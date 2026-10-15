Maddy is een ‘treinstel’ met machinist Merijn: ‘NS is een goede matchmaker’

Zoekend naar een nieuwe, avontuurlijke uitdaging, begint Maddy een jaar geleden bij de NS. “Het leuke eraan is dat elke dag anders is: je weet nooit wat je meemaakt op een dag”, vertelt ze in gesprek met VIVA. Dat ze er ook de liefde van haar leven zal tegenkomen, had ze op dat moment nog niet kunnen bedenken.

Sprinter-ontmoeting

Het begint allemaal zo’n half jaar geleden, op de sprinter tussen Dordrecht en Den Haag. Hij is de machinist, zij de conducteur. Dat is toeval, want er zijn onwijs veel treinen. Vaak wissel je op één dag ook nog eens van stelsel. “Buiten dat zie je je collega’s vaak niet eens als je samenwerkt. We hebben dan alleen contact via de portofoon, vanwege veiligheidsredenen.”

“Merijn en ik zwaaiden van een afstand naar elkaar voordat we de trein in gingen. We hadden nog nooit samengewerkt. Tijd om te kletsen hadden we niet; de trein moet natuurlijk op tijd vertrekken”, blikt Maddy terug. De treinrit duurt nog geen 25 minuten. “Hij herkende mij van Instagram, omdat een andere collega iets van mij had herplaatst. Dus stuurde hij mij een bericht: ‘Volgens mij zitten we op dezelfde trein’. Ik zag het nog op tijd. Voor ik over moest op een andere trein, zei ik hem dat ik het inderdaad was. Het was niks bijzonders. We waren gewoon collega’s.”

Van DM’s, naar verhuizing tot de Efteling

Dat Instagrambericht is wél het begin van vele online gesprekken. “Het begon simpel met reageren op elkaars Instagram-stories. Daarna ging het over in elkaar leren kennen en flirten”, zegt Maddy. “Op een gegeven moment ging ik verhuizen. Hij bood aan om mij te helpen, net als veel andere collega’s. Bij de NS helpen we elkaar graag. Maar met hem had ik een bijzondere klik. Hij kwam mij vaker helpen, zodat hij mij kon zien.”

“We deelden onze passie voor werk en zijn allebei nerds, want we houden van gamen en films kijken. Twee weken na de verhuizing gingen we op onze eerste, echte date: samen naar de Efteling. Vanaf daar ging het heel snel.”

Iedereen mag het weten: een nieuw treinstel

Collega’s hebben al door dat er iets speelt. “We hebben allebei een andere standplaats, maar die van hem is Dordrecht. Als we daar samen over het station liepen, zagen we collega’s al naar ons glimlachen.” Onlangs maakten ze een einde aan alle geruchten op het spoor. Via een Instagrambericht deelden ze hun liefdesnieuws met de buitenwereld, want ze zijn sinds anderhalve maand officieel samen. “Iedereen was blij om ons samen te zien. We kregen veel complimenten en positieve reacties.”

Bij HR hoeven ze gelukkig niet op het matje te komen; ze willen juist meedenken over praktische zaken zoals hun roosters, zodat ze samen vrij hebben. “Bij de NS zijn heel veel koppels - het is een goede matchmaker. Liefdes ontstaan vaak op dezelfde manier: je zit op dezelfde trein en komt met elkaar in contact. Het is ook niet gek, want je ontmoet de hele dag door nieuwe mensen.”

Toekomstplannen

Het stel is heus niet elke dag met treinen bezig. “We gaan samen naar pretparken of speuren naar vintage-items in de kringloop. Allemaal leuke nerddingen”, zegt Maddy. “Komende tijd gaan we lekker genieten van elkaar en van het leven. Toevallig hebben we ook een leuke vakantie geboekt naar Duitsland, daar houden we allebei van. Samenwonen laten we nog even op ons wachten. Gelukkig wonen we dicht bij elkaar: met de trein is het goed bereikbaar.”