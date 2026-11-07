Elke dag een kop bone broth? Dit zegt het Voedingscentrum over de nieuwe gezondheidshype

Move over intermittent fasting en fibremaxxing. Er is een nieuwe gezondheidstrend trending op sociale media. Bone broth, een soort bottenbouillon. Klinkt misschien wat akelig, maar influencers en health goeroes zweren erbij. Het zou dus niet alleen goed zijn voor je huid, maar ook voor haar, je darmen ondersteunen en zelfs helpen om je gewrichten gezond te houden. Eigenlijk voor zo'n beetje alles wel. Magisch, klinkt het.

Wat is bottenbouillon eigenlijk?

De naam geeft het al een beetje weg. Bottenbouillon wordt gemaakt door dierlijke botten langdurig in water te laten trekken, vaak samen met groenten, kruiden en specerijen. Het verschil met gewone bouillon? Die kan ook uitsluitend van groenten, vlees of vis worden gemaakt, zonder botten.

Maar juist die bottel wil je dus. Want doordat de botten zo lang worden gekookt, kunnen onder meer gelatine en eiwitten in de bouillon terechtkomen. Precies die stoffen zouden gezondheidsvoordelen opleveren.

Goed voor je huid en darmen?

Ook het Voedingscentrum ziet dat er veel gezondheidsclaims gekoppeld worden aan het drinken van bottenbouillon. "Het is goed om te weten dat deze claims voor bottenbouillon niet bewezen zijn", vertelt Marije Verwijs, expert voeding en gezondheid bij het Voedingscentrum.

In Europa mogen fabrikanten niet zomaar beweren dat een voedingsmiddel goed is voor je gezondheid. Daarvoor moet voldoende wetenschappelijk bewijs bestaan. Voor bottenbouillon is geen specifieke gezondheidsclaim goedgekeurd. "Dat betekent niet dat die claims automatisch niet kloppen", benadrukt Verwijs. "Maar wel dat er onvoldoende wetenschappelijk bewijs is om ze te onderbouwen."

Ook voor collageen en gelatine, twee stoffen die vaak in één adem met bottenbouillon worden genoemd, bestaan geen goedgekeurde gezondheidsclaims.

Maar er zitten toch gezonde voedingsstoffen in?

Zeker. Bottenbouillon kan eiwitten, aminozuren en bepaalde mineralen bevatten. Die voedingsstoffen heeft je lichaam nodig. Eiwitten spelen bijvoorbeeld een rol bij de opbouw en het behoud van spieren en bij verschillende processen in het lichaam.

Daar hoef je alleen niet iedere ochtend een kop bouillon voor te drinken. "Je kunt eiwitten uit heel veel verschillende voedingsmiddelen halen", legt Verwijs uit. "Denk aan volkorenbrood, peulvruchten, noten, eieren, zuivel, vis en vlees." En ook de aminozuren waar influencers zo enthousiast over zijn, krijg je gewoon binnen via andere eiwitrijke producten. "Bijvoorbeeld met een handje noten of een volkorencracker met hummus."

Heeft iedere dag bottenbouillon drinken zin?

Volgens het Voedingscentrum is er geen reden om bottenbouillon standaard aan je dagelijkse routine toe te voegen als je verder al gezond en gevarieerd eet. "We zien wel vaker dat één specifiek product als wondermiddel wordt gepresenteerd", zegt Verwijs. "Maar een gezond voedingspatroon draait juist om variatie."

Wil je toch graag bottenbouillon drinken? Dan is daar op zichzelf weinig mis mee. Let alleen op het zoutgehalte, zeker bij kant-en-klare varianten. Maak je de bouillon zelf, dan bepaal je hoeveel zout je toevoegt. Nog een aandachtspunt: laat zelfgemaakte bouillon na bereiding snel afkoelen en bewaar hem in de koelkast of vriezer, zodat bacteriën minder kans krijgen.

Wie dus graag een warme kop bottenbouillon drinkt, kan dat gerust blijven doen. Maar verwacht niet dat je huid er plotseling van gaat stralen of je darmen er wonderbaarlijk van opknappen. "Als je zelf bottenbouillon maakt met weinig zout, kan het drinken ervan weinig kwaad. Maar verwacht er geen wonderen van."