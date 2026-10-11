Dit zijn de 10 best beoordeelde boeken van Freida McFadden

Zo zie ik de boeken van Freida McFadden dus ook; echt perfect voor even tussendoor. Het grootste gedeelte van haar boeken heb ik inmiddels gelezen, maar ik vind ze ook weer zó op elkaar gaan lijken dat ik ze niet allemaal meer uit elkaar hou. Ook niet zo goed, als je bedenkt dat McFadden inmiddels 34 gepubliceerde werken heeft (waarvan 29 volwaardige boeken zijn) en ze er maar boeken uit blijft gooien alsof het niets is. Haar laatste, De Scheiding (The Divorce) kwam afgelopen mei uit, en de volgende staat alweer op de planning… De Heks (The Witch) verschijnt op 2 oktober 2026.

Haar boeken volgen veelal een vast patroon: een ouderwetse (vaak ongeloofwaardige) plottwist op het eind, veel valse identiteiten en/of mensen die toch niet helemaal zijn wie ze zeggen te zijn. Daarom voelde het voor mij op een gegeven moment ook allemaal hetzelfde. Best zonde, want er zitten echt fijne boeken bij.

Daarom heb ik even Goodreads erbij gepakt, en gekeken wat de top tien best beoordeelde boeken van Freida McFadden zijn. Perfect voor als je nog niet bekend bent met haar als schrijfster, of als je — net als ik — bezig bent met een volle bingokaart wat betreft haar boeken.

1. De Hulp (The Housemaid)

Goodreads-rating: 4,26 uit 5

Deze komt niet echt als een verrassing: het is hét boek waarmee Freida McFadden zichzelf definitief op de kaart zette, en de verfilming van het boek kwam ook in 2026 uit. Met Sydney Sweeney en Amanda Seyfried in de hoofdrol. Mijn oordeel? Lees het boek en laat de film vooral links liggen, want die doet het verhaal niet echt eer aan. Dit was ook het eerste boek wat ik van McFadden las en ik was gelijk fan; binnen een paar uur uit, lekker vlot geschreven, niet per se heel vernieuwend maar gewoon heel lekker voor tussendoor.

Het boek vertelt het verhaal van Millie: zij heeft dringend werk nodig en gaat aan de slag als huishoudelijke hulp bij de steenrijke familie Winchester. Ze wordt onderdeel van het huishouden (ze woont ook bij ze in), maar ziet Nina Winchester steeds raarder worden. En haar charmante man Andrew wordt juist steeds aantrekkelijker. Maar zoals bij alles van Freida McFadden: niets is wat het lijkt, zo ook dit op het eerste oog perfecte gezin.

2. Wat de hulp weet (The Housemaid’s Secret)

Goodreads-rating: 4,15 uit 5

En als je De Hulp uit hebt, kan je meteen door met het volgende boek in deze reeks. De boeken van ‘De Hulp’ is de enige reeks in het repertoire van Freida McFadden en volgt Millie in haar avonturen die na het eerste boek plaatsvonden.

In dit boek gaat Millie aan de slag voor de familie Garrick, en woont ze bij Douglas en zijn vrouw Wendy. Maar je raadt het al… Ook hier zijn weer allerlei vreemde dingen aan de hand. Millie hoort gehuil, en ontdekt vreemde bloedsporen.

Ook dit boek heb ik gelezen, en eerlijk gezegd verbaasd mij deze hoge rating wel. Hij was prima, maar ik zou hem zéker niet in de top tien zetten. Mijn tip? Ga voor Lieve Debbie (Dear Debbie), die vond ik een stuk origineler en raarder — en daar hou ik persoonlijk van.

3. Lieg Nooit (Never Lie)

Goodreads-rating: 4,08 uit 5

Tsja, als ik heel eerlijk ben vond ik dit boek ook niet één van de sterkere van Freida McFadden. Waarom niet? Het volgt het standaard patroon van haar boeken, met werkelijk waar geen enkele vernieuwing. Daarom voelde dit boek enorm als dertien in een dozijn, en het heeft nog een aspect waar ik een hekel aan heb. Opgepast: lichte spoilers incoming.

In Lieg Nooit hebben we te maken met een onbetrouwbare verteller, en dat vind ik altijd lastig in een boek. Want als dat uitkomt, is het vaak zo dat het hele boek daarvoor — zeker als je leest vanuit die persoon — eigenlijk nergens meer op slaat. Bepaalde acties, maar vooral bepaalde gedachten, kunnen dan gewoon niet. Voor mij voelde dit boek een beetje als Dan die Gossip Girl bleek te zijn: het was tot daaraan toe vermakelijk en leuk genoeg, maar de uiteindelijke onthulling verpestte een groot deel van het voorafgaande.

In Lieg Nooit volgen we Tricia en Ethan, die een huis bezoeken waarin ze geïnteresseerd zijn om te kopen. Maar er lijkt iets niet helemaal lekker te gaan in het huis; ze kunnen er vanwege een sneeuwstorm niet weg en er gebeuren allemaal rare dingen in het huis. Bovennatuurlijke krachten, of toch iets anders?

4. De Vriend (The Boyfriend)

Goodreads-rating: 4,03 uit 5

Sydney is helemaal tot haar oren verliefd op een knappe, charmante man die ook nog eens dokter is. Nou, kan niet stuk — toch?

Dat lijkt in het begin zo, maar de moord op een vrouw neemt het nieuws over en Sydney krijgt iets teveel aanwijzingen dat haar nieuwe vlam wel eens betrokken hierbij kan zijn. Kent ze hem überhaupt eigenlijk wel?

Deze ligt as we speak klaar op mijn nachtkastje om gelezen te worden, en ik kan niet wachten. Hij klinkt leuk en — gelukkig — net weer even anders dan veel van McFaddens andere boeken. En als ik de ratings van Goodreads mag geloven, ga ik met dit boek heel tevreden zijn.

5. De vrouw op zolder (The Wife Upstairs)

Goodreads-rating: 4,01 uit 5

Dat dit boek zo hoog stond had ik eerlijk gezegd niet verwacht; het is een wat ouder boek van Freida McFadden en ook niet één van haar populairste. Maar dat is onterecht, als we Goodreads mogen geloven. Ik kan je dat zelf niet meer vertellen; mijn e-reader geeft aan dat ik hem heb gelezen, maar ik ben dit compleet vergeten. Noem het maar het ‘McFadden-syndroom’; na bijna 30 boeken raak je zelf ook het overzicht kwijt.

Maar goed, De vrouw op zolder gaat over Sylvia Robinson, die wordt ingehuurd om voor Victoria Barnett te zorgen. Ja, eenzelfde soort verhaallijn hadden we natuurlijk ook al met Millie bij De Hulp (snap je al waar mijn verwarringen vandaan komen?), maar dat is dus ook hier het geval. Victoria Barnett was ooit een succesvolle vrouw met een geweldige carrière en een prachtig huis. Maar na een ongeluk kan ze niet meer lopen of praten, en is ze dus volledig afhankelijk van anderen.

Hoe meer tijd Sylvia met Victoria doorbrengt, hoe meer ze het idee heeft dat er meer speelt — probeert Victoria haar soms iets duidelijk te maken? En hoe zit het eigenlijk écht met dat ongeluk?

6. De gevangene (The Inmate)

Goodreads-rating: 4,00 uit 5

Brooke Sullivan begint als verpleegkundig specialist in een zwaarbeveiligde gevangenis, waar ze een aantal belangrijke regels mee krijgt. Ze moet gevangenen met respect behandelen, mag vooral geen persoonlijke informatie delen en moet afstand bewaren. Klinkt logisch, toch?

Er is één klein probleemp: één gevangene kent ze al héél persoonlijk.

Shane Nelson was namelijk haar grote liefde op de middelbare school en zit inmiddels een levenslange gevangenisstraf uit voor moord. En het was Brooke die met haar getuigenis hielp hem achter de tralies te krijgen.

Weer een heel ander plot dan veel van haar andere boeken, en mede daarom snap ik deze rating helemaal — echt een aanrader als je van McFaddens schrijfstijl houdt, maar even zin hebt in iets origineels.

7. De perfecte zoon (The Perfect Son)

Goodreads-rating: 3,98 uit 5

Dit was het derde of vierde boek dat ik las van Freida McFadden en staat ook bij mij hoog in de rating — wat deze betreft liggen Goodreads en ik dus helemaal op één lijn.

Het verhaal gaat over Erika Cass, die op het eerste gezicht een doodnormaal gezin met haar man en twee kinderen heeft. Tenminste, tot een meisje uit de buurt verdwijnt en de politie voor haar deur staat.

…En haar zoon Liam de laatste is die het meisje levend heeft gezien.

Iedereen is in shock, maar Erika heeft al langer het idee dat er iets mis is met haar zoon. Zou hij tot moord toe in staat zijn?

8. Brain Damage

Goodreads-rating: 3,97 uit 5

Eentje die je misschien niet meteen kent als je McFadden pas sinds De Hulp volgt. Brain Damage verscheen al in 2016 en is een medische thriller, wat niet zo gek is als je weet dat McFadden zelf arts is, gespecialiseerd in hersenletsel.

Fun fact: daarom heeft McFadden ook jarenlang een pruik en een bril gedragen als ‘vermomming’ op persfoto’s.

Brain Damage gaat over neurologe Charly McKenna, die een fijn leven heeft, een goede carrière en een huwelijk waar ze gelukkig mee is. Tot ze op een avond wordt neergeschoten.

Ze overleeft, maar heeft hersenletsel en kan zich niet herinneren wat er precies is gebeurd. Terwijl ze probeert te herstellen, moet ze erachter zien te komen wie haar wilde vermoorden. En vooral: of diegene het nog een keer gaat proberen.

Goed om te weten: Brain Damage is (nog?) niet in het Nederlands verkrijgbaar. Ik heb al haar boeken in het Engels gelezen, en kan ik erg aanraden; het is makkelijk geschreven dus ook zeker een tip als je je Engels wilt verbeteren.

9. The Locked Door

Goodreads-rating: 3,97 uit 5

Nora Davis was elf toen de politie ontdekte dat haar vader in de kelder vrouwen vermoordde. Decennia later zit haar vader achter de tralies en heeft Nora een nieuw leven opgebouwd als chirurg. Niemand om haar heen weet wie haar vader is en dat wil ze vooral zo houden.

Tot één van haar jonge vrouwelijke patiënten wordt vermoord. Op precies dezelfde manier als haar vader zijn slachtoffers vroeger vermoordde — en wil iemand de schuld daarvan in Nora’s schoenen schuiven.

Ook The Locked Door is alleen in het Engels verkrijgbaar.

10. Ward D

Goodreads-rating: 3,96 uit 5

Nog een boek waarin McFaddens medische achtergrond goed van pas komt: Ward D (ook alleen in het Engels verkrijgbaar) speelt zich af op een gesloten psychiatrische afdeling, waar geneeskundestudent Amy een nachtdienst moet draaien. Toegegeven, op internet is er veel commentaar over de ongeloofwaardige manier waarop McFadden de psychiatrie heeft beschreven, dus neem dat vooral met een korrel zout.

Amy ziet enorm op tegen de nachtdienst. Vanwege de verhalen die ze erover heeft gehoord, maar ze heeft ook zo haar persoonlijke redenen om dit niet te willen doen. En de nacht gaat ook niet zomaar voorbij; er gebeuren steeds raardere dingen, die ervoor zorgen dat Amy uiteindelijk vreest voor haar leven.

The Witch

Mocht je deze tien uit hebben, of misschien zelfs al haar 34 gepubliceerde werken, hoef je niet lang zonder te zitten. Op 6 oktober 2026 verschijnt haar nieuwe boek, The Witch, dat wordt omschreven als een psychologische en domestic thriller.

Het boek gaat over Julia Barlow, die zowel haar baan als haar appartement kwijtraakt en noodgedwongen vertrekt naar Pemberton, het enorme zeventiende-eeuwse familielandgoed in Massachusetts. Officieel gaat ze erheen om te kijken hoe het met haar ouder wordende oma gaat, maar stiekem komt het haar ook wel goed uit om even uit haar eigen leven te verdwijnen.

Eenmaal in Pemberton gebeuren er alleen behoorlijk vreemde dingen. Iedere nacht stopt de oude klok exact om 03.41 uur, de lichten beginnen zonder aanleiding te knipperen en buiten Julia's slaapkamer hoort ze een stem om hulp roepen. Wanneer ze in de geschiedenis van het huis duikt, ontdekt ze dat er in 1692 een vrouw wegens hekserij werd geëxecuteerd. En die geschiedenis blijkt allesbehalve afgesloten. Ondertussen komen er steeds meer familiegeheimen naar boven en begint Julia zich af te vragen of het landgoed daadwerkelijk wordt geteisterd door vrouwen uit het verleden.

Wellicht dat dit dus een boek wordt van Freida McFadden waarin ze zich gaat wagen aan bovennatuurlijke krachten. Eerlijk gezegd hoop ik van niet (puur vanwege mijn persoonlijke smaak), maar het lijkt me ook wel heel leuk als het eens iets anders is dan een vals aangenomen identiteit. Gaat McFadden ons met dit nieuwe boek weer eens verrassen? Ik hóóp het.

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