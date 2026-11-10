De 3 ondernemerslessen van Stephanie Knoors: ‘Geef mensen eigenaarschap, geen taken’

Maar Stephanie is iemand die niet alleen zelf onderneemt, ze is zelf ook continu bezig met het bouwen van een omgeving waarin andere ondernemers kunnen groeien. De afgelopen jaren zag ik haar bedrijf steeds verder uitbreiden, nieuwe initiatieven lanceren en vooral veel andere vrouwen inspireren om hun eigen pad te kiezen. En achter dat succes zitten natuurlijk ook de nodige lessen. Want ondernemen draait volgens Stephanie niet alleen om hard werken en ambitie, maar juist ook om eigenaarschap, zichtbaarheid, vallen, opstaan en het durven maken van lastige keuzes.

Dit zijn de drie ondernemerslessen die haar het meest hebben gevormd.

1. Geef mensen eigenaarschap, geen taken

Na de overname van haar bedrijf viel Stephanie één ding direct op: veel beslissingen werden centraal genomen. De richting lag vast, prioriteiten werden bepaald en problemen werden opgelost door het management. Het gevolg? Medewerkers voerden vooral uit, in plaats van zelf initiatief te nemen.

"Inmiddels weet ik dat een bedrijf pas echt groeit wanneer je mensen om je heen verzamelt die verantwoordelijkheid durven pakken. Mensen die kansen zien, initiatief tonen en meedenken alsof het hun eigen bedrijf is”, aldus Stephanie.

Volgens Stephanie wordt niet alleen het bedrijf daar beter van, maar ook de mensen zelf. Ze krijgen meer vrijheid, meer werkplezier en voelen zich veel sterker betrokken bij de organisatie. "En als mensen die verantwoordelijkheid nemen, vind ik ook dat daar erkenning en beloning tegenover mogen staan”, voegt ze toe.

2. Zichtbaarheid is óók onderdeel van je werk

Lange tijd dacht Stephanie dat goed werk vanzelf zou opvallen. Bovendien stond ze liever achter de schermen dan in de spotlights. "Ik heb altijd geloofd dat de inhoud voor zichzelf moet spreken”, vertelt ze. “Dat als je goed werk levert, mensen dat vanzelf zien.”

Inmiddels kijkt ze daar anders naar. Nu is het niet zo dat je jezelf voortdurend op de borst moet kloppen, maar het is wel zo dat kansen nu eenmaal ontstaan wanneer mensen weten wie je bent en waar je voor staat. Stephanie: ”Je hoeft niet de luidste persoon in de ruimte te zijn, maar wel zichtbaar genoeg om gevonden te worden.”

Voor Stephanie betekent zichtbaarheid niet schreeuwen om aandacht. Ze deelt liever haar kennis, ervaringen en laat oprechte interesse zien in anderen. Dat past bij haar én blijkt uiteindelijk veel effectiever dan proberen iemand anders te zijn.

3. Je kunt niet iedereen tevreden houden

Eén van de moeilijkste lessen vond Stephanie misschien wel dat goed leiderschap soms betekent dat je keuzes maakt waar niet iedereen blij mee is: “Dat hoort erbij.”

Als ondernemer ben je volgens haar verantwoordelijk voor de koers van je bedrijf. Daardoor is het onmogelijk om iedere beslissing zo te nemen dat iedereen tevreden is. "Ik heb geleerd dat duidelijkheid uiteindelijk respectvoller is dan eindeloos blijven twijfelen, uitstellen of schipperen.”

Niet iedereen zal iedere keuze begrijpen of waarderen, zegt ze, maar uiteindelijk weten mensen wel waar ze aan toe zijn. En duidelijkheid blijkt in haar ervaring enorm waardevol, en daar heb je veel meer aan dan mensen tevreden proberen te stellen.

Stephanie Knoors is ondernemer en eigenaar van Workmode Coworking, Workmode Agency en oprichter van The Self-Made Summit. Vanuit haar missie om meer vrouwelijke ondernemers met elkaar te verbinden, bouwde ze de afgelopen jaren aan een community waarin ondernemerschap, persoonlijke ontwikkeling en samenwerken centraal staan.

Headerbeeld: Denyza Tulum Photograpy