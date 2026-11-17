Maar is dat wel dé verstandigste manier om met het geld om te gaan? Susanna Stolp, expert vermogensplanning bij Rabobank, zegt dat je na zo'n financiële meevaller beter even helemaal niets kunt doen.

Even bijkomen

"Als je een groot geldbedrag wint, moet je natuurlijk eerst champagne drinken", lacht Stolp. "Maar daarna zou ik het geld zo snel mogelijk van je betaalrekening halen en op een spaarrekening of spaardeposito zetten. En het belangrijkste: even een pas op de plaats maken. Zo'n bedrag heeft impact op je leven, maar dat betekent niet dat je meteen je hele leven moet veranderen."

Die G-Wagon kun je dus beter nog even niet kopen. "Je zult niet de eerste loterijwinnaar zijn die denkt zijn schaapjes op het droge te hebben, maar een paar jaar later weer van salaris naar salaris leeft. We zien echt dat mensen enorme bedragen uitgeven aan luxe, om daar later spijt van te krijgen. Je koopt dan eigenlijk hele dure herinneringen, terwijl je met datzelfde geld misschien jarenlang minder had hoeven werken."

Wat wil je écht?

Wie denkt dat vermogensplanning vooral draait om beleggen, aandelen en rendement, heeft het mis. Stolp zegt dat het bij een veel persoonlijkere vraag begint: hoe wil je dat je leven eruitziet? "De eerste gesprekken die we met winnaars voeren, gaan vaak helemaal niet over geld. We willen weten waar iemand staat, wat diegene belangrijk vindt en welke dromen er zijn. Het geld is uiteindelijk alleen een middel om die doelen te bereiken."

Zo herinnert ze zich een jong gezin dat een paar miljoen won. "Ze waren begin dertig, hadden twee kleine kinderen en allebei een drukke baan. Ze durfden het zelfs hun familie niet te vertellen, omdat ze bang waren dat iedereen anders naar hen zou kijken. Ze zaten volledig verstijfd tegenover ons. Wat moesten ze hiermee? Het duurde maanden voordat ze wisten wat ze wilden. Uiteindelijk besloten ze te verhuizen, minder te werken en hun ouders financieel te helpen. Maar dat proces duurde bijna een jaar. Zulke beslissingen neem je niet zomaar."

Sparen of beleggen?

Op een gegeven moment moet je toch iets met dat geld. Maar wat is verstandig? Stolp: "Maak eerst onderscheid tussen geld dat je de komende twee à drie jaar nodig hebt en geld dat je langere tijd kunt missen. Dat eerste bedrag wil je toegankelijk houden, bijvoorbeeld op een spaarrekening. Met de rest kun je kijken naar beleggingen en investeringen."

Daarbij is je bereidheid om risico te lopen bepalend. "Een euro op je spaarrekening blijft een euro, waar je rente over ontvangt. Bij beleggen kan die euro meer waard worden, maar ook minder. Daarom is het verstandig om samen met een financieel planner te kijken wat bij jou past. En vergeet de Belastingdienst niet. Of je geld nu uit een loterij, schenking of erfenis krijgt, maakt fiscaal verschil. Bij een loterij betaal je kansspelbelasting, tenzij de prijs netto wordt uitgekeerd. Vervolgens kan het geld ook meetellen voor de belasting over je vermogen."

Iedereen wil een stukje

Plotseling rijk worden verandert niet alleen je banksaldo, maar mogelijk ook je relaties. "We zien vaak dat mensen heel vrijgevig worden. Ze willen hun ouders helpen, hun kinderen iets meegeven of geld schenken aan broers en zussen. Dat is natuurlijk prachtig, maar kan ook spanningen veroorzaken", zegt Stolp.

Want wat als iedereen jou ineens als bank gaat zien? "Als mensen weten dat je geld hebt, kunnen ze hun hand gaan ophouden. Daarom is het belangrijk om vooraf te bepalen wie je wilt helpen, waarmee én hoeveel. Zo voorkom je dat relaties onder druk komen te staan."

Ook met weinig geld

Je hoeft trouwens geen miljoenen te winnen om iets aan Stolps advies te hebben. "Laat niet onnodig veel geld op je betaalrekening staan. Zet wat je niet direct nodig hebt op een spaarrekening of kijk of er voor je overige spaargeld mogelijkheden zijn die meer rente opleveren."

Ze raadt iedereen aan om hun financiën regelmatig onder de loep te nemen. "Kijk ieder kwartaal of halfjaar waar je geld staat en of dat nog bij je past. Je hoeft echt geen ingewikkelde beleggingsportefeuille te hebben om bewust met je geld om te gaan. En als je morgen ineens wel de jackpot wint? Neem de tijd. Laat je niet door jezelf of anderen opjutten. Dat geld loopt niet weg. Gun jezelf de tijd om te bedenken hoe je er het meeste plezier van kunt hebben."