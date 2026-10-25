Sinds 2024, toen Apple iOS 18 lanceerde, hebben alle iPhones namelijk een functie om wagenziekte tegen te gaan. En bij mij werkt het ook nog eens echt goed.

Deze iPhone-functie helpt tegen wagenziekte

Als je als passagier in de auto zit is de kans groot dat je je telefoon erbij pakt. Om even op social media te kijken, muziek te selecteren of wat te lezen; zonder telefoon kunnen we tegenwoordig niet meer. Maar de combinatie van telefoon en wagenziekte is wel een hele slechte, dus grote kans dat de misselijkheid er alleen maar meer van wordt. Tenzij je deze functie, de Vehicle Motion Cues tegen wagenziekte, gebruikt. Staan je instellingen op Nederlands? Dan heet deze functie ‘Aanwijzingen voor bewegende voertuigen’.

Hoe het werkt? Aan de randen van je scherm krijg je stippen te zien, die de bewegingen van het voertuig waar je in zit volgen. Wagenziekte wordt namelijk veroorzaakt door conflicterende signalen van je zintuigen naar je hersenen: die snappen de combinatie van de snelheid en bewegingen niet, terwijl je zelf stil zit.

Vehicle Motion Cues

Doordat de stippen van deze functie de beweging van het voertuig volgen, gaat dat die conflicterende signalen tegen — en wordt je wagenziekte daardoor verminderd of verdwijnt het helemaal.

Deze functie kan je gebruiken in de auto of in de bus. In de trein niet, maar wagenziekte in een trein komt nauwelijks voor omdat die in een rechte lijn rijdt en dus weinig beweging heeft. Zelf heb ik er ook wel eens last van in het vliegtuig (reisziekte), en daar helpt het helaas niet tegen.

Handig om te weten: deze functie kan ook ingesteld worden op je iPad en MacBook.

Zo werkt de iPhone-functie tegen wagenziekte

Zo stel je de functie in:

1. Open de instellingen op je apparaat

2. Ga vervolgens naar Toegankelijkheid en dan naar Beweging

3. Klik op de optie Toon bewegingsaanwijzingen van voertuig

4. Kies vervolgens de optie die je wilt: of je zet ‘m handmatig aan en uit, maar je kan ook kiezen voor Automatisch.



Bij Automatisch signaleert je apparaat zelf wanneer je in een bewegend voertuig zit (bus of auto, bij trein werkt het niet). Toegegeven, als je echt extreme last hebt van wagenziekte kan het zijn dat dit niet werkt voor jou, maar bij mij is het gelukkig een stuk minder geworden hierdoor.

Bron: iCulture // Headerbeeld: Unsplash