De 10 beste listening bars door heel Nederland

Een listening bar draait (je verwacht het niet) om luisteren. De muziek is hier niet het achtergrondgeluid waar je tijdens de vrijmibo overheen probeert te schreeuwen, maar juist het belangrijkste element van de avond.

Achter de draaitafels staat een dj die eerder als curator dan als menselijke jukebox fungeert. Die verzoeknummertjes bewaar je dus maar voor een andere keer. Hij of zij kiest de platen, jij laat je voor een paar uur vertellen waar je naar luistert. En dat gebeurt doorgaans op een handgemaakt geluidssysteem waar je thuis niet alleen geen ruimte voor hebt, maar ook niet het budget.

Overgewaaid uit Japan

Hoewel de audiobar de laatste jaren in Nederland wordt weggezet als het nieuwe trendy horecaconcept, is het idee allesbehalve nieuw. De huidige luisterbars zijn geïnspireerd op de Japanse jazz kissa: cafés in Japan waar bezoekers samenkomen om aandachtig naar vinyl te luisteren. Ze ontstonden in de vorige eeuw, toen een eigen platencollectie en goede geluidsinstallatie voor veel Japanners simpelweg te duur waren. Voor de prijs van een kop koffie kon je er muziek horen zoals je die thuis nooit zou kunnen afspelen.

De regels bij de traditionele kissa's zijn vaak streng. Praten tijdens het draaien? Absoluut niet. Fluisteren misschien, maar alleen als blijk van waardering. De week bespreken doe je maar ergens anders. Iets dat voor ons Nederlanders, gezien de welbekende Dutch disease, nog weleens lastig kan zijn. Maar geen paniek: bij de Nederlandse listening bars zijn ze een stuk losser.

Van Tokio naar Amsterdam

Inmiddels duiken dit soort luisterbars overal ter wereld op. Londen, Parijs, Berlijn en New York hebben ze, en ook in Nederland opent de ene na de andere plek waar vinyl en goed geluid centraal staan. Dat juist nu behoefte is aan zulke plekken, is niet zo vreemd. Muziek is dankzij streamingdiensten altijd en overal beschikbaar, maar we luisteren er steeds vaker alleen naar, via een koptelefoon of oortjes. In een audiobar ervaar je muziek weer samen. Fijn, zeker in een tijd waarin we steeds meer op zoek zijn naar verbinding.

Gelukkig hoef je voor een goede luisterbar niet meer naar Tokio. Al kunnen we dat wel van harte aanraden. Tot die tijd kun je bij deze Nederlandse audiobars terecht voor de beste luisterervaring van vinyl.

SPIN, Amsterdam

Poolen en tegelijkertijd naar een loepzuiver geluidssysteem luisteren? De Amsterdamse hi-fi listening bar SPIN combineert muziek met negen pooltafels, cocktails en op Hongkong geïnspireerde gerechten.

Ten Katestraat 117, Amsterdam, spin-bar.nl

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Spin Bar Amsterdam

Loop51, Amsterdam

Wel zin in vinyl, maar geen zin om er ’s avonds laat nog op uit te gaan? Loop51 combineert vinyl met brunch. Perfect voor wanneer je liever met koffie en eggs benedict naar platen luistert, in plaats van met een negroni.

Dusartstraat 51, Amsterdam, loop51.nl

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Loop51, Amsterdam

murmur, Amsterdam

Deze culturele ontmoetingsplek in Amsterdam-Noord combineert muziek met kunst, performances en andere experimenten. Er zit alleen een houdbaarheidsdatum aan het huidige onderkomen: murmur moet eind 2026 vertrekken van de Aambeeldstraat en zoekt naar een nieuw thuis. Een extra goede reden om nog eens langs te gaan.

Aambeeldstraat 60, Amsterdam, murmurmur.nl

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Murmur Amsterdam

Nomono, Utrecht

Helemaal in je uppie naar een bar? Klinkt misschien spannend, maar bij Nomono moedigen ze het aan. Ze lieten zich hierdoor inspireren door de Japanse kissa's, waar het heel normaal is om in je eentje plaats te nemen en uren naar muziek te luisteren. Je kan hier uitgebreid tafelen, maar mag net zo goed binnenlopen voor alleen een kop koffie en een plaat.

Bemuurde Weerd OZ 13, Utrecht, nomono-utrecht.nl

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Nomono, Utrecht

PAAK Vinyl Bar, Nijmegen

Deze Nijmeegse vinylbar pakt het een stuk losser aan dan de traditionele luisterbar, wat ook weleens lekker is. Je kunt er drinken, dansen én platen uitzoeken, want binnen zit ook platenzaak Marini Records. Luisteren mag hier zeker, maar bewegen absoluut ook.

Bloemerstraat 23, Nijmegen, paakvinylbar.com

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Paak Vinyl Bar, Nijmegen

Onda, Den Haag

Deze Haagse zaak is restaurant en listening bar ineen en beschikt over een serieus audiosysteem van McIntosh en Sonus Faber. Zegt je dat niets? Hoeft niet: je moet het gewoon ervaren.

Groenewegje 115, Den Haag, onda.bar

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Onda, Den Haag

Koda, Rotterdam

Deze non-profitluisterplek begon in Schiedam en heeft inmiddels onderdak gevonden in Rotterdam. Centraal staat het geluidssysteem van het Delftse Flint Sound, waarop wekelijks in het weekend speciale luistersessies worden gehouden.

Piekstraat 2 (ingang C), Rotterdam, luister.club

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Koda, Rotterdam // Iris Timmer

CUE, Amsterdam

Bij CUE kun je eerst boven uitgebreid dineren (het restaurant heeft een Michelinster) en daarna afdalen naar de kelder voor het muzikale toetje. Waar ze overigens ook geweldige cocktails én snacks hebben. Ze hebben een speciaal voor de ruimte gebouwd geluidssysteem dat niet alleen goed klinkt, maar er stiekem ook gewoon echt heel goed uitziet.

Utrechtsestraat 30A, Amsterdam, cue-amsterdam.com

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Cue, Amsterdam

ECHO, Rotterdam

Overdag kun je hier terecht voor koffie en vinyl, later op de dag verschuift de aandacht naar cocktails en gecureerde luistersessies. De inspiratie komt rechtstreeks uit de Japanse jazzkissacultuur, maar dan in hartje 010.

Weena 687, Rotterdam, echo687.com

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Echo, Rotterdam

Toon Luisterbar, Leeuwarden

Ook boven de Randstad wordt aandachtig geluisterd. Toon in Leeuwarden houdt het lekker laagdrempelig: hier kan je koffie drinken en nieuwe platen ontdekken. Wie tijdens het luisteren verliefd wordt op een plaat, kan die meteen mee naar huis nemen. Daarmee zit Toon ergens tussen platenzaak, koffiebar en luisterplek in.

Kleine Kerkstraat 11, Leeuwarden, toon-luisterbar.nl