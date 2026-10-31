Van looksmaxxing tot fibermaxxing: dit waren de opvallendste ‘maxxing’-trends van 2026

Maar wat betekent het eigenlijk en om welke trends konden we dit jaar onmogelijk heen?

Doe maar gek

Een gewone skincare-routine? Niet ambitieus genoeg. Gewoon een beetje gezond eten? Daar kom je anno 2026 niet meer mee weg. Tenminste, als we social media mogen geloven. Daar stond het afgelopen jaar volop in het teken van maxxing: het maximaliseren of optimaliseren van zo'n beetje alles in je leven.

De term is afgeleid van de Engelse maximum, maximizing en max. En grappig genoeg vindt hij zijn oorsprong in de gamingwereld, waar spelers doen aan min-maxing; hun personages zo sterk mogelijk maken. Inmiddels is het woord niet meer weg te denken uit de online cultuur. Volgens Dictionary.com werd maxxing in augustus 2026 bijna negentien keer zo vaak gebruikt in de digitale media als gemiddeld per maand in 2025, schrijft The Guardian. Niet zo gek dat de Amerikaanse site het uitriep tot woord van het jaar.

Maar welke maxxing-trends waren echt overal te zien?

Looksmaxxing

Een strakkere kaaklijn, symmetrischer gezicht of scherpere junkbeenderen: bij looksmaxxing draait alles om het verbeteren van je uiterlijk. Wat begon op online mannenforums (ugh), groeide uit tot een wereldwijde socialmediatrend. Het ging van relatief onschuldige veranderingen in kleding en haarverzorging tot cosmetische ingrepen en gevaarlijke praktijken. Ja, ik kijk naar jou, Clavicular. Hij is het schoolvoorbeeld van hoe een trend die begint als zelfverbetering behoorlijk uit de hand kan lopen.

Fibermaxxing

In 2025 waren de proteïneproducten niet aan te slepen. Dit jaar kregen vezels de hoofdrol. Bij fibermaxxing draait het om zoveel mogelijk vezelrijke voeding eten. Denk aan chiazaad, havermout, peulvruchten en groenten. En deze trend is ook een favoriet bij voedingsdeskundigen. Volgens het Voedingscentrum krijgen Nederlanders gemiddeld te weinig vezels binnen. Meer vezels eten is dus helemaal geen slecht idee, zolang je het rustig opbouwt én niet doorslaat. Want: meer is niet automatisch beter.

Sleepmaxxing

Slapen om uitgerust wakker te worden? Dat was in 2025 misschien nog genoeg. Bij sleepmaxxing wordt de nachtrust behandeld als iets dat constant geoptimaliseerd kan worden. Van sleeptrackers en magnesiumsupplementen tot neusstrips en tape over je mond: alles wordt uit de kast gehaald voor die perfecte acht uur. Allemaal leuk en aardig (en behoorlijk prijzig) maar voor veel van deze hacks ontbreekt overtuigend wetenschappelijk onderzoek. Geobsedeerd bezig zijn met je slaap kan daarnaast ook zorgen voor stress. En dat leidt dan weet tot een minder goede nachtrust. Kortom: sleepmaxxing is leuk bedacht, maar effectief? Daar zijn we niet zo zeker van.

Genoeg is genoeg

De populariteit van maxxing zegt heel wat over de tijd waarin we leven. We voelen constant de drang om te meten, verbeteren en optimaliseren. Zelfs ontspannen moet je tegenwoordig zo efficiënt mogelijk aanpakken. Maar wanneer is het genoeg? Nu, zeg ik. Natuurlijk kan altijd alles beter, mooier en groter, maar where's the fun in that?