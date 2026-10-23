Vanaf december reis je met de nachttrein van Amsterdam naar Zwitserland

En daar kunnen we vanaf december nog makkelijker naartoe, want vanaf 13 december rijden er nieuwe Nightjet-treinen van NS International en ÖBB van hartje Amsterdam naar hartje Zürich. Ook een hele fijne optie voor een citytrip, dus.

Met de nachttrein van Amsterdam naar Zürich

Maar ook perfect als je wilt gaan wintersporten in Zwitserland. Als ik heel eerlijk ben, vind ik wintersporten vooraf vaak zóveel gedoe. Of je gaat met de auto, maar dan moet alles maar net passen én moet je om de beurt rijden, want anders is het te lang. Vliegen is duur (zeker als je je eigen ski- of snowboardspullen hebt) en dan moet je vanaf het vliegveld ook nog maar eens naar je wintersportbestemming zien te komen. Afgelopen jaar was ik met de trein op wintersport (naar Frankrijk) en ik vond dat echt ideaal: gewoon instappen, naar buiten staren, een beetje slapen, rondlopen en iedereen komt uitgerust aan. Pluspunt van deze trein is dat ze extra ruimte hebben voor je ski's en/of snowboard.

Komend seizoen kan je dus ook voor die optie gaan met deze Nightjet, maar ik kies eerst voor een citytrip naar Zürich. Ik ben er nog nooit geweest en van daaruit kun je weer dagtours doen naar bijvoorbeeld Grindelwald. En daar wil ik dus óók heel graag heen.

Goed om te weten: de Nightjet vertrekt ook nog vanuit Utrecht en Eindhoven. In Amsterdam vertrekt hij om 23:50, vanuit Utrecht om 23:18. En dan kom je de volgende ochtend vroeg aan in Zürich -- de treinreis duurt ongeveer acht uur.

Mocht je echt een nachtbraker zijn of gewoon een extreem makkelijke slaper: je kunt in deze nachttrein ook gewoon zitplaatsen boeken in plaats van een slaapcompartiment. Ik moet er niet aan denken, maar je bent wel goedkoper uit natuurlijk.

Citytrip Zürich

Hoewel Zwitserland natuurlijk vooral bekendstaat om de prachtige natuur, is Zürich ook een stad waar je je prima een paar dagen kunt vermaken -- en dat staat voor nu als eerste op mijn to do list. Het fijne is dat je er eigenlijk van alles hebt: een historisch centrum, leuke winkels, restaurants, musea en het Meer van Zürich. Met op de achtergrond, als het weer meezit, uitzicht op de Alpen.

Ik zou sowieso beginnen in de Altstadt, het oude centrum van Zürich. Hier vind je knusse, smalle straatjes, historische gebouwen, gezellige cafés en allerlei kleine boetiekjes. Ook de wijk Niederdorf schijnt heel leuk te zijn, met restaurants en bars waar je 's avonds terechtkunt.

Voor een mooi uitzicht over de stad kun je naar Lindenhof, een plein midden in het historische centrum. En wil je iets hogerop, dan is de Uetliberg een aanrader. Dat is een berg net buiten het centrum, waar je met het openbaar vervoer naartoe kunt. Vanaf daar heb je uitzicht over Zürich, het meer en bij helder weer zelfs de Alpen.

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Shoppen, chocolade en kaasfondue

En ja, natuurlijk wil ik ook even shoppen. En dat kan prima: Zürich heeft namelijk met de Bahnhofstrasse een van de bekendste winkelstraten van Zwitserland. Je vindt er vooral veel luxe merken, maar gelukkig zijn er ook genoeg andere winkels. Voor wat kleinere boetiekjes en vintagewinkels lijkt Zürich-West me een leuke wijk om te ontdekken. Dat is een voormalig industriegebied dat tegenwoordig vol zit met restaurants, winkels en creatieve plekken.

Ook leuk: het Lindt Home of Chocolate, net buiten Zürich. Hier vind je onder andere een enorm chocoladefontein en kun je meer leren over hoe Zwitserse chocolade wordt gemaakt. Nu moet ik eerlijk bekennen dat ik geen chocolade-gek ben, maar goed, once in Rome... Of nou ja, Zürich dus. Dan moet ik daar toch wel even aan geloven.

En dan het eten -- toch wel mijn favoriete bezigheid. Ik kan natuurlijk niet naar Zwitserland zonder minstens één keer kaasfondue te bestellen. Een bekend adres daarvoor is Swiss Chuchi, midden in de oude binnenstad. Ook Zeughauskeller, gevestigd in een historisch gebouw, staat bekend om traditionele Zwitserse gerechten. Wel handig om te weten: Zürich is bepaald geen goedkope stad, dus houd rekening met wat hogere restaurantprijzen dan je in Nederland gewend bent.

Nightjet van Amsterdam naar Zürich

Deze citytrip staat dus op de planning -- en daarna deel ik uiteraard mijn leukste tips met je. Alle informatie rondom deze nieuwe nachttrein vind je via deze link. Tickets voor de stoelen zijn vanaf € 35 euro te boeken, en een slaapcompartiment is vanaf € 80.