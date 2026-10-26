De gezelligste instappers voor de koude dagen

Muiltjes, instappers, open loafers - of hoe dan ook je het wil noemen - alleen voor de zomer? Dacht het niet. Voor in het najaar zijn ze net zo leuk. En daar lijken designers flink op in te hebben gespeeld.

Instappers najaar

Bambi muiltjes

In één woord: verliefd. Dat is wat ik was toen ik deze instappers voor het eerst zag. De schoen heeft namelijk alles waar ik blij van word. Niet alleen van binnen is 'ie van wol; ook van de buitenkant. En als dat nog niet leuk genoeg is, heeft-ie een bambiprint, beter bekend als dé print van de herfst. Als kers op de taart zitten er ook nog flosjes aan. Ja, mij hebben ze hier he-le-maal mee.

Leer en goud

Herfst vraagt om nepbont, want om koude voeten lig je dan niet gelegen. Dat zit bij deze open loafers van DWRS wel goed. Een bijkomend voordeel: door de leren buitenkant met gouden details zijn ze ook perfect te stijlen onder een kantooroutfit.

Klassiek zwart

Een zwarte loafer is een basic item die je overal bij kunt combineren. Ga voor een all black outfit, draag er harten sokken in of stijl ze onder een jurk. Bij C&A scoor je een paar zwarte al voor een prikkie: voor 26 euro heb je een item waar je de herfst mee doorkomt.

Bonte haren

Dit paar van Mou is een investering, maar ze zijn een onwijs leuke toevoeging aan je kast. De combinatie van bont, haren én een opvallende kleur maken de schoen uniek. Naar mijn mening is het altijd net wat leuker als je iets draagt wat niet iedereen al heeft. Zelf heb ik een andere instapper van het merk, dus ik kan je vertellen dat ze het geld waard zijn: het zijn net pantoffels.

Beige suède

Van de vorige moet je houden. Bovendien moet je het maar willen uitgeven aan een schoen. Gelukkig zijn er ook tal betaalbare. Voor liefhebbers van rustige tinten heeft de H&M een fijne schoen in haar assortiment. Een tijdloos model die je zowel in de winter als zomer draagt.

Bruine studs

Donkere kleuren als bruin zijn helemaal herfstproof. Als je door een plets water loopt, hoef je je immers geen zorgen te maken over vervelende vlekken op je schoenen. Bij Zalando heb je een paar die op moment van schrijven in de sale zijn voor €43,20. De studs aan de veters bezorgen een extra gezellig effect.

Koeienprint

Als laatste een knaller: een instap variant met koeienprint van H&M. Want met een heerlijke print ga je nooit de mist in. Als je de donkere dagen hier niet een stuk gezelliger mee maakt, weet ik het ook niet meer. Draag ze bij een geheel bruine outfit of onder een pantalon.