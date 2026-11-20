Uit onderzoek van datingapp happn blijkt dat 32 procent van de ondervraagde singles weleens een date heeft afgezegd omdat ze krap bij kas zaten.

Gendergelijkheid? Amehoela

Cuffing season is er en als je nog niet boo'd up bent, is dit het moment om een lief te vinden voor de koude maanden. En daarvoor zul je toch écht op date moeten. Ondanks het groeiende aantal vrijgezellen in Nederland wordt er nog steeds massaal afgesproken in de hoop een grote liefde – of eentje voor eventjes – te vinden. Maar wie betaalt op een eerste date?

Datingapp happn deed er onderzoek naar onder 1.062 app-gebruikers. 61 procent van de ondervraagden vindt dat de man moet betalen. 'Om redenen van ridderlijkheid is slechts 29 procent van de respondenten voor een striktere verdeling van de rekening, soms zelf op basis van ieders inkomen (10 procent). Hoewel vrouwen naar gelijkheid streven, verdienen zij gemiddeld nog steeds 12 procent minder dan mannen', vat het onderzoek samen. Het delen van de rekening heeft in ieder geval niet de voorkeur.

Cashflowproblemen

En hoe zit het met date twee, drie en vier? Als je vaker gaat daten, dan betekent het ook dat de kosten oplopen. 'Volgens een studie van kredietorganisatie Self geven singles in sommige landen gemiddeld $50 per date uit. Zowel mannen als vrouwen denken twee keer na voordat ze geld uitgeven aan een date die misschien teleurstellend blijkt te zijn', deelt de datingapp.

Zit je krap bij kas, spreek je dan alsnog af? 32 procent van de singles heeft weleens een date afgezegd vanwege een gebrek aan mula. Maar daar staat tegenover dat 53 procent er niet door weerhouden wordt. Ze zien het als een uitdaging om iets te doen wat minder kost: een wandeling, een picknick of een zelfgemaakt diner.

Dus, hoe sta jij erin? Op date zonder geld te hebben om de rekening te coveren, is: prima of not done?