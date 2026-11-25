Dat Eva tegenwoordig haar geld verdient met sporten, had ze een paar jaar geleden zelf nauwelijks kunnen bedenken. Ze werkte acht jaar geleden op de marketingafdeling van Samsung, had een kantoorbaan en dacht dat het beklimmen van de carrièreladder the way to go was. Toch voelde ze zich allesbehalve gelukkig.

Tot een leidinggevende haar in 2019 op het matje riep. Een gesprek dat haar leven voorgoed zou veranderen. “Ik was stiekem onder werktijd aan het studeren voor mijn diploma's als personal trainer en voedingscoach. Ze zagen dat mijn productiviteit achteruit was gegaan. Toen ze vroegen of ik het eigenlijk nog wel leuk vond, gaf ik toe dat dat niet zo was. Vervolgens kreeg ik te horen dat ik mijn spullen kon pakken.”

Nog voordat Eva goed en wel besefte wat er was gebeurd, stond ze buiten met een doos vol spullen. “Echt op z'n Amerikaans. Ik stond buiten bij het kantoor, dat bij Schiphol zit, en belde mijn moeder. Ik was totaal overdonderd, maar voelde ook opluchting. Ik zei: ik weet niet hoe ik het ga doen, maar ik ga gewoon iets met sport doen.”

Van kantoorbaan naar sportschool

Pas toen ze fulltime werkte, ontdekte ze hoe leuk sporten eigenlijk was. “Je had destijds allemaal van die challenges op internet. Honderd squats per dag, dat soort dingen. Ik ben daardoor gewoon eens de sportschool ingedoken en ontdekte dat ik krachttraining ontzettend leuk vond. Dat je sterker kunt worden en echt spieren kunt opbouwen, vond ik geweldig.”

Eva verdiepte zich steeds meer in sport en voeding. Zo fanatiek zelfs, dat andere vrouwen in de sportschool haar begonnen aan te spreken. Ze vroegen naar haar trainingen en wilden weten hoe ze bepaalde resultaten bereikte. “Ik merkte hoeveel energie ik kreeg van het delen van mijn kennis en het helpen van anderen.” Langzaam ontstond het idee om daar misschien wel haar werk van te maken.

De echte omslag kwam toen haar werkgever een gezondheidsprogramma organiseerde. Medewerkers konden sportlessen volgen en hun gezondheid laten checken. Ook kregen ze gezonde snacks aangeboden. “Ik vond vooral die jongen die het allemaal organiseerde interessant. Hij had zijn eigen bedrijf waarmee hij mensen hielp gezonder, fitter en sterker te worden. Ik vond het ontzettend inspirerend dat hij van zijn passie zijn werk had gemaakt.” Het zette Eva aan het denken. “Toen realiseerde ik me dat ik eigenlijk aan de verkeerde kant stond. Ik wilde doen wat hij deed. Niet alleen zelf sporten, maar ook anderen helpen om zich beter te voelen en plezier in bewegen te ontdekken.”

Een droom die uitkomt

Inmiddels heeft Eva haar eigen coachingbedrijf en een team van trainers en organiseert ze sportreizen naar onder andere Thailand. Sinds deze zomer mag ze zich bovendien officieel Nike-trainer noemen. “Dat stond echt op mijn visionboard toen ik net begon met sporten. Ik keek altijd enorm op naar de Nike-trainers en de community die ze om zich heen bouwden. Het leek me geweldig om daar ooit onderdeel van te zijn, maar eerlijk gezegd voelde dat toen nog heel ver weg.”

Als Nike-trainer houdt Eva zich bezig met sportevenementen, campagnes en communitywork-outs. Haar specialiteit is hybrid training, waarbij krachttraining en hardlopen worden gecombineerd. Ook doet ze mee aan HYROX-wedstrijden. “Ik kom net uit Londen, waar ik tijdens de Nike After Dark een tienkilometerwedstrijd heb gelopen op de landingsbaan van een vliegveld. Volgende week geef ik op de Nike Campus een panelgesprek over hybrid training en in januari organiseer ik alweer een sportreis naar Thailand. Als je me dit zeven jaar geleden had verteld, had ik je echt niet geloofd. Ik zit gewoon midden in mijn droom.”

Fanatiek sporten én feesten

Wie Eva op Instagram volgt, weet dat haar leven zich niet uitsluitend in de sportschool afspeelt. Een gezellig etentje, festival of avond stappen? Daar zegt ze ook geen nee tegen. Sterker nog, die combinatie is inmiddels een belangrijk onderdeel van haar werk geworden. “Ik hield altijd al ontzettend van een feestje. Ook toen ik serieus begon te sporten, wilde ik mijn sociale leven niet opgeven. Alleen merkte ik op een gegeven moment dat heel hard feesten en heel hard trainen niet altijd lekker samengaan.”

Toen Eva zich twee jaar geleden voorbereidde op haar eerste marathon, besloot ze drie maanden geen alcohol te drinken. Een leerzame periode. “Ik ontdekte dat ik best gevoelig was voor groepsdruk. Als iemand me een shotje aanbood of zei dat ik saai was, deed ik toch mee. Vervolgens had ik een kater, terwijl ik eigenlijk wilde trainen. Toen dacht ik: hoe kan ik hier beter mee omgaan?”

Ze begon te experimenteren met een balans die voor haar werkte. Soms sloeg ze een avond stappen over, soms ging ze juist overdag naar een feestje. Haar ervaringen deelde ze op sociale media, waar ze al snel veel reacties kreeg van mensen die tegen dezelfde dingen aanliepen. “Ik ken inmiddels beide uitersten: keihard feesten en helemaal nuchter leven. Daardoor weet ik ook beter waar voor mij de balans zit.”

Het leverde haar uiteindelijk haar eigen concept Party Like a Pro op, waarin sporten en plezier samenkomen. Zo organiseerde ze al een HYROX-work-out met dj's en een afterparty. Ook Nike herkende zich in haar aanpak. “Ze vonden het juist leuk dat ik zo'n Sporty Spice ben die fanatiek sport, maar in het weekend ook gewoon kan feesten. Heel veel mensen herkennen zich daarin.”

Hoe overleef je de feestdagen?

Met kerst en oud en nieuw voor de deur is die balans misschien wel extra belangrijk. De agenda stroomt vol met kerstborrels, diners en feestjes, terwijl de sportschool steeds verder naar de achtergrond verdwijnt. Moeten we ons daar eigenlijk druk om maken? “Nee, natuurlijk niet. De feestdagen draaien ook om familie, samenzijn en gezelligheid. Daar mag je gewoon van genieten. En als je de volgende dag zin hebt om te sporten of een wandeling te maken, is dat ook helemaal prima. Als je maar blijft bewegen.”

Volgens Eva begint het vooral met een beetje slim plannen. “Als je twee kerstdiners hebt, eentje bij je eigen familie en eentje bij je schoonfamilie, is er natuurlijk niets aan de hand. Maar als je agenda een hele week volstaat met borrels, brunches en feestjes, is het misschien handig om even na te denken over waar je écht zin in hebt.”

Haar advies? Maak onderscheid tussen de feestjes waarop je helemaal los wilt gaan en de gelegenheden waar je vooral voor de gezelligheid komt. “Je hoeft echt niet overal all-out te gaan. Ik zeg weleens tegen mijn klanten: wil je nou echt dronken worden op de kerstborrel van je werk? Misschien heb je met je beste vrienden tijdens een kerstfeest wel de avond van je leven. Dan zou ik daar liever voor kiezen.”