VIVA’s Kijkvoer | The Five-Star Weekend: ‘Er gebeurt werkelijk niets en toch kijk ik door’

Vandaag: dramaserie The Five-Star Weekend op SkyShowtime

Er gebeurt in The Five-Star Weekend werkelijk niets wat je de volgende ochtend nog dwarszit. Geen schurende grappen, geen scènes waarbij je even wegkijkt, geen personage dat je vooral irritant vindt. En toch heb ik de serie in 2 avonden helemaal bijgekeken. Van uitkijken is nog geen sprake, omdat SkyShowtime elke week een aflevering online gooit, ook weleens fijn hoor.

Goed, eerst het verhaal. Jennifer Garner speelt Hollis Shaw, een bekende foodinfluencer die probeert overeind te blijven na de plotselinge dood van haar man. Haar manager staat haar bij na een nogal publieke breakdown tijdens een kooksessie in een live tv-programma en raadt haar aan om haar rouw even flink bij de hoorns te pakken in plaats van steeds maar op te kroppen. Om weer vooruit te kunnen, nodigt ze vier vriendinnen uit in haar gestoord grote strandhuis op het prachtige Nantucket, voor een weekend dat helemaal perfect moet worden. Elke vriendin komt uit een andere fase van haar leven en die vrouwen kennen elkaar onderling nauwelijks. En eerlijk: ze liggen elkaar ook niet echt. Dat het weekend dus niet helemaal wordt wat Hollis ervan verwacht, snap je vanaf de eerste aflevering.

Die vriendinnen worden gespeeld door een cast waar je even voor gaat zitten: Gemma Chan als Gigi, Chloë Sevigny als Tatum en Regina Hall als Dru-Ann, met D’Arcy Carden als Brooke. Harlow Jane speelt Hollis’ dochter Caroline, die ook naar Nantucket komt en haar eigen issues (en bijbehorend Gen Z-verhaallijntje) heeft. De serie is gebaseerd op het boek van Elin Hilderbrand, die ook de schrijver is van The Perfect Couple, dat in 2024 met Nicole Kidman voor Netflix werd verfilmd. In Amerika sloeg het aan: de serie is de best bekeken eigen serie ooit (!) van streamingdienst Peacock, en er komt een tweede seizoen. Eerlijk, nu al zin in. Ik heb meteen ook even opgezocht of Reese Witherspoon iets met het boek of de serie te maken heeft, want het heeft enorme Reese’s Book Club-vibes, maar dat is dus niet zo. Maar je weet dan wel meteen wat de sfeer is. Witte rijke vrouw met problemen en lichtvoetige mysteries in een heerlijk voortkabbelend verhaal. Als ik zo vrij en oneerbiedig mag zijn om het even samen te vatten. Soms is zoiets exact wat je zoekt.

Let op: vanaf hier spoilers

Ik verklap niet alles, maar één ding moet ik kwijt over deze serie. Gigi lijkt een random internetvriendin van Hollis, maar – kom je als kijker al in aflevering één achter – had een affaire met de overleden man van Hollis. Ja, echt. En dan logeer je dus een heel weekend bij die vrouw in huis. Ik zit inmiddels bij aflevering vier, een van de vriendinnen komt er inmiddels achter, via een fotoherinnering op Gigi’s telefoon (slordig, Gigi). Ze probeert het Hollis nog te vertellen, maar die is op dat moment zo high dat er niks binnenkomt. Dit klinkt echt spannender dan het uiteindelijk is. Maar ik kijk wel gewoon door, want ik moet en zal weten wanneer het eruit komt en wat de reacties gaan zijn van de rest van de groep.

Wat andere dingen waar ik van genoot: Tatum en Dru-Ann kunnen elkaar niet luchten, dat is behoorlijk duidelijk. Jarenlange vete, kille blikken over de ontbijttafel. En de reden? Een opmerking over haar trouwschoenen. Haar schoenen. Heerlijk. Tatum vond het blijkbaar ook een goed idee om Hollis’ eerste liefde mee te nemen. Op een rouwweekend. Gewoon, als verrassing. Wie doet dat? Rare vibes, maar deze serie kijkt dus heerlijk weg.



Waar: Te zien op SkyShowtime.

Waarom je dit moet kijken: Omdat je soms gewoon behoefte hebt aan een makkelijke wegkijker met acht afleveringen aan rijke vrouwen met goede glazen wijn en dure linnen kleding nodig hebt, zonder dat er al teveel van je gevraagd wordt.

Kijk dit als: Je van Big Little Lies hield, maar het wel wat minder zwaar mocht.

Kijk dit absoluut niet als: Je alleen van die superstevige critically aclaimed HBOMax series houdt

Pluspunt: Regina Hall en Chloë Sevigny tillen elke scène op.

Minpunt: Er zitten heel veel needledrops met superdomme muziek in.

Meer van dit: The Perfect Couple (2024), Big Little Lies (2017), Nine Perfect Strangers (2021), Firefly Lane (2021).