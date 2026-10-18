VIVA400-winnaar strafrechtadvocaat Feride Tosun: ‘Ook mensen die de allerergste strafbare feiten plegen, hebben recht op een eerlijk proces’

Een mooi moment om terug te blikken op de lessen die de afgelopen jaren haar hebben gebracht, waarom ze als klein meisje al wist dat ze advocaat wilde worden en waarom haar gevoel voor rechtvaardigheid nog altijd hetzelfde is gebleven.

‘Die persoon was ik toen en ben ik nog steeds’

Feride hoefde als kind niet lang na te denken over wat ze later wilde worden. Waar de één droomde van een carrière als dierenarts of juf, wist zij al vroeg dat ze de advocatuur in wilde.

"Toen ik zag dat er mensen waren die niet goed voor zichzelf konden opkomen, wist ik dat zij daar iemand bij nodig hadden”, vertelt Feride. “Die persoon was ik toen en ben ik nog steeds.”

Na ruim dertien jaar in de advocatuur kijkt ze terug op honderden zaken. Toch is er niet één specifieke zaak die haar gevormd heeft. "Ik denk niet dat ik per se ben gevormd als advocaat door één zaak of een bepaalde ervaring. Wel door alle zaken en alle ervaringen die ik mee mocht maken de afgelopen dertien jaar. Die hebben uiteindelijk gemaakt wie ik nu ben.”

‘Ik geloof niet zo snel als iemand zegt niets te hebben gedaan’

Hoewel haar werk dagelijks draait om ingewikkelde dossiers en moeilijke afwegingen, is haar idee van rechtvaardigheid nooit veranderd. "Iets is rechtvaardig of onrechtvaardig”, aldus Feride. In de afgelopen dertien jaar heeft ze veel verschillende mensen ontmoet. Dat heeft haar niet cynisch gemaakt, wel realistischer.

"Ik heb gezien dat de ene mens de andere niet is. Er zijn goede mensen op de wereld, maar ook echt slechte mensen. Mensen die van nature een kwaad hart hebben en bewust anderen onrecht aandoen.” Ze ziet hoe mensen zich anders kunnen voordoen dan ze werkelijk zijn: ”De mens draagt maskers en kiest zelf, wanneer het uitkomt, om wel aardig, dankbaar en geduldig te kunnen zijn. Het blijft bijzonder om te zien dat bepaalde mensen masters zijn in liegen.”

Toch blijft Feride achter één principe staan. "Uiteindelijk ben ik ervan overtuigd dat ieder mens recht heeft op goede rechtsbijstand. Ik geloof alleen niet zo snel als iemand zegt niets te hebben gedaan.”

‘Wij verdedigen de daad niet’

De grootste misvatting over strafrechtadvocaten? "Dat wij de daad zelf verdedigen in plaats van de dader”, aldus Feride. Volgens haar vergeten veel mensen waar een advocaat uiteindelijk voor staat. "Mensen zien ons als een soort verlengde van de verdachte en vergeten dat ook mensen die de allerergste strafbare feiten plegen, recht hebben op een eerlijk proces en daarbij een advocaat nodig hebben die dat recht kan waarborgen”, vertelt ze.

Minder werken, meer verdienen

Naast advocaat is Feride ook ondernemer. De belangrijkste les die ze daarin leerde, is eigenlijk heel simpel: "Massa is geen kassa.” Oftewel, waar ze vroeger zoveel mogelijk zaken aannam, kiest ze tegenwoordig veel bewuster. "Ik neem minder zaken aan, maar verdien meer omdat ik selectiever ben geworden”, legt Feride uit.

Ze kijkt niet alleen naar de inhoud van een zaak, maar ook naar de tijd die erin gaat zitten. "Het klinkt misschien wreed, maar als een zaak mij meer tijd en moeite kost dan ik eruit haal, doe ik de zaak niet.” Daardoor kan ze haar aandacht richten op de zaken waar ze het meeste verschil maakt én houdt ze tijd over voor haar privéleven.

"Daarnaast delegeer ik veel meer dan voorheen. Ik heb inmiddels een team opgebouwd met advocaten die veel zaken kunnen oppakken waar ik zelf niet aan toekom."

Dat leverde haar uiteindelijk misschien wel het belangrijkste op: ”Zo focus ik mij op de grotere zaken en houd ik aan het eind heel veel meer tijd over voor mijzelf en mijn gezin. Lees: het allerbelangrijkste, mijn kind.”

Een van de eerste advocaten op social media

Toen Feride dertien jaar geleden begon met het delen van juridische kennis op social media (Facebook was destijds nog de grootste app), was dat allesbehalve gebruikelijk: ”Ik was een van de allereerste.” Veel collega's begrepen destijds haar keuze niet om zo zichtbaar te zijn op social media. "Zij vonden het bijzonder”, vertelt Feride. “Ze begrepen niet dat het een manier van zaken binnenhalen is."

Inmiddels kijkt niemand daar meer van op: ”Nu zie ik iedereen hetzelfde doen.” Voor Feride, die nu actief is op Instagram, draait het bovendien om meer dan alleen nieuwe cliënten. "Veel mensen weten simpelweg niet wat voor regels er allemaal zijn of waar zij recht op hebben."

Daarom probeert ze ingewikkelde juridische onderwerpen zo toegankelijk mogelijk uit te leggen. "Social media leert mensen veel, maar verspreidt ook misinformatie” Volgens Feride heeft social media er wel voor gezorgd dat mensen zich veel meer bezighouden met het recht dan eerst het geval was. Dat ziet ze — de misinformatie daargelaten — over het algemeen als iets positiefs.

Wel ziet ze regelmatig dat berichten bewust onvolledig zijn om zoveel mogelijk aandacht te trekken. "Dan wordt bijvoorbeeld niet verteld dat iemand naast een gevangenisstraf ook tbs met dwangverpleging heeft gekregen. In de praktijk betekent dat vaak dat iemand de komende jaren helemaal niet buiten komt”, legt Feride uit.

‘Je laat alleen zien wat je wilt laten zien’

Met een groot bereik op Instagram krijgt Feride regelmatig de vraag of ze nooit heeft getwijfeld om zichzelf zo zichtbaar te maken. Zelf ziet ze dat anders: ”Zo zichtbaar ben ik eigenlijk niet.” Zo bepaalt ze heel bewust wat ze wel en niet deelt. "Het mooie van social media is dat je laat zien wat je wilt dat mensen zien”, aldus Feride. “Als je niet wilt dat mensen bijvoorbeeld je kind zien, dan deel je dat niet.”

Tijd voor wat echt belangrijk is

Als ze terugdenkt aan de Feride die in 2020 in de VIVA400 stond, is er één ontwikkeling waarvan ze nooit had gedacht dat die mogelijk zou zijn: ”Dat ik veel meer tijd heb voor mijzelf en mijn gezin, terwijl dit niet ten koste hoeft te gaan van mijn werk."

Dat VIVA terugkeert, vindt Feride mooi. Ze hoopt dat het merk opnieuw ruimte maakt voor onderwerpen die ertoe doen. Feride: ”Voor rechtvaardigheid en gelijkheid."

Er is één thema in het bijzonder waarvan ze vindt dat het nog veel vaker besproken mag worden. "Vooral de onzekerheid van jonge meisjes”, waarin volgens Feride een grote rol voor social media in is weggelegd.

"Door alles op social media zijn jonge meisjes zo onzeker dat zij van alles aan zichzelf laten doen. Van plastische ingrepen tot de gekste producten die zij smeren op hun veel te mooie en jonge huid”, legt ze uit. "Zelfacceptatie is belangrijk en niemand hoeft te lijken op een ander. Daarom ben je uniek geschapen. Daar mag veel meer aandacht voor komen."