Taxi cab theory: trouwen mannen niet met ‘de ware’, maar met degene die ze ontmoeten als ze er klaar voor zijn?

Harry Styles en Zoë Kravitz werden in augustus 2025 voor het eerst romantisch aan elkaar gelinkt. In april 2026 kwam vervolgens het nieuws naar buiten dat de twee verloofd waren, al is dat nog steeds door geen van beiden bevestigd. Maar goed; die enorme ring om haar vinger liegt er niet om. Na acht maanden daten is Harry dus blijkbaar op één knieën te gaan, voor sommige mensen op internet reden genoeg om te concluderen dat Harrys 'taxi light' blijkbaar aan was gegaan. Ook The Independent schreef naar aanleiding van de verloving over de theorie, die online opnieuw volop werd besproken.

En als je eenmaal weet wat de taxi cab theory inhoudt, snap je ook meteen waarom Harry Styles erbij wordt gehaald.

Wat is de taxi cab theory?

Voor de oorsprong moeten we terug naar seizoen drie van Sex and the City (sowieso een goede reden om de serie weer eens opnieuw te gaan kijken). Charlotte is ervan overtuigd dat haar relatie met Trey voorbestemd is, waarop Miranda daar, geheel in Miranda-stijl en lekker cynisch, weinig van moet hebben. Volgens haar zijn mannen net taxi's: zolang ze niet beschikbaar zijn, staat het licht uit. Op een gegeven moment besluiten ze dat ze klaar zijn om zich te settelen, te trouwen en eventueel kinderen te krijgen. Het licht gaat aan en de volgende geschikte vrouw die instapt, is degene met wie ze trouwen. Volgens Miranda heeft dat weinig met het lot te maken en vooral met timing. Niet bepaald romantisch, maar ik moet eerlijk zeggen: ik heb het in mijn omgeving ook wel een aantal keer meegemaakt. Timing is everything.

Volgens deze theorie trouwt een man dus niet per se met de vrouw die hij gedurende zijn leven het allerleukst of meest bijzonder heeft gevonden. Hij trouwt met degene die hij tegenkomt op het moment dat híj klaar is voor een huwelijk.

Het verklaart volgens aanhangers van de theorie ook een behoorlijk frustrerend fenomeen op datinggebied. Eentje die ik ook vaak genoeg om me heen heb gezien en me meermaals over heb verbaasd.

Een man heeft jarenlang een relatie, wil niet samenwonen, trouwen of aan kinderen beginnen en de relatie loopt uiteindelijk stuk omdat hij daar 'nog niet klaar voor is'. Vervolgens ontmoet hij iemand anders en is hij binnen een mum van tijd verloofd.

Harry Styles

Dat Harry Styles nu als voorbeeld wordt gebruikt, komt niet helemaal uit de lucht vallen. Hij heeft de afgelopen jaren verschillende bekende vrouwen gedatet, onder wie Taylor Swift, Kendall Jenner en Olivia Wilde, maar trouwde nooit. Toen kwam Zoë Kravitz. De vrouw die, zo lijkt het, precies op het juiste moment de taxi instapte.

The Independent besteedde in mei 2026 zelfs een heel artikel aan de taxi cab theory naar aanleiding van de verloving. Op social media werd gespeculeerd dat Styles op zijn 32e simpelweg op een punt in zijn leven was beland waarop hij wél wilde settelen en Kravitz degene was die hij op dat moment ontmoette. Toegegeven: ik gok dat deze speculaties voor het grootste gedeelte werden gedaan door mensen die wellicht wat last van jaloezie richting Zoë hadden.

Maar even los van Harry en Zoë: bestaat er zoiets als dat spreekwoordelijke taxilicht?

Timing really is everything

De taxi cab theory zelf is geen wetenschappelijke theorie. Er is geen onderzoek waaruit blijkt dat mannen op een willekeurige dinsdagochtend besluiten dat het tijd is voor een huwelijk en vervolgens met de eerstvolgende beschikbare vrouw richting altaar vertrekken. De theorie is bovendien behoorlijk heteronormatief en doet alsof mannen bij het kiezen van een partner weinig meer nodig hebben dan een goed moment en een vrouw die toevallig voorbijkomt. Relatiedeskundigen hebben om die redenen ook kritiek op de theorie. Dus hoe verleidelijk het ook is om zo'n theorie als waarheid aan te nemen, vooralsnog is het gewoon bedacht door de schrijvers van Sex and the City als pakkende zin tijdens een verhaallijn.

Er is alleen wél onderzoek gedaan naar iets wat er verdacht veel op lijkt: commitment readiness. Simpel gezegd: in hoeverre iemand zich op een bepaald moment in zijn of haar leven klaar voelt voor een serieuze relatie.

Onderzoekers Benjamin Hadden, Christopher Agnew en Kenneth Tan deden hier onderzoek naar met vijf verschillende groepen singles. Mensen die zichzelf meer klaar voelden voor een serieuze relatie hadden meer interesse in het aangaan van zo'n relatie, deden ook actiever moeite om iemand te vinden en bleken later vaker daadwerkelijk een relatie te hebben. Hoe klaar iemand zich voelde, voorspelde bovendien hoe toegewijd diegene later binnen een relatie was.

In een vervolgonderzoek keken onderzoekers ook naar mensen die al een relatie hadden. Opnieuw bleek die persoonlijke bereidheid een rol te spelen. Mensen die zich meer klaar voelden voor commitment waren gemiddeld meer toegewijd aan hun relatie en vertoonden vaker gedrag waarmee ze die relatie in stand hielden, zoals openheid, rekening houden met de ander en offers maken. De combinatie van veel commitment én een hoge readiness hing ook samen met een kleinere kans om de relatie te verlaten. Dus ja, timing is blijkbaar wel écht heel belangrijk -- maar je eigen rol daarin speelt dus ook een grote rol.

Wel of geen liefde?

Daarmee zijn we nog een behoorlijk eind verwijderd van Miranda's taxi. De onderzoeken laten zien dat het uitmaakt of iemand klaar is voor commitment. Ze laten níét zien dat de partner die op dat moment langskomt er vervolgens nauwelijks meer toe doet.

Sterker nog, dat is ook een van de grootste bezwaren tegen de theorie. Relaties ontstaan niet alleen doordat één persoon besluit klaar te zijn voor een huwelijk. Aantrekkingskracht, verliefdheid, hoe goed twee mensen bij elkaar passen, hun ideeën over de toekomst en de relatie die ze samen opbouwen spelen natuurlijk ook mee.

De taxi cab theory draait dat eigenlijk om. We zijn gewend te denken: je ontmoet de juiste persoon en daardoor wil je je binden. Deze theorie zegt het tegenovergestelde: je bent klaar om je te binden en daardoor kan de juiste persoon ineens een veel serieuzere partner worden dan iemand die je vijf jaar eerder ontmoette.

Dat laatste wordt door onderzoek naar commitment readiness in ieder geval deels ondersteund. Hoe klaar iemand zelf is voor een serieuze relatie blijkt daadwerkelijk samen te hangen met het aangaan én onderhouden van relaties.

Het lichtje van Harry Styles

De taxi cab theory kan een verklaring lijken voor exen die jarenlang riepen dat ze absoluut niet wilden trouwen en vervolgens met hun volgende partner binnen no time een trouwlocatie staan te bezichtigen. Maar wetenschappelijk gezien kunnen we dus niet stellen dat ze die volgende partner simpelweg troffen nadat hun lampje was aangegaan.

Dus nee, Harry Styles bewijst de taxi cab theory niet omdat hij na ongeveer acht maanden met een ring aan kwam zetten -- hoe graag sommige fans dat ook willen geloven. Misschien heeft hij gewoon de vrouw ontmoet met wie hij wil trouwen, en is het echt zo simpel.

Maar goed, het kan tegelijkertijd ook betekenen dat Harry Styles er nu echt klaar voor is om te settelen. En ook dat voelt bij veel fans toch als een gemiste kans...