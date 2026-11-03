Kun je moeilijker klaarkomen als je vaak een vibrator gebruikt? Dit zegt een seksdeskundige

Een avondje met je vibrator en voor je het weet lig je alweer tevreden onder de dekens. Geen moeilijke standjes, geen gedoe of onnodige druk en al helemaal geen partner die vraagt of je al bijna klaarkomt. Of erger nog: of je überhaupt gekomen bent.

Seksspeeltjes kunnen behoorlijk effectief zijn. Maar juist die effectiviteit heeft volgens Marleen Janssen (59), die al ruim dertig jaar over vrouwelijke seksualiteit schrijft, ook een keerzijde. "Als je altijd op een bepaalde manier klaarkomt, wordt dat een gewoonte. Je lichaam leert als het ware: zo doen we het."

Gewend aan je vibrator

Volgens Janssen, auteur van onder meer De geweldige clitoris, kun je gewend raken aan de specifieke stimulatie van een vibrator of luchtdrukstimulator. Zo'n apparaat geeft een constante, vaak behoorlijk intense prikkel. "Een vinger of tong kan nooit zo snel en constant bewegen als een vibrator. En tussendoor maak je een grapje, kreun je of krijgt iemand een lamme arm. Het is dus nooit zo constant."

Wie altijd dezelfde sterke stimulatie gebruikt, kan daardoor merken dat een zachtere aanraking minder snel tot een orgasme leidt. Janssen noemt dat een aangeleerd masturbatiepatroon. En daar is ze bepaald geen fan van. "Je koopt zo'n hulpmiddel omdat je denkt dat het je meer genot brengt. Maar ik denk dat je je genot juist voorbijrent."

Maar kan je clitoris er echt ongevoelig van worden?

Janssen waarschuwt ook voor een tijdelijk doof gevoel na intensief gebruik. Ze vergelijkt de krachtige stimulatie van sommige apparaten zelfs met "een olifant in een porseleinkast". Na sterke of langdurige stimulatie kan tijdelijk een verminderd gevoel ontstaan. Volgens de International Society for Sexual Medicine verdwijnt dat doorgaans vanzelf. In een onderzoek onder ruim duizend vibratorgebruikers meldde ongeveer 17 procent weleens gevoelloosheid; bij de meeste vrouwen verdween die binnen een uur.

Je hoeft je favoriete speeltje dus niet meteen in de prullenbak te gooien. Waar Janssen vooral voor pleit, is dat vrouwen hun eigen lichaam beter leren kennen. Niet iedere vrijpartij hoeft volgens haar zo snel mogelijk in een orgasme te eindigen. "Een van de geheimen van vrouwelijke opwinding is dat je de tijd neemt. Je geeft de clitoris en het hele genitale gebied zo de kans om goed opgewonden te raken."

Zelf is ze dan ook een groot voorstander van masturberen met je handen. "Je bent geboren met twee fantastische handen en tien fantastische vingers. Daarmee kun je zo zacht, hard, wild of teder aanraken als je zelf wilt." Dat betekent natuurlijk niet dat een vibrator verkeerd is. Voor sommige vrouwen is het juist een fijne manier om te ontdekken wat ze lekker vinden, of om überhaupt een orgasme te kunnen bereiken.

En als je zonder vibrator niet meer klaarkomt?

Dan hoef je niet meteen in paniek te raken. Probeer eens af te wisselen tussen verschillende vormen van stimulatie, zet je speeltje een standje zachter of gebruik het wat korter. En geef jezelf vooral de tijd om te ontdekken wat nog meer prettig voelt.

Ook met een partner kan het helpen om duidelijk te vertellen welke aanrakingen je fijn vindt. Of om je vibrator er juist bij te pakken. Seks hoeft tenslotte geen wedstrijd te zijn waarin je bewijst dat je zonder hulpmiddelen kunt klaarkomen. Maar: "Je mag best een beetje selfish zijn in bed. Vrouwen mogen zichzelf echt wel wat meer aandacht geven."