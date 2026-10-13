De pumpkin spice latte heeft concurrentie: vier verrassende drankjes voor koude dagen

Ons kantoor zit in Haarlem, maar mijn Amsterdamse havermelkelite-attitude heb ik gewoon daar naartoe meegenomen. Sterker nog: iedere week sleep ik braaf mijn eigen pak Oatly-havermelk mee naar kantoor. Je kunt het meisje wel uit Amsterdam halen, maar Amsterdam niet uit het meisje, zullen we maar zeggen. De eerste paar keer werd ik wel enigszins uitgelachen, maar inmiddels zijn ze gewend dat ik elke maandag weer met een nieuw pak kom aanzetten.

Maar ook in matcha zit cafeïne, en dus drink ik er maar één per dag, met hoge uitzondering twee. Ook een tikkeltje saai op een gegeven moment; dus moest ik op zoek naar alternatieven. Iets warms, iets romigs, iets wat voelt alsof je onder een dekentje op de bank ligt, ook al zit je gewoon achter je laptop op kantoor.

Ik begon zelf wat te experimenteren. Met wisselend succes, moet ik toegeven. Sommige creaties waren verrassend lekker (vond ikzelf, bij anderen kwam geen enkele creatie door de ballotagecommissie), andere konden na één slok rechtstreeks de gootsteen in. Dus besloot ik het internet maar om hulp te vragen. Daar weten ze het tenslotte altijd beter.

Zo stuitte ik op vier recepten uit het herfst- en winterlookbook van Oatly. Handig, want hun havermelk drink ik toch al. En de combinaties waren behoorlijk verrassend: van chocolademelk met Koreaanse chilipasta tot een latte met tahin en Japanse thee.

Inmiddels heb ik ze alle vier op kantoor uitgeprobeerd. Mijn conclusie? Ze zijn ten eerste heel lekker, ten tweede prima zelf te maken (al vraagt de een wat meer werk dan de ander) en ten derde word ik inmiddels niet meer uitgelachen om mijn eigen pak havermelk. Sterker nog: tegenwoordig vragen collega's of ik er misschien één of twee extra kan maken.

Tijd om de recepten te delen. Laat die gochujang je niet afschrikken, want dit is oprecht mijn favoriet van de vier. Don't knock it 'till you try it.

1. Gochujang hot chocolate: chocolademelk met een beetje pit

Chocolademelk met chili klinkt inderdaad misschien niet als de meest voor de hand liggende combinatie. En dan hebben we het hier ook nog eens over gochujang, een Koreaanse gefermenteerde chilipasta die je waarschijnlijk eerder in een pittig Aziatisch gerecht zou verwachten dan in je warme chocolademelk.

Maar geloof me: het werkt. De zoete chocolade en de pittige gochujang vullen elkaar verrassend goed aan. Je krijgt eerst die vertrouwde chocoladesmaak en daarna komt er een subtiel pittige nasmaak achteraan. En als je van écht pittig houdt, kun je het natuurlijk nog wat spannender maken. Iets te spannend voor mijn smaak, maar wie weet ligt jou dat wel.

Dit heb je nodig (voor één drankje):

200 ml Oatly Barista Edition

5 tot 10 gram gochujang, afhankelijk van hoe pittig je het wilt

30 gram vegan chocolademelkpoeder of chocoladevlokken

40 ml heet water

Een snufje gochugaru (Koreaanse chilivlokken) of gewone chilivlokken

Zo maak je het:

Meng het chocolademelkpoeder of de chocoladevlokken met de gochujang en het hete water. Roer tot je een glad mengsel hebt. Verwarm ondertussen de Oatly Barista Edition in een pannetje of met een melkopschuimer die ook kan verwarmen.

Schenk de warme havermelk over het chocolademengsel en roer goed door. Maak het af met een klein snufje chilivlokken.

Mijn tip: begin met vijf gram gochujang. Meer toevoegen kan altijd nog, maar een mond die in brand staat tijdens je middagdip is misschien ook weer wat overdreven.

Het originele recept van Oatly

2. Apple pie chai: appeltaart, maar dan in een mok

Als je mij vraagt welk drankje het meest naar herfst smaakt, dan is dit absoluut een kanshebber. Ik weet dat iedereen altijd lyrisch is over de Pumpkin Spice Latte, maar daar ben ik nooit echt voor gevallen. En appeltaart en chai zijn afzonderlijk al behoorlijk goede ideeën, dus waarom zou je ze niet combineren?

De kruidige smaak van chai gaat verrassend goed samen met appel. Het resultaat is een romig drankje dat ergens tussen een chai latte en een vloeibaar stuk appeltaart in zit. En het fijne is dat je er nauwelijks moeite voor hoeft te doen.

Dit heb je nodig (voor één drankje):

250 ml Oatly Barista Edition

20 gram appelpuree of appelboter

40 ml vers appelsap

40 ml kant-en-klaar chaiconcentraat

Zo maak je het:

Doe alle ingrediënten bij elkaar in een pannetje en verwarm het mengsel rustig terwijl je blijft roeren. Zorg dat alles goed gemengd is en schenk het vervolgens in een grote mok.

Meer hoef je eigenlijk niet te doen. Mocht je het extra gezellig willen maken, dan kun je er nog een beetje kaneel overheen strooien. Dat staat niet in het oorspronkelijke recept, maar past er prima bij -- en zorgt ervoor dat het nog meer ruikt naar een stuk appeltaart.

Dit is ook meteen het makkelijkste drankje om voor meerdere collega's tegelijk te maken. Gewoon de hoeveelheden vermenigvuldigen en een grotere pan pakken.

Het originele recept van Oatly

3. Sweet tahini hojicha latte: de volwassen zus van matcha

Als fervent matchadrinker was ik hier misschien nog wel het meest benieuwd naar. Hojicha is namelijk, net als matcha, een Japanse groene thee. Alleen worden de theebladeren voor hojicha geroosterd, waardoor de smaak een stuk warmer, zachter en nootachtiger wordt.

En dan komt er ook nog tahin bij. Juist: sesampasta. Klinkt een beetje vreemd (maar niet zo vreemd als gochujang), maar de combinatie van geroosterde thee, sesam en zoete havermelk is serieus lekker.

Wel een kleine waarschuwing: dit is niet het recept dat je even tussen twee meetings door maakt. Je moet namelijk eerst zelf een soort gecondenseerde havermelk bereiden. Wel perfect als je even een extra pauze voor jezelf wilt inlassen.

Dit heb je nodig (voor één drankje):

150 ml Oatly Barista Edition

10 gram tahin

40 ml bereide hojicha

20 gram zelfgemaakte gecondenseerde Oatly

Voor de gecondenseerde Oatly:

250 ml Oatly Creamy Oat

75 gram witte suiker

Let op: hiermee maak je meer gecondenseerde havermelk dan je voor één drankje nodig hebt.

Voor de hojicha:

2 tot 3 gram hojichapoeder

30 ml koud water

5 tot 10 gram agavesiroop (optioneel)

Een heel klein snufje zout

Zo maak je het:

Begin met de gecondenseerde havermelk. Doe de Oatly Creamy Oat en de suiker in een pannetje, breng aan de kook en zet het vuur daarna laag. Laat het mengsel ongeveer 10 tot 20 minuten zachtjes inkoken terwijl je regelmatig roert, totdat het dikker wordt en karamelliseert.

Zeef ondertussen het hojichapoeder in een kommetje en voeg het koude water, eventueel de agavesiroop en het zout toe. Klop of schud ongeveer dertig seconden goed door, totdat het mengsel glad is.

Doe 20 gram van de gecondenseerde havermelk in een glas. Meng de bereide hojicha met de tahin en voeg dit toe. Verwarm vervolgens de Oatly Barista Edition en schenk die erbovenop.

En voilà: je hebt een drankje dat zo uit een hippe koffiebar had kunnen komen en waar je bijna tien euro voor betaald. Scheelt je ook weer geld.

Het originele recept van Oatly

4. Smoked rosemary hot chocolate: chocolademelk voor gevorderden

Ook dit is een combinatie die ik niet heel snel zelf zou bedenken. Rozemarijn in chocolademelk? En dan ook nog gerookt? Ik was enigszins huiverig, maar goed -- dit was de laatste variant die ik heb geprobeerd, en toen had ik toch al wat bijzondere combinaties achter de kiezen.

En eigenlijk is het helemaal niet zo'n gek idee. Rozemarijn heeft een kruidige, aromatische smaak die goed kan samengaan met pure chocolade. Voeg daar een beetje gerookt zout aan toe en je krijgt een chocolademelk die net even wat anders en bijzonderder smaakt. En tsja, karamel met zeezout vonden we jaren geleden ook een rare combinatie -- en kijk nu eens.

Dit is wat mij betreft vooral een leuke voor een koude zondagmiddag waarop je zin hebt om iets bijzonders te maken.

Dit heb je nodig (voor één drankje):

200 ml Oatly Barista Edition

30 gram fijngehakte vegan pure chocolade

1 takje verse rozemarijn

Een snufje gerookt zout

Zo maak je het:

Dit recept begint met een klein beetje vuur. Houd het takje rozemarijn voorzichtig bij een vlam totdat de uiteinden licht verkoold zijn en beginnen te roken. Doe dit uiteraard op een veilige plek, uit de buurt van brandbare spullen.

Doe de rozemarijn vervolgens samen met de Oatly Barista Edition, de fijngehakte pure chocolade en een snufje gerookt zout in een pannetje.

Verwarm het geheel rustig terwijl je roert, totdat de chocolade volledig is gesmolten. Laat het niet koken. Haal daarna het takje rozemarijn eruit en schenk de chocolademelk in een mok.

Eventueel kun je nog wat gerookt zout en een paar blaadjes rozemarijn toevoegen als garnering.

Het originele recept van Oatly