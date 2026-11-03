Finland zoekt singles voor een gratis vakantie inclusief blind date (en jij kunt mee)

En ja, ook Nederlanders mogen zich aanmelden.

De abonnementen bij Tinder, Hinge en Bumble kun je allemaal stopzetten – of op z'n minst pauzeren – als je bereid bent de grens over te steken. In Finland pakken ze daten namelijk net even anders aan. Met het initiatief Finnish Dinner Date nodigt de Finse toerismeorganisatie Visit Finland zestien internationale singles uit voor een vierdaagse trip in februari 2027. De bestemming? Helsinki of Tampere. En het mooiste: je vliegticket, overnachtingen, maaltijden én georganiseerde activiteiten worden betaald.

Op het programma staan onder andere sightseeing, sauna en culinaire uitstapjes. Maar het hoogtepunt is natuurlijk de blind date. De zestien gelukkigen worden verdeeld over twee groepen, die tijdens een uitgebreid diner aanschuiven met twee lokale Finse singles. Inclusief een speciaal samengesteld menu van een topchef. Iets met liefde en de maag.

Het is geen klassieke blind date waarbij je tegenover één potentiële lover zit. Het gaat om een groepsdiner en er wordt niet aan matchmaking gedaan. Of de vonken daadwerkelijk overslaan, is dus nog maar de vraag. Maar zelfs als je zonder nieuwe liefde naar huis gaat, heb je een een gratis vakantie meegepakt.

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Let's go

En als je nu denkt: dit is alleen voor Finnen. Think again. Iedereen van achttien jaar en ouder die single is en niet in Finland woont of de Finse nationaliteit heeft, mag meedoen. Je moet alleen wel even je charmes in de strijd gooien.

Om kans te maken op een van de zestien plekken, neem je een korte Engelstalige video op waarin je antwoord geeft op de vraag: 'Wat zou jij serveren tijdens een dinnerdate en waarom?' Die plaats je op social media (Instagram, TikTok of YouTube) met de hashtag #FinnishDinnerDate en een tag naar @ourfinland. Als laatste moet je het aanmeldformulier via de website invullen en dan is het wachten.

Je hebt tot 10 november 2026 om je aan te melden. Op 1 december worden de zestien winnaars bekendgemaakt.