dan is er nog de zondag. Want waar een gemiddelde clubnacht in de vroege ochtend eindigt, is het feest in Berghain dan pas goed op gang gekomen. De beroemde Klubnacht gaat het hele weekend door, tot maandagochtend. "Mijn vriendinnen hebben het die eerste keer opnieuw geprobeerd en kwamen op zondag alsnog binnen. Dat was echt een wereld van verschil. Iedereen ging los en was vrij aan het dansen. Op de verhogingen, vensterbanken en barren, tussen de mensen, overal. De hele club kwam tot leven."

Wat gebeurt er achter die deuren?

Natuurlijk roept Berghain ook nieuwsgierigheid op vanwege de vrijzinnige reputatie. De club staat bekend als een plek waar bezoekers zich kunnen uiten zonder zich zorgen te maken over de mening van anderen. Maar volgens Madelief zijn de verhalen over wat er allemaal gebeurt soms spannender dan de werkelijkheid. "Het verschilt per avond." Ze benadrukt dat de vrijheid van bezoekers juist iets is waar je respectvol mee omgaat. Wat iemand in Berghain doet, is niet automatisch een verhaal dat buiten de club verteld hoeft te worden.

Daarom is ook het fotografieverbod zo belangrijk. Bezoekers mogen hun telefoon meenemen, maar de camera wordt bij binnenkomst afgeplakt. Het zorgt ervoor dat niemand bang hoeft te zijn om de volgende ochtend in een filmpje op sociale media te verschijnen. "Je merkt dat mensen zich daardoor veel vrijer voelen. Niemand is bezig met hoe ze eruitzien of wat anderen van hen vinden."

Wat Madelief daarnaast opvalt, is hoe divers het publiek is. "Je ziet er ook veel oudere mensen. En mensen die in hun eentje komen, speciaal omdat ze zo graag naar Berghain willen." Ze sprak er bijvoorbeeld een bezoeker uit Tsjechië die alleen naar Berlijn was gereisd omdat die zich in de club vrij voelde om hun identiteit en seksualiteit te ontdekken.

Iedereen danst met elkaar

Naast dat het deurbeleid zorgt voor een goede mix van bezoekers en een fijne sfeer, is het ook de sfeer op de dansvloer die Berghain voor Madelief zo'n fijne club maakt. Die heeft ze in geen enkele andere club op dezelfde manier ervaren. "Er is zóveel contact tussen mensen. Iedereen maakt oogcontact met elkaar en mensen dansen echt samen. In Amsterdam heb ik vaak het gevoel dat bezoekers vooral met zichzelf of met hun eigen vriendengroep bezig zijn. In Berghain is dat heel anders."

Volgens haar ontstaat daardoor een bijzonder gevoel van verbondenheid, zelfs als je de mensen om je heen helemaal niet kent. "Je kunt er prima alleen naartoe gaan, want je hebt vanzelf contact met anderen. Het is een heel authentieke manier van feesten. Je voelt echt die saamhorigheid op de dansvloer." Inmiddels heeft ze de club meerdere keren bezocht. Toch blijft het altijd kriebelen. "Na een jaar begint dat gevoel alweer. Dan denk ik: ik wil weer een keer naar Berghain."