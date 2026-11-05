Patricia kreeg vier verschillende soorten kanker: ‘Ik kon het gewoon niet bevatten’

“Afgesloten in een isolatiekamer besefte ik dat dit misschien wel mijn laatste dag kon zijn.”

Van carrièrevrouw naar kankerpatiënt

Patricia van Hemert (52) is 42 als ze in 2017 voor het eerst de diagnose kanker krijgt. Ze heeft drie kinderen, van wie de jongste pas vijf is, en werkt als senior jurist. Ze is een “carrièrevrouw” en heeft een groot sociaal leven. Tot ze borstkanker blijkt te hebben. “Ik ontdekte een knobbeltje in mijn borst.” Het knobbeltje bleek een voorstadium van borstkanker (DCIS) te zijn, maar wel in een vergevorderd stadium. Haar linkerborst moest worden geamputeerd. “Mijn wereld stond op z’n kop. Je hoort vaker dit soort verhalen, maar ik had heel naïef gedacht dat zoiets mij nooit zou overkomen.”

Ook op haar werk sloeg de sfeer om. “Ik kreeg het gevoel dat ze niet zaten te wachten op een medewerkster met kanker. Ik werd genegeerd, werd buitengesloten. Er werd over me geroddeld. Uiteindelijk stuurde ik zelf aan op een vertrekregeling.”

Na de amputatie en behandelingen wordt Patricia schoon verklaard. Ze richt haar leven opnieuw in en gaat aan de slag bij een katholieke krant. Ondertussen worstelt ze met haar veranderende lijf. Haar linkerborst is gereconstrueerd, haar lijf zit vol littekens. “Ik twijfelde aan mijn marktwaarde als vrouw, zocht bevestiging van andere mannen en kreeg een affaire met een collega. Het duurde ‘maar’ vier maanden, maar het liep niet goed af. We werden allebei ontslagen.” Ook haar huwelijk overleeft het niet. Twee jaar later scheidt ze. Patricia verhuist naar een appartement – haar kinderen wonen de helft van de tijd bij haar – en ze besluit als zelfstandig jurist verder te gaan. “Ik dacht: ik ga weer iets opbouwen. Mijn leven terug op de rit krijgen. Vooruitkijken. Ik had mijn lessen geleerd en wilde echt iets van mijn leven gaan maken.”

Opnieuw kanker

Maar haar lichaam werkt niet mee. Ze heeft extreme bloedingen en veel stolsels. “Mijn badkamer en wc veranderden in een bloedbad. Ik dacht zelf nog steeds aan overgangsklachten. Ook omdat ik hierover las op het internet.”

Haar beste vriend vertrouwt het niet en dringt erop aan dat ze naar de huisarts gaat. Daar blijkt dat er veel meer aan de hand is. Patricia blijkt opnieuw kanker te hebben, dit keer baarmoederhalskanker. De tumor is ruim zeven centimeter groot en heeft zich uitgebreid tot aan de bekkenbodem. “Het had helemaal niks met mijn eerdere kanker te maken. Sterker nog, deze combinatie van kankersoorten schijnt helemaal niet vaak voor te komen. Ik kon het gewoon niet bevatten. Hoe kon ik nou wéér kanker krijgen, op een totaal andere plek?”

De ziekte ontwikkelt zich razendsnel. In twee weken tijd groeit de tumor nog een centimeter. Na de diagnose begint Patricia aan een intensief behandeltraject met chemotherapie en bestralingen. Als afsluiting volgen inwendige bestralingen, waarvoor ze wordt opgenomen in het ziekenhuis.

“Dan krijg je onder narcose via je vagina een heel buizenstelsel ingebracht, zodat ze de tumor van binnenuit kunnen bestralen. Je moet uren doodstil blijven liggen. Het is een ontzettend heftige behandeling.”

Na zeven weken zitten de behandelingen erop, maar haar verwerking begint dan pas. “Ik was wederom naïef. Ik dacht: dit heb je achter de rug, nu kun je écht je leven weer gaan oppakken. Maar daarna dringt pas echt tot je door wat er allemaal is gebeurd.”

Oude trauma’s

De behandeling heeft niet alleen lichamelijke gevolgen. Ook een oud trauma, dat Patricia jarenlang heeft weggestopt, komt naar boven. “Ik ben ooit door een date verkracht. Ik had het er gewoon nooit over, kon het goed verbergen, maar door de ingrijpende gynaecologische behandelingen lukte dat niet langer.” Het naar boven komen van seksueel trauma komt vaker voor bij inwendige bestraling. “In dezelfde periode is er veel aandacht voor seksueel grensoverschrijdend gedrag, onder meer door de onthullingen rondom The Voice of Holland.”

Patricia krijgt herbelevingen. “Het was één groot drama. Alles wat ik zo lang had weggestopt, kwam ineens terug.”

Werken als jurist lukt niet meer. Patricia raakt arbeidsongeschikt. Omdat ze zelfstandig ondernemer is, heeft ze geen recht op WW en moet ze uiteindelijk een bijstandsuitkering aanvragen. Haar woning kan ze niet meer betalen; ze vraagt woonurgentie aan en krijgt een andere woning toegewezen. “Het contrast met mijn vroegere leven kon bijna niet groter zijn. Ik ging van een vrijstaande bungalow met een zwembad in de tuin naar de bijstand.”

Maar ze gaat niet bij de pakken neerzitten. Als ze de sleutels van haar nieuwe woning ontvangt, voelt dat als een nieuw begin. “Ik dacht: nu gaan we weer staan. Ik heb een betaalbaar huis, de kanker is weg. Nu komt alles goed.”

Rare blauwe plekken

Toch blijft Patricia extreem moe. Ze is uitgeput, zo moe dat zelfs haar dochter op de fiets wegbrengen niet meer lukt. “Ik kon alleen nog maar op de bank liggen. Ik dacht dat ik een burn-out had. Ik had natuurlijk ook ontzettend veel meegemaakt.” Ze schrijft het toe aan de stress en alles wat ze de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. Tot ze allemaal puntjes op haar lijf ziet: kleine bloeduitstortinkjes. Ook zit er een rare blauwe plek onder haar oog. Ze gaat opnieuw naar de huisarts en laat bloed prikken. Die middag ontdekt ze dat ze een oproep van de praktijk heeft gemist. Als ze in haar patiëntendossier kijkt, ziet ze dat haar witte bloedcellen afwijkende waarden hebben. “Ik was alleen thuis en begon meteen te trillen. Ik belde mijn beste vriend.”

Niet veel later belt de huisarts terug. Zijn woorden zal ze nooit vergeten. “Hij zei heel kordaat: ‘Patricia, ik ben al gebeld door het Catharina Ziekenhuis. Het ziet er echt niet goed uit. Pak je spullen voor langere tijd, want je hebt acute leukemie.’”

Patricia begint te schreeuwen. “Ik riep alleen maar: dit kan niet! Nu word ik gewoon gek! Het was de derde keer kanker, de tweede keer binnen een jaar. Mijn baarmoederhalskanker was net weg. Hoe kon dit nou weer?”

Haar hond Floortje lijkt volgens Patricia al te hebben aangevoeld dat er iets mis was. “Ze lag al dagen te rillen op mijn schoot. Ik denk dat ze voelde dat er iets niet klopte.” Patricia belt haar vader met de vraag of hij Floortje kan ophalen. Zelf moet ze met spoed naar het ziekenhuis.

Daar wordt duidelijk hoe kritiek haar situatie is. “Ze zeiden dat als ik twee dagen later was gekomen, ze me waarschijnlijk niet meer hadden kunnen redden.”

Jarig in een isolatiekamer

De behandelingen beginnen onmiddellijk. Patricia krijgt chemotherapie, zeven dagen achter elkaar, 24 uur per dag. Haar afweersysteem wordt zo ernstig aangetast dat ze in isolatie moet. “Elk virus en elke bacterie kon dodelijk voor me zijn.”

Een dag nadat ze in isolatie gaat, is ze jarig. “Ik werd 48 in een isolatiekamer. Dat was zo bizar. Je hoort op je verjaardag taart te eten met de mensen van wie je houdt, en ik lag daar doodziek, afgesloten van de buitenwereld.”

Uiteindelijk ondergaat Patricia een stamceltransplantatie, met haar zus als donor. In totaal ligt ze twee maanden in isolatie. Haar toestand is op sommige momenten zo slecht dat ze nauwelijks nog iets zelf kan. “Ik lag aan de zuurstof, kon niet meer praten. Ik droeg luiers en kon mijn ontlasting niet meer ophouden. Ik heb mezelf helemaal ondergepoept. Zo ver was ik heen.”

Haar overlevingskans is slechts 10 tot 15 procent. “Als ze de ziekte niet onder controle zouden krijgen, zou ik binnen een paar weken, misschien wel dagen, dood zijn.”

Vechtlust

“Toen ik hoorde dat ik zo’n lage overlevingskans had, was het eerste wat ik dacht: als dit het is, dan weten mijn kinderen helemaal niet wie ik echt ben. Jarenlang stond mijn leven in het teken van mijn carrière, het moederschap en alles wat er van me werd verwacht. Ik was altijd maar bezig met werken, zorgen, doorgaan. Mijn kinderen kenden mij als hun moeder, als die vrouw die alles regelde en droeg. Maar wie ik daaronder was, wat mijn verlangens waren, passies, wat ik allemaal had meegemaakt, dat wisten ze helemaal niet.”

Het besef dat ze misschien nooit meer de kans krijgt om dat te vertellen, doet pijn. “Ik wilde ze zo graag iets van mezelf meegeven. Iets waardoor ze me echt zouden leren kennen. Maar ik wist niet of ik die kans ooit nog zou krijgen.”

Daarom weigert Patricia zich neer te leggen bij de slechte prognose. “Ik heb mijn hele leven al in geen enkel hokje gepast. En dan zou ik nu ineens wel in een statistiek passen? Dat wilde ik gewoon niet geloven.”

Opnieuw leren lopen en praten

De stamceltransplantatie slaat aan. Patricia overleeft en mag uiteindelijk naar huis. Maar daarmee is ze nog lang niet de oude. Haar lichaam is zo verzwakt dat ze de meest vanzelfsprekende dingen opnieuw moet leren. “Lopen, praten, mijn ontlasting ophouden. Alles. Als ik nu foto’s van mezelf uit die periode terugzie, herken ik mezelf bijna niet. Ik zie een totaal ander mens.”

Ook mentaal is de klap enorm. Ze heeft geen werk meer, geen collega’s en een klein sociaal netwerk. De overgang van een ziekenhuis waar ze voortdurend wordt verzorgd naar een leven waarin ze grotendeels op zichzelf is aangewezen, valt haar zwaar.

“Ik miste goede nazorg. Ik voelde me ontzettend eenzaam. Alsof ik niet meer mee kon doen aan de maatschappij. Ik had geen baan, kon bijna niets en wist niet goed hoe ik mijn leven weer moest oppakken.”

Op een gegeven moment besluit ze dat het anders moet. “Ik was het mijn dochters verschuldigd iets van mijn leven te maken, maar ik kon het niet alleen. Daarom plaatste ik een Facebook-oproep waarin ik deelde over mijn situatie. Over de ontbrekende nazorg, mijn eenzaamheid en mijn verlangen om weer iets van mijn leven te maken.”

“De reacties waren overweldigend. Er waren zoveel reacties, zoveel mensen die me wilden helpen. Mensen die ik niet eens kende. Een therapeut bood gratis therapiesessies aan. Een ander nam me gratis mee naar Ibiza voor een retreat. Ik kreeg een schrijfmiddag cadeau. Er gingen ineens allemaal mensen om me heen staan. Mensen die zeiden: wij helpen jou wel. Dat was zo bijzonder.”

Tijdens die schrijfmiddag ontstond het idee voor een boek. “Ik wilde niet schrijven over wat ik allemaal heb meegemaakt en alle verdrietige gebeurtenissen, maar over wie ik was voordat ik ziek werd, welke rollen ik jarenlang vervulde en hoe ik mezelf onderweg ben kwijtgeraakt.”

Het boek krijgt de titel De Vuurvrouw. Een ode aan het rauwe leven, een oproep om eindelijk te kiezen voor je waarheid, voor wat je in de wereld te brengen hebt.

In 2024 krijgt Patricia nog een vierde keer met kanker te maken: er wordt een melanoom verwijderd. “Dat voelt inmiddels bijna niet eens meer als kanker. Zo gek is dat.”

Ze wil niet dat de ziekte bepaalt wie ze is. “Ik denk dat kanker altijd wel een rol in mijn leven zal blijven spelen. Maar waar ik me vooral op wil richten, is ruimte maken voor mezelf, mijn missie en mijn dochters.” Samen tijd doorbrengen. “Inmiddels weten mijn dochters gelukkig wel wie ik ben.”

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