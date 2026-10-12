Bizar: zoveel kost single zijn per maand extra 

Als single heb je misschien geen kopzorgen over huishoudelijke ruzies met je partner, maar wél over je financiën. Alleenstaanden zijn namelijk maandelijks 565 euro (!) duurder uit dan koppels met een vergelijkbare leefstijl, zo blijkt uit een analyse van spaar- en beleggingsplatform Raisin. Op jaarbasis is dat 6780 euro.

Leven als single een stuk duurder

Volgens Jesper Berkhout zitten er financieel gezien maar weinig voordelen aan alleen wonen, vertelt hij aan Metro. Wonen is dan ook de grootste kostenpost voor singles, voor zowel huur als hypotheek. Bij de koop van een appartement van 60 vierkante meter voor een alleenstaande (gemiddelde landelijke prijs: 335.000 euro), zou je bij een volledige financiering ongeveer 1150 euro per maand moeten betalen. Een stel dat samen een appartement van 80 vierkante meter koopt, betaalt volgens dezelfde berekening 760 euro per persoon.

Alleenstaande huurders die een 60 vierkante meter-appartement huren, zijn gemiddeld 1140 euro per persoon kwijt. Een stel voor 80 vierkante meter zo’n 1520 euro, wat 760 euro per persoon is. Dat scheelt alleen al aan huur ruim 380 euro per maand. Daarmee haal je een maand lang boodschappen. Bovendien woon je als single ook nog eens een stuk kleiner.

Maar niet alleen op de woning zelf maak je verlies als je het niet deelt: ook de vaste lasten en boodschappen zijn duurder. Voor water betaal je als single al maandelijks 7,50 euro meer. Internet heeft een vaste prijs van rond de veertig euro, waarbij het niet uitmaakt hoeveel personen er gebruik van maken. En volgens Nibud betaalt een eenpersoonshuishouden zo’n tien procent meer aan boodschappen dan een tweepersoonshuishouden.

Minder snel meedoen op de woningmarkt

De gevolgen gaan verder dan alleen maandelijks dieper in de buidel tasten. Want hoe meer je uitgeeft, hoe minder je spaart. Hierdoor kan de stap voor alleenstaande huurders naar een koopwoning een stuk groter worden. Minder spaargeld en maar één inkomen kan immers meegenomen worden bij een hypotheekaanvraag.

Hoe nu verder?

Het financiele nadeel voor singles is niet nieuw, maar met de huidige woon- en boodschappenprijzen tikt het momenteel wel extra hard aan. Berkhout verwacht niet dat de financiële positie van singles binnenkort verbetert, meent hij in Metro. Volgens hem zouden meer betaalbare huurappartementen en kleine woningen een deel van het probleem kunnen verzachten.

Hoe stom het ook is, momenteel lijkt de enige oplossing voor een goedkoper bestaan als single een partner. En dat is niet overdreven. De politiek denkt er daadwerkelijk zo over. Hugo de Jonge zorgde in maart 2023 namelijk nog voor veel ophef, toen hij tijdens een woningprotest aan een vrijgezelle vrouw van 25 vroeg of ze al aan een ‘rijke vent’ had gedacht om een woning te kopen. Bizar.