Lisa (25) heeft €42.721 spaargeld: ‘Ongeveer de helft komt van mijn ouders’

Deze week: Lisa (25, naam bij de redactie bekend), die werkt in de creatieve sector.

Inkomen (netto):

Salaris (40 uur): €2.817

Spaargeld: €42.721

Uitgaven:

Huur (incl. gas, water en licht): €1.000

Verzekeringen: €125

Abonnementen: €14 Spotify, €4 Videoland en gemiddeld €62 sportschool

Boodschappen: €250 tot €300

Sparen: €500

Horeca (uit eten, bestellen): €200

Kleding: €150

Verzorging: €20

Hoe is jouw relatie met geld?

“Ik ben zuinig, maar soms kan ik ineens impulsieve aankopen doen, vooral met kleding en tassen. Als ik iets echt nodig heb, denk ik er goed over na. Laatst had ik bijvoorbeeld een nieuwe kledingstomer nodig. Het liefst koop ik er een van twintig euro bij Action, maar die gaan snel kapot, dus had ik mijn pijlen gericht op een van honderd euro. Daar moest ik wel een paar nachten over slapen. Uiteindelijk heb ik via mijn moeder nog een kortingscode kunnen regelen.

Ik hou van aanbiedingen en kortingen. Tijdens de sale scrol ik iedere dag wel even door webshops. Winkels als Zeeman of Wibra vind ik heerlijk. Gisteren vond ik nog iets van ZARA op Vinted, met het prijskaartje er nog aan, voor de helft van de prijs. Lekkere deal.

Aan verzorgingsproducten en boodschappen geef ik weinig uit. Gewoon goedkope huismerkproducten vind ik prima. Sinds ik fulltime werk, lukt sparen een stuk beter. Als ik een bonus krijg, zet ik die ook meteen apart. Toch boek ik bijna iedere maand ook weer geld terug van mijn spaarrekening naar mijn betaalrekening. Daar heb ik niet goed overzicht over.”

Spaarpot

“Ik heb – om precies te zijn – €42.721 spaargeld, maar dat heb ik niet allemaal zelf bij elkaar gespaard. Ongeveer de helft komt van mijn ouders. Afgelopen jaar heb ik twintigduizend euro van ze gekregen. Bedoeld voor een toekomstig huis. Bij mijn ouders zou het maar op de rekening staan, daarom vonden ze het handiger om het op mijn rekening te zetten, zodat het rente oplevert. Het is in principe een gift, maar mocht er iets gebeuren waardoor mijn ouders bijvoorbeeld hun baan verliezen, dan zou ik hen met dat geld kunnen helpen.”

Geld vliegt eruit aan:

“Vooral aan horeca en kleding. Ik vind het heerlijk om in het weekend de stad in te gaan, te shoppen, koffie te drinken met een vriendin of ergens te lunchen. Als ik een lunch heb gepland, vind ik het helemaal prima om daar geld aan uit te geven. Maar als iemand spontaan voorstelt om ergens te gaan eten, denk ik toch even na over de kosten. Het is ook niet nodig om iedere dag buiten de deur een broodje te halen.”

Grootste miskoop:

“Toen ik verhuisde, heb ik bij Wibra een messenset en een rasp gekocht. Lekker goedkoop, dacht ik. Maar ik woon er nu iets langer dan een halfjaar en heb het idee dat alles alweer uit elkaar valt. Net als mijn goedkope schoenenrek. Achteraf had ik beter meteen iets van goede kwaliteit kunnen kopen.”

Geldles:

“Mijn spaargeld staat sinds een tijdje op een buitenlandse spaarrekening. Ik had in het nieuws gehoord dat je daar meer rente kunt krijgen. Op mijn rekening is dat ongeveer 2,5 procent. Dat is toch mooi meegenomen, zeker als je een flink bedrag hebt gespaard.”