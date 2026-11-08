Vakantie vieren als Sabrina Carpenter? In dit Franse château sliep de wereldster (en dat kun je gewoon huren)

En nee, we hebben het niet over een bescheiden vakantiehuis met een paar plastic tuinstoelen. Sabrina koos voor een 17e eeuws landgoed in de Provence, compleet met fresco's en een zwembad.

Frans sprookje

Het château ligt in het pittoreske dorpje Visan, midden in de Provence. Vanaf het landgoed kijk je uit over de wijngaarden en de Mont Ventoux. En als dat nog niet sprookjesachtig genoeg voor je is, is er ook nog een binnentuin met sinaasappelbomen én een zwembad waarin je de hele dag in wilt ronddobberen.

Nu naar binnen, want het is daar net zo mooi, zo niet mooier. Het privélandhuis heeft een oppervlakte van 650 vierkante meter en staat vol antieke meubels en metershoge wandtapijten. Ook zijn er meerder open haarden én een bibliotheek die de natte droom van elke lezer waarmaakt.

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AirBnB

Slapen als een popster

Hou je vast. Dankzij de acht (!) slaapkamers kun je met zestien mensen in het château verblijven. De hoofdslaapkamer heeft uitzicht op de plaatselijke kerk en heeft een eigen badkamer mét massagebed. Hij grenst ook aan een kamer voor kinderen met uitzicht op de binnenplaats. Liever de kids op een andere verdieping? Dat kan, in de kinderloft. Een eigen speelruimte met kinderbureaus, spelletjes, speelgoed en boeken. Er is zelfs een torenkamer met een eigen terras en panoramisch uitzicht. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de volledig uitgeruste keuken, dromerige eetkamer, verschillende zithoeken en badkamers uit onze dromen.

If it's good enough for Sabrina... En dat was het. De wereldster liet in een Instagrampost zien hoe mooi haar verblijf eruitzag. En we snappen waarom ze voor deze plek koos. Het is romantisch. Het is kleurrijk. En het is de perfecte plek om je even terug te trekken en weer op te laden.

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AirBnB

Mrs. Moneybags

Zelf een paar nachten leven als een popster? Dat kan. Het château is te boeken via Airbnb. Goedkoop is het niet: vanaf ongeveer 1.800 euro per nacht. En ook goed om te weten: je moet minimaal zeven nachten boeken.