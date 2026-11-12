De leukste nieuwe kerstfilms van dit jaar om te streamen

Ieder jaar komt er weer een flinke lading aan kerstfilms bij, en dit jaar is niet anders. Daarom even een overzichtje met de nieuwste kerstfilms van dit jaar om thuis te streamen. Sommige zijn al uit, sommige moeten we nog even op wachten.

De nieuwste kerstfilms van 2026

A Dog’s Perfect Christmas op Netflix

Natuurlijk kunnen we op Netflix rekenen wat betreft (slechte) kerstfilms: ieder jaar leveren ze weer. En deze staat bij mij als eerste op het lijstje. Waarom? Nou, ten eerste omdat er een hond in voorkomt (altijd een pluspunt) en de cast bestaat uit onder anderen Mary Steenburgen en Milo Ventimiglia.

In A Dog’s Perfect Christmas draait het om de familie Goss, die zich verheugt op een gezellige kerst. Maar wanneer de moeder van het gezin onverwacht in het ziekenhuis belandt, lopen de feestdagen heel anders dan gepland. Terwijl de familie probeert om te gaan met de situatie, speelt hun hond (een basset hound, love it) Winstead een bijzondere rol in het bij elkaar brengen van iedereen. Ik gók dat dit weleens voor tranen bij mij kan zorgen, want ik hou het eigenlijk nooit droog bij films waarin huisdieren een grote rol spelen.

Tyler Perry's The Gospel of Christmas op Netflix

Dat wordt meezingen; bij Tyler Perry's The Gospel of Christmas speelt – de naam zegt het al – gospel een grote rol. Daarnaast geeft de titel ook al weg dat de hoofdrol wordt vertolkt door Tyler Perry (en hij een van de makers is) en na het zien van de trailer acht ik de kans ook hier weer groot dat er wel een traan weggepinkt wordt. Maar goed, ik ben dan ook een weekdier.

In deze film krijgt Isaac de taak om de kerk van zijn overleden grootvader nieuw leven in te blazen, die in zwaar weer verkeert. Alleen heeft hij zelf ook genoeg problemen aan zijn hoofd; zo heeft zijn zoon flinke moeite met praten.

Terwijl hij probeert de kerk te redden, wordt hij geconfronteerd met zijn eigen verleden en ontdekt hij hoe belangrijk familie en verbondenheid voor hem zijn. Het blijft natuurlijk een kerstfilm, dus verwacht zeker een happy ever after dat heerlijk zoet is.

The Christmas Switch op Netflix

Kennen we The Princess Switch nog, met Vanessa Hudgens? Héérlijk slecht was die, maar ook een enorme hit. Tsja, mensen die van leven wisselen blijken gewoon een succesformule, want ook in The Christmas Switch draait het hierom. Twee zussen die totaal verschillend zijn en vlak voor kerst van leven wisselen.

In The Christmas Switch draait het om Mathilda en Freddie. De één woont het liefst rustig in haar geboortedorp, terwijl de ander volop geniet van het stadsleven. Wanneer ze noodgedwongen van leven wisselen, ontdekken ze dat het leven van de ander misschien toch niet zo perfect is als het lijkt. Uiteraard komt er ook nog wat romantiek bij kijken. Goed om te weten: het is een Zweedse productie van Netflix, dus verwacht ook wat mooie, winterse settings.

Guarding Stars op Netflix

Wie vroeger Gossip Girl keek (en welke millennial keek dat nu niet?!), kent Leighton Meester natuurlijk als de iconische Blair Waldorf én kent ook Jared Padalecki uit Gilmore Girls en Supernatural. Die twee spelen de hoofdrol in deze nieuwe kerstfilm op Netflix, en ik kan je vertellen: hier kijk ik enórm naar uit.

In Guarding Stars speelt Meester een professionele bodyguard die de opdracht krijgt om een beroemde acteur te beschermen. Samen vertrekken ze naar een ranch in Montana, waar ze zich voordoen als een stel. En je voelt 'm natuurlijk al aankomen: dat 'doen alsof' verandert langzaam maar zeker in iets wat niet meer zo nep aanvoelt. Clichés alom, we houden ervan.

De film verschijnt op 18 november op Netflix.

In a Holidaze op Netflix

Groundhog Day, but make it Christmas... Stel je voor dat je iedere keer opnieuw dezelfde kerstdagen moet beleven: dat overkomt Mae in In a Holidaze. Na een ongelukkige romantische beslissing tijdens de kerstvakantie komt ze vast te zitten in een tijdlus. Ze beleeft steeds opnieuw dezelfde kerst in het vakantiehuis van haar familie. Om daaruit te ontsnappen, moet ze ontdekken wat ze eigenlijk wil in het leven en in de liefde. Cute, en klinkt vooral heerlijk onproblematisch. Precies waar we behoefte aan hebben.

Met onder anderen Maddie Ziegler en Rob Lowe. De film verschijnt op 2 december op Netflix.

Eén Grote Familie: De Kerstfilm op Videoland

Jaahaaa, LEUK. Ook van Nederlandse bodem komt er een nieuwe kerstfilm aan. Met toch best een sterrencast: Chantal Janzen, Jeroen van Koningsbrugge, Lykele Muus en Huub Stapel. En als je ooit geprobeerd hebt om met een samengestelde familie kerst te vieren, dan klinkt het verhaal van Eén Grote Familie: De Kerstfilm je misschien ook nog eens bekend in de oren.

Julia verheugt zich namelijk op een gezellige kerstavond met haar gezin, maar haar partner Taco heeft bedacht dat het nóg gezelliger wordt als ze werkelijk iedereen uitnodigen. Dus ook alle ouders, schoonouders en ex-partners. Wat kan er misgaan? Precies alles, en dat gebeurt er dan ook. Dit lijkt mij ook werkelijk waar de meest helse Kerstmis aller tijden, maar goed.

De film verschijnt op Videoland. Een exacte releasedatum is nog niet bevestigd.

The Man with the Bag op Prime Video

Ook Arnold Schwarzenegger waagt zich weer eens aan een kerstfilm, en dan pakt-ie het gelijk goed aan: in The Man with the Bag speelt hij namelijk niemand minder dan de kerstman. Een kerstman met een behoorlijk groot probleem.

Een wraakzuchtige elf heeft zijn magische zak gestolen (waarin de cadeautjes zitten, hè, laten we daar duidelijkheid over hebben), waardoor kerst in gevaar komt. Om de zak terug te krijgen, besluit de kerstman de hulp in te schakelen van een professionele dief. Samen stellen ze een team samen om een spectaculaire overval te plegen.

Persoonlijk komt deze als laatste op mijn to watch list, maar ik ben stiekem ook wel nieuwsgierig hoe tenenkrommend deze wordt. Kan toch nog best weleens genieten worden.

De film verschijnt op 2 december op Prime Video.

Clashing Through the Snow op Prime Video

Save the best for last... Ik heb echt genóten van The Summer I Turned Pretty op Amazon Prime, en ja, ook ik werd een beetje verliefd op Conrad. Komt dat even goed uit, want de acteur (Christopher Briney) speelt hierin de hoofdrol. Slimme zet ook van Amazon Prime om hem in een romantische kerstfilm te casten. Kan natuurlijk alleen maar een hit worden.

Het verhaal draait om twee concurrerende redacteuren die door een sneeuwstorm vast komen te zitten op een vliegveld. Omdat ze allebei achter dezelfde belangrijke boekendeal aan zitten, besluiten ze samen een auto te huren om alsnog op tijd in New York te komen.

Dat wordt uiteraard geen ontspannen en gezellig autoritje. De twee kunnen elkaar in eerste instantie nauwelijks uitstaan (verrassend), maar tijdens hun reis blijkt er misschien toch iets meer tussen hen te spelen (minstens net zo verrassend). Goh, hoe zou dít nu toch eindigen?

De film staat gepland voor 23 november op Prime Video.