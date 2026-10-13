Rebecca: ‘Tot de dood ons scheidt… Maar eerst Lowlands’

Ik was er eigenlijk helemaal niet zo mee bezig, met mijn bachelor. Ik wilde mij gewoon laten verrassen en ik vertrouw mijn ‘Team Bride’ honderd procent. Maar toch, toen er nog maar drie weken op de teller stonden, ging het opeens kriebelen. Ik ga trouwen. Hallo!! En straks staan opeens mijn vriendinnen voor de deur en dan gaat het écht beginnen. Stiekem best spannend.

'Daar waren ze opeens'

'Ik huil echt nooit, maar dit weekend...'

'Ik kies jou'

Headerbeeld: Alina Krasieva