5 ondergewaardeerde Europese hoofdsteden

Veel mensen denken bij het woord ‘hoofdstad’ meteen aan ‘drukte’. Logisch, als je Madrid, Lissabon of Rome gewend bent. Maar niet alle Europese hoofdsteden stromen over van het toerisme. Nee, onderstaande steden zijn nog (bijna allemaal) betaalbaar, authentiek en vooral héél mooi.

5 onontdekte Europese hoofdsteden

Ljubljana, Slovenië (beeld: Unsplash)

1. Ljubljana, Slovenië

Als je op zoek bent naar een geschikte bestemming voor je volgende citytrip, is Ljubljana in Slovenië echt een goede optie. Het is geen grote stad, en in een weekend heb je het dan ook wel gezien. Maar voor een aantal dagen is dit echt een heerlijke stad om doorheen te struinen. Er hangt echt een knusse sfeer, en wordt gekenmerkt door de kleurrijke huizen door de gehele stad. Daarnaast is het centrum grotendeels autovrij, wat voor mij ook een groot pluspunt is. Het leukste gedeelte van de stad is toch wel de Old Town; hier vind je smalle winkelstraatjes, heel veel leuke pleinen waar het barst van de terrassen.

En jawel; alles is hier nog reuze betaalbaar. Bezoek ook zeker het kasteel, de Ljubljanski Grad. Dit kan je lopend doen (is nog best een pittige klim), maar er is ook een kabelbaantrein, en vanaf het kasteel heb je een heel mooi uitzicht over de stad. Mocht je toch langer verblijven in Slovenië (begrijpelijk, want het is een prachtig land) is Ljubljana een mooi start- of eindpunt. Vanaf hier is het namelijk maar een uurtje naar het bekende meer van Bled of het minstens net zo mooie meer van Bohinj. Leuk: Zagreb is ook nog geen twee uur rijden verwijderd. En die stad is ook zeker de moeite waard, zoals je hieronder leest.

Zagreb, Kroatië (beeld: Unsplash)

2. Zagreb, Kroatië

Kroatië wint het ieder jaar nog altijd aan populariteit, maar de meesten kiezen toch voor het bekende Hvar, Pula of Rovinj. Voor een citytrip zijn vooral Split en Dubrovnik populair. Best zonde, want de hoofdstad Zagreb is ook echt een bezoek waard. De stad is een beetje een combinatie van Oost-Europese en Mediterraanse steden en de prachtige architectuur zorgt ervoor dat het echt een mooie stad is om doorheen te wandelen. Net als Ljubljana is het niet een grote stad, maar daardoor heel overzichtelijk. Een must try is de burek / börek, wat een populaire snack is uit Kroatië. Die heb je misschien ook wel eens in de Nederlandse supermarkten zien liggen, maar die vallen echt in het niet bij de authentieke versie.

Ga ook zeker langs de Flower Market, oftewel de Dolac. Aan de rand hiervan vind je talloze cafés en restaurants waar ze goede koffie serveren (daar staat Zagreb sowieso om bekend), en later in de middag zitten er veel locals te borrelen. Hou je zelf ook wel van een borrel? Ga dan naar Tkalčićeva Street, waar je de lokale bieren zelf kunt uitproberen.

Grappig: in Kroatië vind je ook het Museum of Broken Relationships. Juist, een heel museum gewijd aan verbroken relaties. Is dat iets? Absoluut; het zal je verbazen hoe fascinerend en goed gemaakt het is.

Tallinn, Estland (beeld: Unsplash)

3. Tallinn, Estland

Dit jaar bezocht ik Tallinn voor het eerst, nadat het jarenlang op m’n Bucket list stond. De verwachtingen waren daarom ook hoog gespannen, want iedereen die ik sprak was echt lyrisch over de hoofdstad van Estland. Dan kan het toch alleen maar tegenvallen? Gelukkig niet, want ik was ook meteen een beetje verliefd op Tallinn. Het oude gedeelte van de stad is zo ontzettend leuk en knus, daar kon ik wel uren doorheen struinen — het verbaast me dan ook niet dat dit op de UNESCO Werelderfgoedlijst staat. Je vindt er bijvoorbeeld het Stadhuis van Tallinn (de oudste van de Baltische Staten en Scandinavië), de Sint-Nicolaaskerk, de Alexander Nevski-kathedraal (waar duidelijk de Russische invloeden in terug zijn te zien) en de stadsmuren om het oude centrum heen. Doen: hier kun je voor een paar euro naar boven lopen, en heb je een leuk uitzicht over een gedeelte van het oude centrum.



Duik ook zeker even de Master’s Courtyard in; een verscholen pleintje achter de straten in het oude centrum waar je café Pierre Chocolaterie vindt. Ook de Katariinasteeg is een aanrader om even doorheen te lopen.

Waar ik mij over verbaasde, is over het aanbod qua horeca. Je vindt er nog Russische invloeden, zoals bij het zaakje Pelmen Kohvik, waar je echt ge-wel-dig lekkere dumplings eet. Maar de match-hype heeft ook Tallinn bereikt, dus ook dat zie je veel terug. En het plein waar het Stadhuis aan grenst heeft allerlei mooie terrassen en zelfs een aantal kleine huisjes waar je gratis boeken kunt lezen. Cute.

Bern, Zwitserland (beeld: Unsplash)

4. Bern, Zwitserland

Je creditcard meenemen is naar deze bestemming wel echt een must, want Bern is prachtig, bijzonder, niet overladen door toerisme, en… Heel prijzig. Tsja, dat kun je natuurlijk ook wel verwachten bij Zwitserland. Maar laat dat prijskaartje je niet al teveel afschrikken, want Bern is echt een bezoek waard. Net als bij Tallinn staat de oude binnenstad (Altstadt) ook op de UNESCO Werelderfgoedlijst, die wordt omringd door de Aare rivier.

Het middelpunt van Altstadt is de Zutglogge: een klokkentoren uit de 13e eeuw die ook nog heeft gediend als waaktoren en als gevangenis. Daarnaast vind je overal in het oude centrum fonteinen; het zijn er meer dan honderd. De reden hiervan? Vroeger, bij een belangrijke gebeurtenis, werd er ter ere daarvan een nieuwe fontein geplaatst in Altstadt, zodat alle inwoners er vanaf wisten. De fonteinen dienden destijds namelijk als ontmoetingsplek, waar mensen de laatste nieuwtjes met elkaar bespraken.

Bezoek ook zeker de Bärengraben: dit is een berenpark van zo’n 6000 vierkante meter, waar drie beren leven. Beren zijn namelijk het symbool van Bern, nadat Graaf Bethold in 1911 tijdens een jacht zijn eerste dier ooit doodde: een beer. De drie beren die hier nu leven hebben een hele ruime accommodatie en kunnen zelf vis vangen in de Aare. Handig om te weten: ze houden een winterslaap, dus je kunt ze alleen in de zomermaanden spotten.

Voor het beste uitzicht van Bern zit je bij de Berner Münster goed: dit is met zijn 100 meter de grootste kerk van Zwitserland en voor het publiek toegankelijk. Het zijn 354 treden, maar dan heb je ook wat — je ziet zelfs de Alpen op de achtergrond, die zo’n 150 kilometer van Bern verwijderd zijn.

Fun fact: officieel gezien is Bern niet de hoofdstad, want Zwitserland heeft die namelijk niet. Bern wordt daarom aangeduid als ‘bondsstad’. Daarmee is Zwitserland, samen met Nauru (een klein eiland in de Stille Oceaan) de enige onafhankelijke landen ter wereld die niet een officiële hoofdstad hebben.

Tbilisi, Georgië (beeld: Unsplash)

5. Tbilisi, Georgië

Misschien is het een beetje valsspelen, want het grootste gedeelte van Georgië ligt in Azië. Toch wordt het land meestal tot Europa gerekend, vooral vanwege de culturele en politieke banden. Sinds december 2023 heeft Georgië ook de status van kandidaat-lidstaat van de EU. En, als je dat nog niet wist: de hoofdstad Tbilisi is een van de meest onontdekte Europese hoofdsteden.

Het is een stad die voor ieder wat wils heeft: het heeft een mooi oud centrum met mooie architectuur, maar daarnaast ook een heel modern gedeelte. De letterlijke brug tussen deze twee is de futuristische Peace Bridge, die het historische centrum verbindt met het modernere gedeelte van Tbilisi.

Wat je misschien niet zou verwachten bij Tbilisi, is dat je er enorm goed kunt winkelen. En dan vooral tweedehands boeken, die je op veel plekken op straat bij kraampjes kunt kopen. Maar je vindt er ook enorm veel vintage winkels, net als vinyl-, servies- en sieradenwinkels. Heel geschikt om te slagen voor souvenirs.

Het is vanuit Tbilisi ook heel makkelijk om wat dagtours te doen; die kun je daar boeken, of je huurt een auto en gaat zelf op pad. Wel is het goed om de seizoenen in je achterhoofd te houden, want in de zomer is het bloedheet en in de winter ijskoud. De lente en herfst zijn dus eigenlijk de beste seizoenen om erheen te gaan.